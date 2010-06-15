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3DMark 2001 testinde ilk defa 140K barajı aşıldı ve dünya rekoru el değiştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyaca ünlü hız aşırtma (overclock) profesyonellerinden Vince Lucido "k|ngp|n", 3DMark 2001 testinde, 140.00 puan barajını aşan ilk isim olmayı başararak dünya sıralamasında adını zirveye yazdırdı. Sıvı Azot (LN2) ile 6630MHz'de çalıştırılan Intel Core 2 Duo E8600 işlemci ve yine Sıvı Azot ile grafik işlemci hızları 1100MHz'e çıkartılan iki adet GeForce GTX 275 kullanılarak gerçekleştirilen testlerde, 140080 puan elde eden k|ngp|n, en yakın rakibine yaklaşık 1500 puan fark atarak 3DMark 2001 testinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Bu arada HWBot sitesinde yer alan bilgilere göre, 3DMark 2001 testi için şimdiye kadar yayınlanmış en iyi 20 skorun tamamına Nvidia kartların imza attığını görülüyor..


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sahafiec 9 yıl
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mgedik06 9 yıl
Anakart neydi acaba ?
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First_Person 9 yıl
Bu 3DMark 2001'in Win7 64 bitte çalışanı var mı acaba? Benim indirip kurduğum çalışmadı. Eski bir test olmasına karşın sistemimin kaç alacağını merak ediyorum...
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sadtneverdie 9 yıl
Batuist
evet kingpin o kadar boş işlerle uğraşıyor ki adamın adını neredeyse ehr yerde görüyoruz. o kadar o kadar boş işlerle uğraşıyor ki bu adamın adına ürünler çıkıyor ve o kadar boş işlerle uğraşıyor ki bu adam şu sitede lak lak yapan herkesten daha zengin. çok boş işler çok ne olduğunu anlamayana gerçekten boş işler.
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Batuist 9 yıl
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huseyincarnege 9 yıl
ABİ ADAMLARIN İÇİ O YANI CIKARCAKLAR TABİ URAŞCAK BAŞKA İŞLERİ YOKİ:)
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Statistik 9 yıl
nelerle uğraşıyorlar
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Batuist 9 yıl
2001 teknolojisindeki başarım günümüzde sıfır anlam içerir... artık DX11 oyunların oynandığı günümüzde 2001de hangi API ile bu kartlar test ediliyor bize ne faydası var.. 2001 oyunlarını oynayacaklar için iki adet GTX275in performası ortada..isteyenler için müthiş bir veri.. tabi böyle bir sistemde kim 2001 oyunlarını oynar orası ayrı mesele... yahuu geçiniz boş işleri... DX11 testlerinden haber veriniz.. ahı gitmiş vahı kalmış testler sadece boş listelerde adlar gözüksün diye var... soldier of fortune güzel oyundu ilki belki yeniden oynayacaklar için bir partametre olsun...
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OSINOS 9 yıl
66,636 Mhz.. İşlemci aşmış desenize :D
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soon 9 yıl
hava soğutma ile yani normal stok fan ile kullanamadıktan sonra isterseler 999999999 mhz ye çıksınlar hiçbirşey ifade etmez
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maliahmet 9 yıl
önemli olan hava soğutma bu zengin işi
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