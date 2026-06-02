Mayıs ayında en çok satan otomobiller açıklandı: Elektrikte zirve değişmedi

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) yayımladığı Mayıs 2026 verileri Türkiye otomotiv pazarındaki son durumu ortaya koyarken elektrikli otomobil segmentindeki rekabetin de hız kesmeden sürdüğünü gösterdi. Açıklanan rakamlara göre hem aylık hem de yılın ilk beş aylık döneminde Togg modelleri elektrikli otomobil pazarının liderliğini korudu.

Otomotiv pazarı mayıs ayında daraldı

ODMD verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,40 küçülerek 453 bin 138 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 9,65 düşüşle 356 bin 256 adet olurken hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,94 artış göstererek 96 bin 882 adet olarak kaydedildi.

Mayıs ayına özel bakıldığında ise toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,55 daralarak 83 bin 442 adet seviyesine geriledi. Otomobil satışları yüzde 23,19 düşüşle 65 bin 386 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 20,13 düşüşle 18 bin 56 adet oldu.

Yılın ilk beş ayında satışların yüzde 85'i A, B ve C segmentlerinden geldi. C segmenti otomobiller 193 bin 210 adetlik satış ve yüzde 54,2 pazar payıyla lider olurken, B segmenti araçlar 108 bin 660 adet ve yüzde 30,5 pay elde etti.

Gövde tipleri incelendiğinde ise SUV modellerin açık ara önde olduğu görüldü. 230 bin 921 adet satış ve yüzde 64,8 paya ulaşan SUV otomobiller, Türkiye pazarındaki en baskın gövde tipi olmayı sürdürdü. SUV'ları yüzde 19,8 payla sedanlar ve yüzde 15,1 payla hatchback modeller takip etti.

Tagg yine zirvede

Emre Özpeynirci’nin paylaştığı verilere göre elektrikli otomobil segmentinde Mayıs ayının lideri Togg T10X oldu. Yerli elektrikli SUV model, ay boyunca 1.832 adet satış gerçekleştirdi.

İkinci sırada Togg T10F yer aldı. Henüz pazardaki etkisini artırmaya devam eden model, 1.673 adetlik satış rakamına ulaştı.

Mayıs ayında en çok satılan elektrikli otomobiller sıralamasında üçüncü basamakta MINI Countryman bulunurken onu KG Mobility Torres ve Opel Frontera Electric takip etti.

2026'nın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'de toplam 65 bin 805 adet elektrikli otomobil satıldı. Böylece elektrikli araçların toplam otomobil pazarı içindeki payı yüzde 18,47 seviyesine ulaştı.

Bu dönemde de liderlik koltuğunda Togg yer aldı. Togg T10X, 9 bin 70 adetlik satışla yılın ilk beş ayının en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu. İkinci sırada ise 7 bin 675 adetle Togg T10F yer aldı.

Bu dönemde Togg'un tek başına elektrikli otomobil pazarının yaklaşık yüzde 25,4'ünü oluşturdu.

Renault Clio en çok satan otomobil oldu

Elektrikli modeller dışında toplam otomobil pazarında ise yılın ilk beş ayında Renault Clio 24 bin 85 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Clio'yu Toyota Corolla ve Renault Megane takip etti.

İlk 10 model arasında yer alan Togg T10X, içten yanmalı ve hibrit rakipleri karşısında listeye girmeyi başaran tek tam elektrikli model oldu.

Yılın ilk beş ayında en çok satılan 10 modelin toplam satış adedi 127 bin 598 olurken, bu modeller toplam pazarın yaklaşık yüzde 35,8'ini oluşturdu.

Mayıs 2026 en çok satan elektrikli araçlar Sıra Mayıs 2026 En Çok Satan Elektrikli Otomobiller Satış Adedi 1 Togg T10X 1.832 2 Togg T10F 1.673 3 MINI Countryman 1.207 4 KG Mobility Torres 880 5 Opel Frontera Electric 611 6 Mercedes GLB 525 7 Hyundai Ioniq 5 465 8 Volvo EX30 454 9 BMW X1 371 10 Tesla Model Y 370

Ocak-Mayıs 2026 en çok satan elektrikli araçlar Sıra İlk 5 Ayın En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Satış Adedi 1 Togg T10X 9.070 2 Togg T10F 7.675 3 KG Mobility Torres 5.692 4 MINI Countryman 5.435 5 Tesla Model Y 3.395 6 Opel Frontera 3.326 7 Volvo EX30 2.681 8 BYD Sealion 7 1.997 9 Citroen C3 Aircross 1.821 10 Citroen C3 1.772

Mayıs 2026 en çok satan otomobiller Sıra Mayıs 2026 En Çok Satan Sıfır Otomobiller Satış Adedi 1 Renault Clio 3.970 2 Renault Megane 2.677 3 Renault Duster 2.400 4 Toyota Corolla 2.180 5 Volkswagen Taigo 2.090 6 Fiat Egea Sedan 1.888 7 Hyundai i20 1.875 8 Nissan Qashqai 1.871 9 Togg T10X 1.832 10 Hyundai Bayon 1.722

Ocak-Mayıs 2026 en çok satan otomobiller Sıra İlk 5 Ayın En Çok Satan Otomobilleri Satış Adedi 1 Renault Clio 24.085 2 Toyota Corolla 14.487 3 Renault Megane 13.908 4 Toyota C-HR 12.451 5 Renault Duster 10.370 6 Hyundai i20 10.101 7 Volkswagen Taigo 10.079 8 Fiat Egea Sedan 10.024 9 Togg T10X 9.070 10 Peugeot 2008 9.023

