3D yazıcılar kullanılarak insan kulağı üretildi

İngiliz araştırmacılar bu yolla insan organı boyutlarında çene kemiği, kulak kıkırdağı(kompleks katılarla kulak haline getirildi) ve yumuşak kas dokusu üretmeyi başardılar. Daha sonra bu yapay dokuların küçük örneklerini çıkaran araştırmacılar; kemik ve kas örneklerini sıçanlara, kulağı ise bir fareye naklettiler. Denekleri haftalarca takip eden bilim insanları, yapay dokuların zamanla diğer dokularla başarılı bir şekilde bütünleştiğini gözlemlediler.





http://gizmodo.com/3d-bioprinting-just-took-a-major-step-forward-1758803208

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Günümüzde hastanelerin organ nakli sırasında bekleyen binlerce hasta var. Bu uzun kuyruğa her geçen gün daha fazla insan katılırken; maalesef hastaların bazıları da nakil gerçekleştiremeden hayata veda etmek zorunda kalıyorlar. Bu alandaki yüksek ihtiyacın farkında olan bilim insanları, canlı hücreler kullanarak 3 boyutlu yazıcılarla organ ve doku üretimi gerçekleştirmeyi başardılar.Wake Forest Üniversitesi araştırmacılarının ürettikleri doku ve organlar, büyüklük ve sağlamlık konusundaki yeterliliklerinin yanı sıra aynı zamanda diğer kozmetik üretimlerin aksine kişisel ve fonksiyonel de olabiliyorlar.Araştırmacıların Integrated Tissue-Organ Printing System ismini verdikleri araç, üretim için canlı hücreler içeren geri dönüştürülebilir polimer bir karışım kullanıyor. Dokuların yazım kısmında oluşan geçiçi bir yapı, üretilen objenin boyutlarını belirlemeye yardımcı oluyor. Dokuların sertleşmesiyle beraber kendiliğinden kaybolan yapı, oluşum sürecinde hücrelerin oksijen alabilmesi için de birçok kanal içeriyor.Sistemin insan boyutlarında stabil dokular üretebileceğini söyleyen araştırmacı Anthony Atala,"Gelecekteki geliştirmelerle beraber bu teknoloji, cerrahi nakil işlemleri için uygun doku ve organ üretimlerinde kullanılabilir." ifadelerini sözlerine ekledi.Sonuçları Nature Biotechnology üzerinden yayımlanan araştırmanın, insanlar üzerinde kullanımı için henüz erken olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 3D yazıların bu alandaki çalışmaları oldukça umut verici gözüküyor. Her geçen gün daha da popüler hale gelen 3 boyutlu yazılar, sağlık alanında da çok önemli işler başarabileceklerini tekrar tekrar kanıtlamaya devam ediyorlar.