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3000 Yıllık Güneş Enerjisi Cihazı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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3000 Yıllık Güneş Enerjisi Cihazı

Güneşin neredeyse tüm enerji kaynaklarının atası olduğu düşünülürse, insanlığın da onu bir şekilde kullanmak için aygıt geliştirmemiş olması çok da akla yatkın değil. Yeni yapılan bir keşifte arkeologlar, Çin'de 3000 yıllık bir mezara girmişler ve kase şeklinde bronz bir obje ile karşılaşmışlar.

Bu cismin iç yüzeyinin işlem gördüğü, dış yüzeyinde ise bir tutacak olduğunu görünce bir aydınlanma yaşamışlar. Hemen bir kalıbı yapılmış ve tekrar bronz döküldükten sonra iç yüzeyi iyice parlatılmış. Sonunda yanıcı bir maddeye güneş altında tutunca maddenin hemen alev almasını sağladığı görülmüş. Böylece hiç bir şüphe kalmadan ellerindekinin bir antik güneş kibiriti olduğuna karar vermişler.
Bunun bir güneş ışığı odaklayıcısı olduğu keşfedilince dünya çapında 20'den fazla daha önce tanımlanamayan objenin de bu iş için kullanıldığı anlaşılmış. Sonraki yapılan keşiflerde Çin'in bu bölgesinde bu ürünleri üreten bir dökümhane ve ticari satış olduğu da belgelenmiş. Görüldüğü üzere güneş ile olan maceramız 3000 yıl öncesine dayanıyor ve gelecekte de fosil kaynaklar sonrası dönemde, yüzümüzü tamamen ona dönecek olmamız pek de hayalci bir yaklaşım değil.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 14. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 

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N. Chomsky 4 yıl en beğenilen

Şaşılacak bir şey yok. Eskiden insanlık daha ilerideydi. Adamlar yüzbinlerce yıl boyunca mağaralarda yasamadılar.
1 Yanıt Yanıtla +12
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huseyincarnege 4 yıl
demekki çin malı okadar kötü dehilmiş baksana 3000yıl dayanmış :)
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DH Misafiri 4 yıl
Ne alaksı var güneşle. Kendi kafalarından iç yüzeyini parlatmışlar; günümüzde anadoluda hala kullanılıyor. Üst kısmına sıcak köz vb. Konularak altında ekmek türü şeyler pişiriliyor, binlerce yıldır.
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SouLLeSs GuarDiaN 4 yıl
yaratılan ilk insan , insan türünün en zeki ve bilgililerindendi.Muhtemelen günümüz insanlarından da az daha güçlüydü.evrim zannının aksine o günden bu güne insanın aptallaştığını ve hantallaştığını söyleyebiliriz.o kadar aptallaştık ki yediğimiz içtiğimiz her şeyin yapısıyla oynuyor ve sayede kendi ağzımıza s*ıçmış oluyoruz.bununla birlikte ömrümüzün neredeyse yarısı hastalık ve ağrı-sızı lar ile geçiyor.teknoloji hayatı kolaylaştırıyordu değil mi? :))
İnsanlık tarihi çok eski yıllara dayanır.3000 yıl öncesi bu geçmişin yanında dün gibidir...
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TEKİN 1881 4 yıl
3000 yıl önceki insanlar bunu yapmışsa insanlık yeterince ilerlemiyor.
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quentin 4 yıl TEKİN 1881
TEKIN corp.

3000 yıl önceki insanlar bunu yapmışsa insanlık yeterince ilerlemiyor.

katılıyorum

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SEO-Uzmanı 4 yıl
merceği Çinliler bulmuş oluyor o zaman :D
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huseyincarnege 4 yıl
demekki çin malı okadar kötü dehilmiş baksana 3000yıl dayanmış :)
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alicaptain 4 yıl
Bu forumda da konusu olan 3000 yıllık Türk mezarına girildi beyaz pramidler v.s. Türk mezarından çıkarılmış olmasın? Bana öyle geldi bilen biri aydınlatsın lütfen...
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crossmatch 4 yıl
Bkz. Tunç Çağı
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Uçan Gergedan 4 yıl
Onlarda bizim gibi insanlardı düşünce yapıları araştırma keşfetme ruhları , şimdi ne yani 3000 yıllık diye çok mu şaşırtıcı bu , daha başka neler icat etmişlerdir toprağın altında yok olan, Bizim şimdi yeni yeni aklımiza gelecek şeyleri onlar ta o zamandan hayal ediyorlardı, belkide uçmak,uzaya çıkmak,yıldızlara dokunmak,aya her baktıklarında onun tanrı degil bir cisim olduğunu 5000 yıllık çin kaynaklarında yazıyor (M.Ö 2900.ks) teknoloji geliştikce yapıyoruz artık.
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Das Boot 4 yıl
Bunu düşünebilmelerine şaşırmadım. Sonuçta geçmişte yaşayan insanlar gerizekalı değil, yalnızca teknoloji çok geri.
1 Yanıt Yanıtla +3
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fthkn 4 yıl Uçan Gergedan
İnsanlığın geçmişini arkeoloji ile takip edebiliyoruz. Yani bulamadığımız çağlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Teknolojinin günümüzde olduğundan daha ileri olabileceği çağlar ile ilgili tahminler var ama kanıtlanamıyor. Ayrıca teknoloji sadece elektronik yani elektrik tabanlı gelişmeler demek değildir.
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N. Chomsky 4 yıl en beğenilen

Şaşılacak bir şey yok. Eskiden insanlık daha ilerideydi. Adamlar yüzbinlerce yıl boyunca mağaralarda yasamadılar.
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