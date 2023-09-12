AMD ekran kartı sahipleri Starfield’da yıldızları göremiyor

Tam Boyutta Gör Starfield, karşılaması istenen çok fazla beklentiyle çıkışını yaptı. Starfield, geniş evrenden etkileşimli çevresel unsurlara kadar oyun, oyuncuları sonsuz bir galaksiler arası manzaraya tamamen kaptırmak için tasarlandı. Bethesda'nın en küçük ayrıntılara bile gösterdiği özen göz önüne alındığında, herhangi bir gezegenin gökyüzünü aydınlatan yıldızların AMD ekran kartlarında olmaması görünüşe göre gözden kaçmış. Bethesda’nın en az sorunlu çıkışını yapan Starfield’ın bazı yaşam kalitesi güncellemelerine ihtiyacı var gibi görünüyor.

AMD ekran kartlarında Starfield’ın yıldızları eksik

Oyunca geçen haftadan beri AMD ekran kartlarının bulunduğu sistemlerde herhangi bir gezegende güneşi daha doğrusu gezegenin yıldızını göremediklerini bildirmeye başladı. Sosyal mecralarda paylaşılan ekran görüntülerinde ışık kaynağından beklendiği gibi ışığın geldiği görülüyor ancak kaynağın kendisi görünmüyor. Bir gezegen için de elbette bu kaynak yıldızlar.

Tam Boyutta Gör Radeon 6000 ve 7000 serisi kullanıcıları herhangi bir gezegenin gün ışığı tarafında yıldızların ve güneşlerin tamamını göremezken, aynı konumlardaki Nvidia ve Intel kullanıcıları ise normal bir şekilde işlenmiş yıldızları ve diğer atmosferik efektleri gözlemleyebiliyorlar. Bu paragrafın üstündeki ekran görüntüsü AMD RX 7800 XT’ye ait. Görüldüğü üzere gölgeler ve aydınlatmalarda bir sıkıntı yok. Ancak hemen altta yan ayna olarak verdiğimiz Nvidia RTX 4070 ve Intel Arc A770’te ışık kaynağı, yani yıldız da görülüyor.

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Tam Boyutta Gör Bununla birlikte bu sorun çoğu gezegen sisteminde bulunuyor ancak hepsinde bulunmuyor. Örneğin New Atlantis’te tüm kartlarda yıldız olması gerektiği gibi işleniyor. Elbette bu oyun bozan bir sorun değil ancak bir kez fark edince görmemek çok zor.

Öte yandan sorunun AMD’den mi yoksa Bethesda’dan mı kaynaklandığı belirsiz. AMD’nin partneri olduğu oyunda böyle bir sorunun olması da ilginç. Tüm bunların yanında Starfield, performans olarak AMD kartlarda oldukça başarılı çalışıyor. Ancak aynı şey Nvidia ve Intel kartlar için geçerli değil. Eğer bu sistemlerde performans sorunu yaşıyorsanız sürücülerini güncellemeniz ve Bethesda’nın bir yama yayınlamasını bekleyebilirsiniz.

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AMD ekran kartı sahipleri Starfield’da yıldızları göremiyor