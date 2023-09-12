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    Anlık Bildirim

    AMD ekran kartı sahipleri Starfield’da yıldızları göremiyor

    AMD ekran kartı kullanıcılarının Starfield'ın hiçbir gezegeninde güneşi göremediği bildirildi. Nvidia ve Intel ekran kartlarını kullananlarda ise yıldızlar normal bir şekilde görülebiliyor.
    AMD ekran kartı sahipleri Starfield’da yıldızları göremiyor Tam Boyutta Gör
    Starfield, karşılaması istenen çok fazla beklentiyle çıkışını yaptı. Starfield, geniş evrenden etkileşimli çevresel unsurlara kadar oyun, oyuncuları sonsuz bir galaksiler arası manzaraya tamamen kaptırmak için tasarlandı. Bethesda'nın en küçük ayrıntılara bile gösterdiği özen göz önüne alındığında, herhangi bir gezegenin gökyüzünü aydınlatan yıldızların AMD ekran kartlarında olmaması görünüşe göre gözden kaçmış. Bethesda’nın en az sorunlu çıkışını yapan Starfield’ın bazı yaşam kalitesi güncellemelerine ihtiyacı var gibi görünüyor.

    AMD ekran kartlarında Starfield’ın yıldızları eksik

    Oyunca geçen haftadan beri AMD ekran kartlarının bulunduğu sistemlerde herhangi bir gezegende güneşi daha doğrusu gezegenin yıldızını göremediklerini bildirmeye başladı. Sosyal mecralarda paylaşılan ekran görüntülerinde ışık kaynağından beklendiği gibi ışığın geldiği görülüyor ancak kaynağın kendisi görünmüyor. Bir gezegen için de elbette bu kaynak yıldızlar.

    AMD ekran kartı sahipleri Starfield’da yıldızları göremiyor Tam Boyutta Gör
    Radeon 6000 ve 7000 serisi kullanıcıları herhangi bir gezegenin gün ışığı tarafında yıldızların ve güneşlerin tamamını göremezken, aynı konumlardaki Nvidia ve Intel kullanıcıları ise normal bir şekilde işlenmiş yıldızları ve diğer atmosferik efektleri gözlemleyebiliyorlar. Bu paragrafın üstündeki ekran görüntüsü AMD RX 7800 XT’ye ait. Görüldüğü üzere gölgeler ve aydınlatmalarda bir sıkıntı yok. Ancak hemen altta yan ayna olarak verdiğimiz Nvidia RTX 4070 ve Intel Arc A770’te ışık kaynağı, yani yıldız da görülüyor.

    AMD ekran kartı sahipleri Starfield’da yıldızları göremiyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte bu sorun çoğu gezegen sisteminde bulunuyor ancak hepsinde bulunmuyor. Örneğin New Atlantis’te tüm kartlarda yıldız olması gerektiği gibi işleniyor. Elbette bu oyun bozan bir sorun değil ancak bir kez fark edince görmemek çok zor.

    Öte yandan sorunun AMD’den mi yoksa Bethesda’dan mı kaynaklandığı belirsiz. AMD’nin partneri olduğu oyunda böyle bir sorunun olması da ilginç. Tüm bunların yanında Starfield, performans olarak AMD kartlarda oldukça başarılı çalışıyor. Ancak aynı şey Nvidia ve Intel kartlar için geçerli değil. Eğer bu sistemlerde performans sorunu yaşıyorsanız sürücülerini güncellemeniz ve Bethesda’nın bir yama yayınlamasını bekleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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