3D Systems, üç boyutlu yazıcıyla hazırladığı hibrit robotik dış iskeletiyle Amanda Boxtel'in ayağa kalkmasını sağladı

Haber Editörü
Üç boyutlu baskı teknolojileri konusunda uzun yıllardır çalışma gösteren Amerika merkezli 3D Systems firması, giyilebilir biyonik iskelet ürünleri hazırlanayan Ekso Bionics ile yaptığı ortak çalışma sonucunda üç boyutlu yazıcıyla hibrit robotik dış iskelet geliştirdiğini duyurdu.
1992 yılında yaşadığı bir kayak kazası nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden Amanda Boxtel'in ilk denemelerini gerçekleştirdiği yeni biyonik iskelet sistemi, yapılan özel uyluk ve omurga taramalarıyla giyilebilir şekilde üç boyutlu yazıcı kullanılarak 3D Systems tarafından basılmış. Ekso Bionics ise işin mekanik tarafında devreye girmiş ve sonuç olarak kesinlikle yürüyemeyeceği açıklanan Amanda Boxtel, kol değneklerinin yardımıyla da olsa ayağa kalkmayı başarmış durumda.
Benzer yürüme problemine sahip kişiler için inanılmaz faydalı bir olanak sunan ve geliştirme süreci devam eden hibrit robotik dış iskelet hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.3dsystems.com/press-releases/3d-systems-prints-first-hybrid-robotic-exoskeleton-enabling-amanda-boxtel-walk-tall Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçekten Başarılı Bir Proje olmuş inşallah tam anlamıyla üretime Geçer.
BİZE BUNLARLA GELİN
Ben de bir rahatsızlığımdan dolayı ciddi hareket sıkıntısı çektiğim için kadının hislerini anlayabiliyorum.Gerçekten adına çok sevindim.
Umarım daha da iyi şekilde geliştirilir de koltuk değneklere de gerek kalmaz ve en önemlisi fiyatını uygun yaparlar da dünya çapında da herkes bundan rahatlıkla faydalanır.
Kekecim zaten önem veriliyor ama sadece sen önemliysen. Herkes iyileştirilebilir ama herkes iyi olursa dünya nüfusu pert olur. Ölümlerde doğumlarda belli bir oranda sabit tutulmalı maalesef