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    Türkiye'deki drone sayısı açıklandı

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sistemine kaydedilen drone (İHA) sayısı belli oldu. Türkiye'de kaç adet kayıtlı drone var? Yanıtı haberimizde.                   
    Türkiye'deki drone sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 22 Şubat 2016 tarihinde hayata geçirilen düzenleme ile 500 gram ile 25 kilogram ağırlığı arasındaki dronelar için İHA Kayıt Sistemi oluşturuldu ve bu droneları uçurmak için İHA pilotu eğitimi zorunlu tutuldu.

    Türkiye’de kaç adet kayıtlı drone var?

    SHGM’nin 2023 Haziran ayı sonu verilerine göre Türkiye’de 68.426 adet kayıtlı drone bulunuyor. Kayıtlı İHA pilotu sayısı ise 1.440.867 kişi olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı İHA eğitim kuruluşu sayısı ise 80'e yükseldi.

    İHA0 amatör sportif lisans sayısı 481 bin 524'ye, İHA1 amatör sportif lisans sayısı 912 bin 882'ye, İHA Kayıt Sistemi'nde kayıtlı kişi sayısı 1 milyon 765 bin 977'ye, İHA0 ticari lisans sayısı 9 bin 905'e, İHA1 ticari lisans sayısı 37 bin 851'e, İHA2 ticari lisans sayısı 2 bin 271'e ulaştı.

    Kayıtsız drone uçaranlara ceza

    Kalkış ağırlığı 500 gramın altındaki dronelar için kayıt zorunluluğu bulunmazken, 500 gram ve üstü drone uçurmak isteyen droneların ve pilotların SHGM sistemine kayıt oluşturması ve uçuş öncesinde izin alması şartı bulunuyor. İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan drone uçuranlara idari para cezası uygulanıyor.

    Drone kaydetmek ve pilot kaydı oluşturmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

    https://iha.shgm.gov.tr

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 5 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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