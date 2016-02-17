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3D yazıcılar kullanılarak insan kulağı üretildi

Şu ana kadar yalnızca bilim-kurgu filmlerinde görebildiğimiz yapay doku ve organ üretimi, artık gerçek olmaya çok yakın. Araştırmacılar 3D yazıcılarla insan organı boyutlarında doku ürettiler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Günümüzde hastanelerin organ nakli sırasında bekleyen binlerce hasta var. Bu uzun kuyruğa her geçen gün daha fazla insan katılırken; maalesef hastaların bazıları da nakil gerçekleştiremeden hayata veda etmek zorunda kalıyorlar. Bu alandaki yüksek ihtiyacın farkında olan bilim insanları, canlı hücreler kullanarak 3 boyutlu yazıcılarla organ ve doku üretimi gerçekleştirmeyi başardılar.

Wake Forest Üniversitesi araştırmacılarının ürettikleri doku ve organlar, büyüklük ve sağlamlık konusundaki yeterliliklerinin yanı sıra aynı zamanda diğer kozmetik üretimlerin aksine kişisel ve fonksiyonel de olabiliyorlar.

Araştırmacıların Integrated Tissue-Organ Printing System ismini verdikleri araç, üretim için canlı hücreler içeren geri dönüştürülebilir polimer bir karışım kullanıyor. Dokuların yazım kısmında oluşan geçiçi bir yapı, üretilen objenin boyutlarını belirlemeye yardımcı oluyor. Dokuların sertleşmesiyle beraber kendiliğinden kaybolan yapı, oluşum sürecinde hücrelerin oksijen alabilmesi için de birçok kanal içeriyor.

İngiliz araştırmacılar bu yolla insan organı boyutlarında çene kemiği, kulak kıkırdağı(kompleks katılarla kulak haline getirildi) ve yumuşak kas dokusu üretmeyi başardılar. Daha sonra bu yapay dokuların küçük örneklerini çıkaran araştırmacılar; kemik ve kas örneklerini sıçanlara, kulağı ise bir fareye naklettiler. Denekleri haftalarca takip eden bilim insanları, yapay dokuların zamanla diğer dokularla başarılı bir şekilde bütünleştiğini gözlemlediler.
Sistemin insan boyutlarında stabil dokular üretebileceğini söyleyen araştırmacı Anthony Atala,"Gelecekteki geliştirmelerle beraber bu teknoloji, cerrahi nakil işlemleri için uygun doku ve organ üretimlerinde kullanılabilir." ifadelerini sözlerine ekledi.

Sonuçları Nature Biotechnology üzerinden yayımlanan araştırmanın, insanlar üzerinde kullanımı için henüz erken olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 3D yazıların bu alandaki çalışmaları oldukça umut verici gözüküyor. Her geçen gün daha da popüler hale gelen 3 boyutlu yazılar, sağlık alanında da çok önemli işler başarabileceklerini tekrar tekrar kanıtlamaya devam ediyorlar.


http://gizmodo.com/3d-bioprinting-just-took-a-major-step-forward-1758803208 Yorum Yaz
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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
bizde de çok önemli bilimsel araştırmalar yapılıyor çok şükür. en son her ile kıble bulma uzmanı yollayacaktı diyanet. helal olsun diyorum.
1 Yanıt Yanıtla +12
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GAMBIT 3 yıl infom@n
infom@n
#mağarayaselamlar

Bilimsel makalesi daha dün yayımlanmış.
nature.com/...
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yimmasabi 3 yıl
Hahah millet kulak falan yapio sizde de anca laf var.
Tartışma ! Yap !
Oturduğun yerden herkes sallar !
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kadirirdem 3 yıl
3D yazıcı bu cihazları gerçekten çok seviyorum çok faydalı yakında yüz bile çıkar ve nakil ederiz...
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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
bizde de çok önemli bilimsel araştırmalar yapılıyor çok şükür. en son her ile kıble bulma uzmanı yollayacaktı diyanet. helal olsun diyorum.
1 Yanıt Yanıtla +12
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LastShip 3 yıl murdocklawless
murdocklawless
bizde de çok önemli bilimsel araştırmalar yapılıyor çok şükür. en son her ile kıble bulma uzmanı yollayacaktı diyanet. helal olsun diyorum.

Bundan neden rahatsizlik duyuyorsun?

Neden her yobaz insan; dini, bilimsel gelismelerin onundeki bir engelmis gibi gorur?
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1ses1 3 yıl
Bunu seneler önce belgeselde izlemiştim. Haberi yapan kişinin kabahati yok.
Makaleyi bugün çıkmışgibi yayınlıyanda kabahat var.
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arel.gr 3 yıl 1ses1
1ses1

Bunu seneler önce belgeselde izlemiştim. Haberi yapan kişinin kabahati yok.

Makaleyi bugün çıkmışgibi yayınlıyanda kabahat var.

yok be staa, konunun evveliyati var tabiide burdaki aciklama oldukca guncel !
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infom@n 3 yıl
#mağarayaselamlar
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GAMBIT 3 yıl infom@n
infom@n
#mağarayaselamlar

Bilimsel makalesi daha dün yayımlanmış.
nature.com/...
1 Yanıt Yanıtla +4
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abdispowerr 3 yıl
Teknoloji aldı başını gidiyor ama bence pek bi yavaş gidiyor.
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