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    AMD Ryzen 7000 APU'lar RTX 3060 performansı sunabilir

    AMD'nin yeni nesil Ryzen 7000 mobil işlemcileri RDNA 3 entegre grafik birimi ile şaşırtabilir. Yeni APU'ların Nvidia RTX 3060 performansı sunacağı iddia ediliyor.
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    AMD Ryzen 7000 APU'lar RTX 3060'a rakip olabilir
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    Zen 4 mimarili Ryzen 7000 işlemciler üzerinde hazırlıklarını sürdüren AMD'den yeni sızıntılar geldi. Güvenilir sızıntı kaynağı Greymon55, AMD'nin 35W ila 45W aralığında bir güç gereksinimine ihtiyaç duyacak Ryzen 7000HS ve Ryzen 7000H Phoenix APU'larının, Nvidia'nın 60W'lık RTX 3060M Max Q modeli ile aynı performansı sunacağını iddia ediyor.

    Performansı ile şaşırtabilir

    Henüz tüm teknik detayları bilinmiyor ancak AMD'nin Ryzen 7000 serisi mobil işlemcilerinin entegre RDNA 3 grafik çözümü ile birlikte iki farklı seriye ayrılması bekleniyor. Bunlar arasından yeni detayları paylaşılan Phoenix serisi ince ve hafif dizüstü bilgisayara güç verirken, Dragon Range yüksek performanslı modellerde karşımıza çıkacak. RTX 3060 Max Q modeli ana modele kıyasla her ne kadar gücü kırpılmış bir model olsa da, paylaşılan değerin hafif oyun bilgisayarları için oldukça iyi bir gelişme olacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca Phoenix APU'larının RTX 3060'a kıyasla 5 nm işlem teknolojisi ve potansiyel olarak sahip olacağı daha yüksek saat hızları düşünüldüğünde APU sistemlerde yeni bir dönem görebiliriz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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