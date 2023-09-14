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    Anlık Bildirim

    32 çekirdekli AMD Threadripper PRO 7975X ortaya çıktı

    Zen3 tabanlı Threadripper 5000 serisinin halefi olacak Threadripper 7000 serisi için geri sayım başladı. Bugün 32 çekirdekli AMD Threadripper PRO 7975X ortaya çıktı.
    32 çekirdekli AMD Threadripper PRO 7975X ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi AMD, Zen3 tabanlı Threadripper 5000 serisinin halefi olacak yeni nesil Threadripper platformu için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda Zen4 mimarisini temel alacak Threadripper 7000 hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de aileye dahil olan 32 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 7975WX modeli ortaya çıktı.

    Ryzen Threadripper 7975WX özellikleri netleşti

    AMD'nin yeni nesil Threadripper platformu, Threadripper 5000 serisine kıyasla önemli yükseltmeler sunacak. Bunlar arasında mimari geliştirmelere ek olarak DDR5 , PCIe Gen5 desteği ve TRX50 anakart serisiyle çalışacak yeni bir soket yer alıyor.

    32 çekirdekli AMD Threadripper PRO 7975X ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Daha önce 16 çekirdekli Threadripper 7955WX ve 5,1 GHz tepe saat hızı sunan 96 çekirdekli 7995WX modelinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de SiSoftware kıyaslama platformunda, Threadripper Pro 7975WX'in detayları internete sızdı. Bu sızıntıya göre Threadripper Pro 7975WX, 32 çekirdek 64 izlek konfigürasyonunda 4,0 GHz temel saat hızı, 32 MB L2 önbellek ve 4x32 MB L3 önbelleğe sahip olacak.

    Ayrıca yeni Zen4 HEDT platformunun 350W civarı güce ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Dolayısıyla sızıntıda yer alan TDP okuması da muhtemelen hatalı. Niketim 94W'lık değer oldukça düşük.

    Söylentilere göre yeni nesil Threadripper platformu, 16 ila 96 çekirdeğe sahip dört modeli içerecek. Ancak bu işlemciler arasından yalnızca iki model hakkında bilgiye sahibiz. Bu da bazı işlemci modellerinin OEM üreticilere özel olabileceğini gösteriyor. AMD, Threadripper 7000 ailesi için herhangi bir çıkış tarih paylaşmadı. Öte yandan mevcut raporlar, 2023'ün dördüncü çeyreğine işaret ediyor. Dolayısıyla lansmana hâlâ yaklaşık üç haftalık bir süre olduğunu söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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