MSI, tüm 300 serisi anakartlara Ryzen 5000 desteği getirdi

Geçtiğimiz aylarda tüm 300 serisi anakartlara Ryzen 5000 desteği ekleneceğini duyuran AMD kullanıcılardan olumlu tepkiler almayı başarmıştı. Şimdi de bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden MSI, 13 Mayıs itibari ile A320, B350 ve X370 serisi anakartları içeren tüm modellerin AMD Zen 3 işlemcileri destekleyeceğini duyurdu.

fTPM sorunları da çözülecek

Sunulan destek, 300 serisi anakart için MSI tarafından Mayıs ayının ortalarında piyasa sürülecek AMD AGESA COMBO PI V2 1.2.0.7 altında geliştirilen BIOS’lara verilecek. Bununla birlikte eski anakartlara sahip olan kullanıcılar AMD'nin güç, performans ve çekirdek yoğunluğundaki en son gelişmelerinden yararlanarak AM4 platformuna geçiş yapabilecek.

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Yeni duyurunun yanı sıra ayrıca MSI, 400 ve 500 serisi anakartlarda yaşanan fTPM kaynaklı takılma sorunların Hazidan ayına kadar çözme sözü verdi. Yaşanan sorun her ne kadar AMD kaynaklı olsa da görünüse kırmızı ekibin anakart üreticileri ile çalışmaları devam ediyor.

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Anakart Haberleri

300 serisi tüm MSI anakartlara Ryzen 5000 desteği getirdi