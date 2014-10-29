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3D tarayıcılı HP Sprout PC modeli resmiyet kazandı

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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3D tarayıcılı HP Sprout PC modeli resmiyet kazandı
İlk olarak geçtiğimiz hafta sizlere haberini verdiğimiz HP'nin yenilikçi özellikler ile donattığı yeni Sprout adlı PC modeli bugün itibariyle yapılan bir etkinlikle resmiyet kazandı.

Eski Apple donanım yöneticisi Eric Monsef liderliğinde oluşturulan bir ekip tarafından geliştirilen Sprout, hepsi-bir-arada PC sınıfında yer alıyor ve üst kısmında bir 3D tarayıcı/projeksiyon ile dokunmatik bir yüzeyden oluşuyor. 

Uygulamalara göre 23 inçlik LCD ekrandaki içerik projeksiyon modülü ile 20 inçlik kapasitif dokunmatik yüzeye yansıtılıyor. Kullanıcı bu yüzeyde ellerini gezdirdiği zaman 3D tarayıcı bunu algılayarak uygulama içerisine aktarıyor ve böylece gerçek zamanlı olarak resimleri düzenleyebiliyor, nesneleri hareket ettirebiliyor veya renkleri değiştirebiliyor. 

Ayrıca kullanıcı objeleri yüzeye koyduğu anda 3D olarak modelleniyor ve ilgili uygulamalarda bu 3D modellemeler kullanılabiliyor. Böylece kullanıcı klavye ve fareye ihtiyaç duymuyor. 

HP bu yeni teknolojiye Harmanlanmış Gerçeklik adını veriyor. Teknoloji 3D fiziksel dünyayı 3D dijital dünya ile harmanlıyor. Firma bu ürünleri Yeni Bilişim Tecrübeleri sloganı ile pazarlayacak. 

3D tarayıcı aynı zamanda standart fotoğraflar çekebiliyor ve bir kağıttan metinleri tarayarak Word ortamına aktarabiliyor. Ayrıca istenirse sanal bir klavye veya oyun kontrolcüsü de dokunmatik yüzeye yansıtılabiliyor. 

Modelin donanım tarafında ise Core i7 işlemci, 8GB RAM, Nvidia GeForce GT 745A ekran kartı şeklinde özellikler yer alıyor ve 1899$ başlangıç fiyatı ile Kasım ayı itibariyle satışa sunulacak.  
HP'nin yeni bilgisayarı daha çok kurumlara ve profesyonellere hitap ediyor. Müşterilere çeşitli 3D ürün modelleri sunarak tercih yapmalarını sağlamayı isteyen firmalar veya bir giysi veya mücevherin müşteri üzerinde nasıl durduğunu göstermek isteyen moda mağazaları bunlar arasında. Ayrıca serinin daha iyi sunum yapmak isteyen kurumların ve öğretmenlerin de dikkatini çekebileceği belirtiliyor.  
3D tarayıcılı HP Sprout PC modeli resmiyet kazandı


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OZKNaln 4 yıl
bilgisayarin a...... koymuslar bune boyle pc mi olur
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DarthLuca 4 yıl
Büyük konuşmamak lazımmış, bir daha asla HTPC harici masaüstü PC almam derken şu an bunu alabilmek için sabırsızlanıyorum...
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onur01651 4 yıl
Adamlar çok iyi çalışıyor da çin pazarı ile rekabet yüzünden uygun fiyatlı pcleri ile milletin ağızlarına düşüyorlar.
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turker03 4 yıl
Adamlara helal olsun, daha ne denir ki :)
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Umutcan 4 yıl
Bence gayet yenilikçi bir fikir, teknolojik yeniliklerde daha hızlı daha inceden öteye gidemeyen diğer firmalara göre müthiş bir ilerleme.
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doctor_bey 4 yıl
Bu cihaz yeni bi sektörün babası olur,devamı gelir kesinlikle
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DraGonS 4 yıl
Güzel fikir açıkçası
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ø 4 yıl
Böylece tasarımda kolaylaşır. :D
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Elsa 4 yıl
Son kullancının işine fazla yaramayacak ama kurumsal pazarda tutunabilir, fikir güzel
1 Yanıt Yanıtla
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darkhair 4 yıl Elsa
Elsa
Son kullancının işine fazla yaramayacak ama kurumsal pazarda tutunabilir, fikir güzel

Bence son kullanocı da kullanabilir. Powerpoint kullanırken veya çizim yaparken farklı bi deneyim olur ama dediğin gibi en çok kurumsal pazarda iş görür
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Mr xXx 4 yıl
Bi An iron Man izliyorum sandım ne kadar güzel olmuş harika
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Üfler 4 yıl
:d
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