Mayıs ayında en çok satan otomobiller açıklandı: Elektrikte zirve değişmedi

Otomotiv pazarı mayıs ayında daraldı
ODMD verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,40 küçülerek 453 bin 138 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 9,65 düşüşle 356 bin 256 adet olurken hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,94 artış göstererek 96 bin 882 adet olarak kaydedildi.
Mayıs ayına özel bakıldığında ise toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,55 daralarak 83 bin 442 adet seviyesine geriledi. Otomobil satışları yüzde 23,19 düşüşle 65 bin 386 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 20,13 düşüşle 18 bin 56 adet oldu.
Yılın ilk beş ayında satışların yüzde 85'i A, B ve C segmentlerinden geldi. C segmenti otomobiller 193 bin 210 adetlik satış ve yüzde 54,2 pazar payıyla lider olurken, B segmenti araçlar 108 bin 660 adet ve yüzde 30,5 pay elde etti.
Gövde tipleri incelendiğinde ise SUV modellerin açık ara önde olduğu görüldü. 230 bin 921 adet satış ve yüzde 64,8 paya ulaşan SUV otomobiller, Türkiye pazarındaki en baskın gövde tipi olmayı sürdürdü. SUV'ları yüzde 19,8 payla sedanlar ve yüzde 15,1 payla hatchback modeller takip etti.
Tagg yine zirvede
Emre Özpeynirci’nin paylaştığı verilere göre elektrikli otomobil segmentinde Mayıs ayının lideri Togg T10X oldu. Yerli elektrikli SUV model, ay boyunca 1.832 adet satış gerçekleştirdi.
İkinci sırada Togg T10F yer aldı. Henüz pazardaki etkisini artırmaya devam eden model, 1.673 adetlik satış rakamına ulaştı.
Mayıs ayında en çok satılan elektrikli otomobiller sıralamasında üçüncü basamakta MINI Countryman bulunurken onu KG Mobility Torres ve Opel Frontera Electric takip etti.
2026'nın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de toplam 65 bin 805 adet elektrikli otomobil satıldı. Böylece elektrikli araçların toplam otomobil pazarı içindeki payı yüzde 18,47 seviyesine ulaştı.
Bu dönemde de liderlik koltuğunda Togg yer aldı. Togg T10X, 9 bin 70 adetlik satışla yılın ilk beş ayının en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu. İkinci sırada ise 7 bin 675 adetle Togg T10F yer aldı.
Bu dönemde Togg'un tek başına elektrikli otomobil pazarının yaklaşık yüzde 25,4'ünü oluşturdu.
Renault Clio en çok satan otomobil oldu
Elektrikli modeller dışında toplam otomobil pazarında ise yılın ilk beş ayında Renault Clio 24 bin 85 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Clio'yu Toyota Corolla ve Renault Megane takip etti.
İlk 10 model arasında yer alan Togg T10X, içten yanmalı ve hibrit rakipleri karşısında listeye girmeyi başaran tek tam elektrikli model oldu.
Yılın ilk beş ayında en çok satılan 10 modelin toplam satış adedi 127 bin 598 olurken, bu modeller toplam pazarın yaklaşık yüzde 35,8'ini oluşturdu.
|Sıra
|Mayıs 2026 En Çok Satan Elektrikli Otomobiller
|Satış Adedi
|1
|Togg T10X
|1.832
|2
|Togg T10F
|1.673
|3
|MINI Countryman
|1.207
|4
|KG Mobility Torres
|880
|5
|Opel Frontera Electric
|611
|6
|Mercedes GLB
|525
|7
|Hyundai Ioniq 5
|465
|8
|Volvo EX30
|454
|9
|BMW X1
|371
|10
|Tesla Model Y
|370
|Sıra
|İlk 5 Ayın En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri
|Satış Adedi
|1
|Togg T10X
|9.070
|2
|Togg T10F
|7.675
|3
|KG Mobility Torres
|5.692
|4
|MINI Countryman
|5.435
|5
|Tesla Model Y
|3.395
|6
|Opel Frontera
|3.326
|7
|Volvo EX30
|2.681
|8
|BYD Sealion 7
|1.997
|9
|Citroen C3 Aircross
|1.821
|10
|Citroen C3
|1.772
|Sıra
|Mayıs 2026 En Çok Satan Sıfır Otomobiller
|Satış Adedi
|1
|Renault Clio
|3.970
|2
|Renault Megane
|2.677
|3
|Renault Duster
|2.400
|4
|Toyota Corolla
|2.180
|5
|Volkswagen Taigo
|2.090
|6
|Fiat Egea Sedan
|1.888
|7
|Hyundai i20
|1.875
|8
|Nissan Qashqai
|1.871
|9
|Togg T10X
|1.832
|10
|Hyundai Bayon
|1.722
|Sıra
|İlk 5 Ayın En Çok Satan Otomobilleri
|Satış Adedi
|1
|Renault Clio
|24.085
|2
|Toyota Corolla
|14.487
|3
|Renault Megane
|13.908
|4
|Toyota C-HR
|12.451
|5
|Renault Duster
|10.370
|6
|Hyundai i20
|10.101
|7
|Volkswagen Taigo
|10.079
|8
|Fiat Egea Sedan
|10.024
|9
|Togg T10X
|9.070
|10
|Peugeot 2008
|9.023