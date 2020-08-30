Türk roketi uzaya çıktı! Roketsan'dan tarihi ilk

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden olan Roketsan ilk yörünge denemelerine başladı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre Roketsan'ın ürettiği yerli deneme roketi, 130 kilometrelik irtifaya çıkarak uzay sınırına ulaşmayı başardı. Roketsan böylece Türkiye tarihinin uzaya ulaşan ilk roketini üretmiş oldu.

Uluslararası Uzay Federasyonu (International Astronautical Federation) şu anda uzay sınırını 100 kilometre olarak kabul ediyor. Bu sınıra Karman Hattı ismi verilmiş durumda. Roketsan henüz ilk denemelerini gerçekleştiriyor olmasına rağmen Karman Hattı'nı önemli ölçüde geçmeyi başarmış.

"Uzay ligindeyiz"

Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

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"Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı. Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz."

Roketsan'ın önderliğinde geliştirilen yörünge roketleriyle birlikte gelecekte artık kendi uydularımızı kendimiz yörüngeye fırlatmayı planlıyoruz. Şu anda dünyada yalnızca ABD, Rusya, Çin, Avrupa, Hindistan, İran ve İsrail gibi sayılı birkaç ülke uzaya çıkabilme kabiliyetine sahip. Yakında Türkiye de bu uzay ligine katılabilir.

Roketsan'ın deneme uçuşuyla ilgili henüz herhangi bir video paylaşılmadı. Ayrıca test roketinin teknik özellikleri konusunda da yine herhangi bir bilgimiz yok. Konuyla ilgili yalnızca Cumhurbaşkanı'nın sözleri kadarını biliyoruz.

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