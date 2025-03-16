Çatı güneş panelleri, küresel elektrik ihtiyacının üçte ikisini karşılayabilir

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Tam Boyutta Gör İngiltere'deki Sussex Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, eğer dünyadaki uygun her çatı güneş panelleriyle kaplasaydı, insanlığın toplam elektrik tüketiminin 2/3'ü karşılanabilirdi. Böylece dünyanın fosil yakıtlardan tamamen uzaklaşması mümkün olabilirdi.

Çalışmada, güneş panellerine uygun çatıları belirlemek için uydu verileri incelendi. Çatı eğimi, diğer binalardan kaynaklanan gölgelenme vb. şeyler dikkate alındı. Araştırma sonucunda, çatı güneş enerjisinin toplam 19.483 TWh elektrik sağlayabileceği tespit edildi; bu da küresel elektrik tüketiminin yaklaşık 2/3'üne denk geliyor (2023'te 29.664 TWh elektrik tüketildi). Bu rakam, şu anda dünyada fosil yakıtlardan üretilen elektrik miktarından (17.718 TWh) daha fazla.

Dolayısıyla, dünyadaki tüm çatılar güneş panelleriyle kaplansaydı, mevcut fosil yakıt elektrik üretiminin tamamı ortadan kaldırılabilir ve insan faaliyetlerinin yarattığı kirliliğin önemli bir bir kısmı engellenebilirdi.

Çalışma, yalnızca bu hamlenin küresel sıcaklıkları 0,13°C azaltabileceğini söylüyor. Bu rakam büyük görünmese de, bilim insanlarının dünya için belirlediği 1,5°C ısınma “bütçesinin" önemli bir kısmını oluşturuyor.

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Çalışmada, küresel sıcaklıklar arttıkça bazı güneş panellerinin verimliliğinin azalabileceği ve toplam üretim kapasitesinin düşebileceği uyarısı da yer alıyor. Bu nedenle, iklim değişikliğiyle ne kadar erken mücadele edersek, bu yöntemin o kadar etkili olacağı vurgulanıyor.

Güneş takip sistemleriyle çatılar küresel elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor

Ancak bu etki, güneş panellerinin eğim açılarının optimize edilmesiyle dengelenebilir. Çalışmanın temel senaryosu yatay kurulumları esas alıyor, ancak optimum eğim açıları veya güneş takip sistemleri kullanılırsa, paneller %39’a kadar daha verimli olabilir. Bu durumda, dünyadaki her çatıyı güneş takip sistemli panellerle kaplarsak, elektrik üretiminin tamamını karşılayabiliriz.

Ancak bu sayılar, mevcut elektrik kullanımını baz alıyor. Gelecekte, elektrikli araçların, ısı pompalarının yaygınlaşması ve diğer alanlarda da elektrifikasyonun artmasıyla elektrik ihtiyacı artacak. Yine de dünyada güneş panellerinin yerleştirilebileceği birçok alan olduğu göz önüne alındığında, güneş enerjisi insanlığın ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla elektriği üretebilir. Tabi, dünyanın her yeri aynı oranda güneş enerjisinden faydalanamadığından ve geceleri güneşten elektrik üretilemediğinden, diğer yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama sistemleri de büyük önem taşıyor.

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Çatı güneş panelleri, küresel elektriğin 2/3'ünü karşılayabilir