300 drone ile 30 Ağustos kutlaması yapıldı

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Daha önce yurt dışında önemli günlerde ve rekor denemelerinde çok sayıda drone kullanılarak yapılan ışık gösterilerine şahit olmuştuk. Bu sefer Türkiye’de 300 adet drone ile 30 Ağustos kutlaması yapıldı.

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Ankara’da yapılan gösteride ışıklı drone’lar kullanılarak Atatürk silüeti, Türk bayrağı ve Zafer Bayramı kutlamalarının koreografisi yapıldı. Drone gösterisi yaklaşık 12 dakika sürdü. Gösteri, İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

Hava, fişeklerin yerini alabilir

Türkiye’de daha önce 200 adet drone kullanılarak 15 Temmuz için gösteri yapılmıştı. Drone gösterileri, havai fişek gösterilerinin yerini alabilir. Güney Kore ve Çin’deki bazı düğünlerde, özel günlerde, anma günlerinde drone kullanılarak gösteriler yapıyor. Bazı özel şirketler, kendi dronlarını kullanarak kişiye özel koreografiyle ışık gösterisi yapıyor. Benzer uygulamalar Türkiye’de de yapılabilir.

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