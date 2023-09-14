32 çekirdekli AMD Threadripper PRO 7975X ortaya çıktı

Ryzen Threadripper 7975WX özellikleri netleşti
AMD'nin yeni nesil Threadripper platformu, Threadripper 5000 serisine kıyasla önemli yükseltmeler sunacak. Bunlar arasında mimari geliştirmelere ek olarak DDR5 , PCIe Gen5 desteği ve TRX50 anakart serisiyle çalışacak yeni bir soket yer alıyor.
Ayrıca yeni Zen4 HEDT platformunun 350W civarı güce ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Dolayısıyla sızıntıda yer alan TDP okuması da muhtemelen hatalı. Niketim 94W'lık değer oldukça düşük.
Söylentilere göre yeni nesil Threadripper platformu, 16 ila 96 çekirdeğe sahip dört modeli içerecek. Ancak bu işlemciler arasından yalnızca iki model hakkında bilgiye sahibiz. Bu da bazı işlemci modellerinin OEM üreticilere özel olabileceğini gösteriyor. AMD, Threadripper 7000 ailesi için herhangi bir çıkış tarih paylaşmadı. Öte yandan mevcut raporlar, 2023'ün dördüncü çeyreğine işaret ediyor. Dolayısıyla lansmana hâlâ yaklaşık üç haftalık bir süre olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.