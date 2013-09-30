3G desteğiyle çekilen fotoğrafları bulutta saklayan fotoğraf makinesi: theQ





Özellikle son yıllarda sayıları artan bulut depolama servis ve sistemleri farklı üreticilerin de ilgisini çekiyor. Bu desteği beraberinde getiren theQ isimli fotoğraf makinesi, 3G desteğiyle çekilen fotoğrafları özel bulut depolama servisi üzerinde saklayarak mobil dünyanın hızına ayak uyduruyor.

Kablosuz bağlantı desteğine sahip birçok pahalı fotoğraf makinelerinden üzerinde taşıdığı standart sim kart yuvası ile sağladığı 3G (UMTS 850, 1900, 2100MHz WCDMA / GSM , GPRS, EDGE 850, 900,1800, 1900MHz) desteği, uygun fiyatı ve basit gövde özellikleriyle ayrılan theQ, 24 mm F2.4 geniş açı lensiyle 5 MP çözünürlüğünde fotoğraf (Video çekimi yok) çekebiliyor. Üzerinde 2.7-inç LCD ekran ve lensin çevresinde LED bir flaş bulunan ürün, 800 mAh li-on bataryası ile ortalama 200 fotoğraf sayısına ulaşabiliyor ve USB portu üzerinden rahatlıkla şarj edilebiliyor. Kullanıcılara özel bulut servisi üzerinde limitsiz depolama alanı veren theQ fotoğraf makinesi, internet bağlantısının olmadığı durumlarda ise 2GB'lık dahili hafızasını kullanıyor ve bağlantı sağlandığı zaman otomatik olarak aktarma işlemi gerçekleştiriliyor. 25 x 100 x 30mm boyut ve 120 gram ağırlık değerleriyle hazırlanan model, IP67 sertifikasıyla 1 metre suyun altına inebiliyor ve çekim yapabiliyor.

İçerisinde birçok özel çekim modu ve filtre barındıran 3G destekli fotoğraf makinesi theQ, farklı renk seçenekleri ve 199$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theqcamera.com