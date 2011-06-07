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3DMark 11 test uygulaması 1.02 sürümüne güncellendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
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7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark'ın endüstri standardı olarak kabul gören ve donanımların performans ölçümlerinde yaygın olarak kullanılan 3DMark test uygulamasının en yeni versiyonu olan 3DMark 11 güncellendi. 1.02 sürüm numarasını taşıyan yeni versiyonun getirdiği geliştirmelerin başında yeni çıkan ve yakında çıkması beklenen CPU ve GPU'lara destek için güncellenen Bullet Physics kütüphanesi geliyor. Yeni donanımların tanımlanabilmesi için SystemInfo komponenti de güncellenen uygulamanın ücretsiz olarak dağıtılan Basic sürümü artık görüntü ölçeklendirme kontrollerine erişebiliyor.

Uygulamanın çalışması durduğunda ortaya çıkan kullanıcı mesajları kısmı da geliştirilen 3DMark 11'de, Advanced ve Professional versiyonları için Nvidia donanımlarıyla gerçekleştirilen Combined testi için wireframe modu  da düzeltildi. Professional sürümü için uygulamanın komut satırından başlatılmasında doğru watermark her zaman ekranda görünürken, yükleme/kaydetme dialog penceresi de son kullanılan klasörü hatırlayacak şekilde geliştirildi. Tüm bunlara ek olarak yeni güncelleme ile tek testli komut satırı döngü anahtarı da yeniden yüklenmeden döngü yapabiliyor.

Daha çok stabilite ve genel performansa yönelik güncellemeler içeren 1.02 yaması 17MB'lık dosya boyutuna sahipken, 3DMark 11 1.02'nin komple paket boyutu ise 295MB.

3DMark 11'i indirmek için ilgili adres; http://www.3dmark.com/3dmark11/download/


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tolgabes64 8 yıl
ben denedim ama fark pek göremedim :D P3400 E1111 alırken şimdide P3433 E1124 puan.. athlon ıı x4 640@4.20ghz // his 6850@1ghz/4.7ghz
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.mert 8 yıl
"Bullet Physics kütüphanesi" bu ne?
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

H1dd3n

"Bullet Physics kütüphanesi" bu ne?

amerikada bi kütüphane olması lazım
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MÜŞAVİR 8 yıl
Mesajım bulunsun.
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F.@.T.İ.H 8 yıl
benimde bulunsun.
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