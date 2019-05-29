Nvidia G-Sync testlerini 28 monitör modeli geçebildi

Nvidia’nın G-Sync teknolojisini diğer monitörlere de yaymak için hayata geçirdiği G-Sync Compatible programının ilk aşaması tamamlandı. Testlere giren monitörlerin büyük kısmı sınıfta kaldı.
Zorlu testler
Yılın başlarında G-Sync uyumu için monitörleri testlere almaya başlayan Nvidia bugüne kadar Adaptive Sync destekli toplamda 536 monitörü elden geçirmiş. Bu sayının 33 tanesi henüz testlere bile giremeden elenmiş.Ayrıca Bkz. "Lenovo Project Limitless dizüstüne 5G bağlantısını getiriyor"
503 monitörden 273 tanesi GeForce ekran kartlarının potansiyeli tam kullanmayı sağlayan VRR aralığının dışında kalmış. 202 tanesi ise gerekli olan görüntü kalitesini sağlayamadığı için elenmiş. Firma monitörlerin yaklaşık yüzde 55’inin 75Hz tazeleme hızının altında kaldığını ifade ediyor.
Testler sonunda sadece 28 monitör başarılı olmuş. Yani yüzde 5 civarında bir başarı var. Nvidia ilk etapta 400 monitörü teste almış ve 12 tanesine G-Sync Compatible sertifikası verilmişti. Son 130 monitörde oran biraz daha yükselmiş gibi görünüyor.
G-Sync Compatible sertifikası ile monitörler G-Sync modu varsayılan olarak açık geliyor. Bununla birlikte sertifika dışı olup da ayarlardan G-Sync açılabileceği daha önce dile getirilmişti ancak kalite konusunda garanti verilemiyor. Monitörlerin tam listesi bu adreste.
https://www.engadget.com/2019/05/27/nvidia-gsync-compatible-gaming-monitors/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Curved Widescreen Monitor
FHD (1920 x 1080) VA
AMD FreeSync Technology
144Hz Refresh Rate
4MS Response Time
DVI, HDMI, DisplayPort
yan yana koyup testler bile yaptım.
30-60 arası değişken fps veren bi oyunda freesync açıkken akıcılıgın büyük kısmı bozulmadı
30-60 arası değişken fps + vsync açınca bir ağırlık, hafif bir aksama hissiyatı vardı (zaten bundan nefret ettiğim için çözüm arıyordum)
hem vsync hem de freesync yokken ise maşallah katır katır yırtıldı ekran. üstelik yine 60 yenilenen kareye değişik kare sayıları gittiği için freesyncin sağladığı akıcılıktan yoksundu
kaç güncellemedir bu monitör de listeye eklenir diye bekliyorum ama herhalde bu tür düşük fiyat menzilindeki monitörleri pek umursamıyorlar ama hala ümitliyim :) listeye eklense de eklenmese de ben istediğimi aldım açıkçası bu teknolojiden
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