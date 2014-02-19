3D Systems, üç boyutlu yazıcıyla hazırladığı hibrit robotik dış iskeletiyle Amanda Boxtel'in ayağa kalkmasını sağladı

Üç boyutlu baskı teknolojileri konusunda uzun yıllardır çalışma gösteren Amerika merkezli 3D Systems firması, giyilebilir biyonik iskelet ürünleri hazırlanayan Ekso Bionics ile yaptığı ortak çalışma sonucunda üç boyutlu yazıcıyla hibrit robotik dış iskelet geliştirdiğini duyurdu.

1992 yılında yaşadığı bir kayak kazası nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden Amanda Boxtel'in ilk denemelerini gerçekleştirdiği yeni biyonik iskelet sistemi, yapılan özel uyluk ve omurga taramalarıyla giyilebilir şekilde üç boyutlu yazıcı kullanılarak 3D Systems tarafından basılmış. Ekso Bionics ise işin mekanik tarafında devreye girmiş ve sonuç olarak kesinlikle yürüyemeyeceği açıklanan Amanda Boxtel, kol değneklerinin yardımıyla da olsa ayağa kalkmayı başarmış durumda.

Benzer yürüme problemine sahip kişiler için inanılmaz faydalı bir olanak sunan ve geliştirme süreci devam eden hibrit robotik dış iskelet hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.3dsystems.com/press-releases/3d-systems-prints-first-hybrid-robotic-exoskeleton-enabling-amanda-boxtel-walk-tall