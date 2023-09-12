AMD ekran kartı sahipleri Starfield’da yıldızları göremiyor

AMD ekran kartlarında Starfield’ın yıldızları eksik
Oyunca geçen haftadan beri AMD ekran kartlarının bulunduğu sistemlerde herhangi bir gezegende güneşi daha doğrusu gezegenin yıldızını göremediklerini bildirmeye başladı. Sosyal mecralarda paylaşılan ekran görüntülerinde ışık kaynağından beklendiği gibi ışığın geldiği görülüyor ancak kaynağın kendisi görünmüyor. Bir gezegen için de elbette bu kaynak yıldızlar.
Öte yandan sorunun AMD’den mi yoksa Bethesda’dan mı kaynaklandığı belirsiz. AMD’nin partneri olduğu oyunda böyle bir sorunun olması da ilginç. Tüm bunların yanında Starfield, performans olarak AMD kartlarda oldukça başarılı çalışıyor. Ancak aynı şey Nvidia ve Intel kartlar için geçerli değil. Eğer bu sistemlerde performans sorunu yaşıyorsanız sürücülerini güncellemeniz ve Bethesda’nın bir yama yayınlamasını bekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.