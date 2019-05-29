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Nvidia G-Sync testlerini 28 monitör modeli geçebildi

G-Sync Compatible sertifikasını alabilmek için zorlu testlere giren 536 monitörden sadece 28 tanesi başarılı olabildi. Testlerde başarı oranı yüzde 5 civarında gerçekleşti.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,5b
1
21
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın G-Sync teknolojisini diğer monitörlere de yaymak için hayata geçirdiği G-Sync Compatible programının ilk aşaması tamamlandı. Testlere giren monitörlerin büyük kısmı sınıfta kaldı.

Zorlu testler

Yılın başlarında G-Sync uyumu için monitörleri testlere almaya başlayan Nvidia bugüne kadar Adaptive Sync destekli toplamda 536 monitörü elden geçirmiş. Bu sayının 33 tanesi henüz testlere bile giremeden elenmiş.

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503 monitörden 273 tanesi GeForce ekran kartlarının potansiyeli tam kullanmayı sağlayan VRR aralığının dışında kalmış. 202 tanesi ise gerekli olan görüntü kalitesini sağlayamadığı için elenmiş. Firma monitörlerin yaklaşık yüzde 55’inin 75Hz tazeleme hızının altında kaldığını ifade ediyor.

Testler sonunda sadece 28 monitör başarılı olmuş. Yani yüzde 5 civarında bir başarı var. Nvidia ilk etapta 400 monitörü teste almış ve 12 tanesine G-Sync Compatible sertifikası verilmişti. Son 130 monitörde oran biraz daha yükselmiş gibi görünüyor.

G-Sync Compatible sertifikası ile monitörler G-Sync modu varsayılan olarak açık geliyor. Bununla birlikte sertifika dışı olup da ayarlardan G-Sync açılabileceği daha önce dile getirilmişti ancak kalite konusunda garanti verilemiyor. Monitörlerin tam listesi bu adreste.

 

https://www.engadget.com/2019/05/27/nvidia-gsync-compatible-gaming-monitors/ Yorum Yaz
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System Lord 1 hf. en beğenilen
bari ekranları da yazsaydınız habere bak
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Galatas4ray 1 hf.
Yani nvidia diyor ki bu monitörleri alın gardaşlar sizde kazanın bizde.
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ssbrutality 1 hf.
Algıya gel. Ülen Nvidia.
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1 Avatar
Turkhes 1 hf.
g sync'li monitör alalı 3 ay olacak monitör fiyatları çok pahalı ekran kartına giden para kadarda monitöre vermek zorunda kalıyorsunuz. GTX 1080 aldı arkadaş 75 hz monitörde kullanıyor böyle salakça bi konsept yapmamak lazm
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Wilson Fisk 1 hf.
güya bendeki şu 12 monitör geçen ilk testte onlar arasından ama bozudular ben kapattım kullanmıyorum.bench yapıyorum kasım kasım kasılıyor güya bunu yapmaması için yapılan şey.144hz var yahu 2k'da nereye geçiyorsunuz 144 fps'yi hani varsa özellik kullanalım dedik ama sürücüden sürücüye böyle yapacaklarsa kalsın.
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guzmann06 1 hf. Wilson Fisk
gsynch pandulum demo indir çigi test yap. fps sabitleme var 3-5 innerek hangi aralıkta düzgün çalıştığına bak.
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BlackBeasT 1 hf.
ED2 serisi Acer ED273 Abidpx 27 inç modeli G-SYNC Compatible sertifikaya sahipken aynı özelliklere sahip sadece 24 inç olan Acer ED242QR Abidpx listede ismi yok

Curved Widescreen Monitor
FHD (1920 x 1080) VA
AMD FreeSync Technology
144Hz Refresh Rate
4MS Response Time
DVI, HDMI, DisplayPort

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Mutlak.Sıfır 1 hf.
Benim monitörde çalışıyordu ama kartı satıp Rx 570 aldım Free Sync çok daha iyi bir çok oyunda farkı direkt gözlemleyebiliyorsun.
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yamaci1771 1 hf.
sırf bu özellik geldigi için risk alıp freesyncli viewsonic xg2401 aldım, çatır çatır çalışıyor
yan yana koyup testler bile yaptım.
30-60 arası değişken fps veren bi oyunda freesync açıkken akıcılıgın büyük kısmı bozulmadı
30-60 arası değişken fps + vsync açınca bir ağırlık, hafif bir aksama hissiyatı vardı (zaten bundan nefret ettiğim için çözüm arıyordum)
hem vsync hem de freesync yokken ise maşallah katır katır yırtıldı ekran. üstelik yine 60 yenilenen kareye değişik kare sayıları gittiği için freesyncin sağladığı akıcılıktan yoksundu
kaç güncellemedir bu monitör de listeye eklenir diye bekliyorum ama herhalde bu tür düşük fiyat menzilindeki monitörleri pek umursamıyorlar ama hala ümitliyim :) listeye eklense de eklenmese de ben istediğimi aldım açıkçası bu teknolojiden
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guzmann06 1 hf.
Benim monitor 75 hz , 50 hz kadar düzgün çalışıyor . İş görüyor. listede 28 monitör gsynch tam destek alanlar geri klaanda hiç çalışmıyor gibi bişey yok. Gsynch çalışma arzlığı daha yüksek Lfc de yine gsynchlerde daha yaygındı.
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Rennes10 1 hf.
Adamlar free-sync adını söylemekten bile çekinir halde. Boşa çaba. Yurt dışında bu monitördeki g-sync çipine Nvida vergisi diyorlar. Aşırı pahallı. Para tuzağı. 1080ti ve g-sync monitör kullanmama rağmen şimdi monitör alsam freesync güzel ve çok daha ucuz modellerinden birini alırdım sanırım. Navi ile 2070 seviyesinde ekran kartı geliyorsa çoğu kişiye yeter. Zaten kışa bir üst modeli de geliyor diyorlar. 2080 gibi gelse Radeon 7den de ucuz olsa daha ne. Amd tarafında ekran kartı sorunu da kalmayacak gibi bu satten sonra. Eskiden mecburduk g-sync almaya güç için. Bas güzel bir freesync monitör geç. Nvidia düşünsün niye tüketiciyi aşırı pahallı g-sync çipi gibi şeylerle küstürdük diye
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Statistik 1 hf.
Kendi, sabit veya çok oynamayan framerate saglamayinca monitörlere suçu atıp, monitorlerden de nerdeyse bir ekran kartı kadar kazanç elde etmeye calisiyor.
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DH Misafiri 1 hf.
donanımhaber editörleri neyin kafasını yaşıyor?
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Ashura 1 hf.
benim monitöre gelmiş vg248qe. nasıl açılacak bilmiyorum ama bu g sync
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