3DMark 2001 testinde ilk defa 140K barajı aşıldı ve dünya rekoru el değiştirdi

Dünyaca ünlü hız aşırtma (overclock) profesyonellerinden Vince Lucido "k|ngp|n", 3DMark 2001 testinde, 140.00 puan barajını aşan ilk isim olmayı başararak dünya sıralamasında adını zirveye yazdırdı. Sıvı Azot (LN2) ile 6630MHz'de çalıştırılan Intel Core 2 Duo E8600 işlemci ve yine Sıvı Azot ile grafik işlemci hızları 1100MHz'e çıkartılan iki adet GeForce GTX 275 kullanılarak gerçekleştirilen testlerde, 140080 puan elde eden k|ngp|n, en yakın rakibine yaklaşık 1500 puan fark atarak 3DMark 2001 testinde yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Bu arada HWBot sitesinde yer alan bilgilere göre, 3DMark 2001 testi için şimdiye kadar yayınlanmış en iyi 20 skorun tamamına Nvidia kartların imza attığını görülüyor..