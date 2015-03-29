3000 Yıllık Güneş Enerjisi Cihazı

Güneşin neredeyse tüm enerji kaynaklarının atası olduğu düşünülürse, insanlığın da onu bir şekilde kullanmak için aygıt geliştirmemiş olması çok da akla yatkın değil. Yeni yapılan bir keşifte arkeologlar, Çin'de 3000 yıllık bir mezara girmişler ve kase şeklinde bronz bir obje ile karşılaşmışlar.

Bu cismin iç yüzeyinin işlem gördüğü, dış yüzeyinde ise bir tutacak olduğunu görünce bir aydınlanma yaşamışlar. Hemen bir kalıbı yapılmış ve tekrar bronz döküldükten sonra iç yüzeyi iyice parlatılmış. Sonunda yanıcı bir maddeye güneş altında tutunca maddenin hemen alev almasını sağladığı görülmüş. Böylece hiç bir şüphe kalmadan ellerindekinin bir antik güneş kibiriti olduğuna karar vermişler.

Bunun bir güneş ışığı odaklayıcısı olduğu keşfedilince dünya çapında 20'den fazla daha önce tanımlanamayan objenin de bu iş için kullanıldığı anlaşılmış. Sonraki yapılan keşiflerde Çin'in bu bölgesinde bu ürünleri üreten bir dökümhane ve ticari satış olduğu da belgelenmiş. Görüldüğü üzere güneş ile olan maceramız 3000 yıl öncesine dayanıyor ve gelecekte de fosil kaynaklar sonrası dönemde, yüzümüzü tamamen ona dönecek olmamız pek de hayalci bir yaklaşım değil.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 14. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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