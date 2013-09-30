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3G desteğiyle çekilen fotoğrafları bulutta saklayan fotoğraf makinesi: theQ

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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3G desteğiyle çekilen fotoğrafları bulutta saklayan fotoğraf makinesi: theQ
3G desteğiyle çekilen fotoğrafları bulutta saklayan fotoğraf makinesi: theQ

Özellikle son yıllarda sayıları artan bulut depolama servis ve sistemleri farklı üreticilerin de ilgisini çekiyor. Bu desteği beraberinde getiren theQ isimli fotoğraf makinesi, 3G desteğiyle çekilen fotoğrafları özel bulut depolama servisi üzerinde saklayarak mobil dünyanın hızına ayak uyduruyor.
Kablosuz bağlantı desteğine sahip birçok pahalı fotoğraf makinelerinden üzerinde taşıdığı standart sim kart yuvası ile sağladığı 3G (UMTS 850, 1900, 2100MHz WCDMA / GSM , GPRS, EDGE 850, 900,1800, 1900MHz) desteği, uygun fiyatı ve basit gövde özellikleriyle ayrılan theQ, 24 mm F2.4 geniş açı lensiyle 5 MP çözünürlüğünde fotoğraf (Video çekimi yok) çekebiliyor. Üzerinde 2.7-inç LCD ekran ve lensin çevresinde LED bir flaş bulunan ürün, 800 mAh li-on bataryası ile ortalama 200 fotoğraf sayısına ulaşabiliyor ve USB portu üzerinden rahatlıkla şarj edilebiliyor. Kullanıcılara özel bulut servisi üzerinde limitsiz depolama alanı veren theQ fotoğraf makinesi, internet bağlantısının olmadığı durumlarda ise 2GB'lık dahili hafızasını kullanıyor ve bağlantı sağlandığı zaman otomatik olarak aktarma işlemi gerçekleştiriliyor. 25 x 100 x 30mm boyut ve 120 gram ağırlık değerleriyle hazırlanan model, IP67 sertifikasıyla 1 metre suyun altına inebiliyor ve çekim yapabiliyor.
İçerisinde birçok özel çekim modu ve filtre barındıran 3G destekli fotoğraf makinesi theQ, farklı renk seçenekleri ve 199$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
3G desteğiyle çekilen fotoğrafları bulutta saklayan fotoğraf makinesi: theQ
3G desteğiyle çekilen fotoğrafları bulutta saklayan fotoğraf makinesi: theQ

http://www.theqcamera.com Yorum Yaz
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Rajeesh 5 yıl
çok pahalı, sırf janjanlı diye hipsterlara diye 200 doları dayanamışlar. batsınlar direkt
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olağan_şüpheli 5 yıl
video çekmiyor ,yakınlaştırma da yok sanırım.ama tasarım falan hoş olmuş.heleki flaş.
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Metabolism 5 yıl
Çok yakar bu
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Umutcan 5 yıl
Sırf ülkemizde değil çoğu ülkede 3g tarifeleri çok sınırlı ve kotalı. Sınırsız upload imkanı sağlayan bir tarife edinmek lazım ki bu cihaz mantıklı olabilsin.
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tolgagrbz 5 yıl
Guzel bi teknoloji
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gun 5 yıl
Bu cihaz üzerindeki 3G yerine bluetooth ile cep üzerinden buluta atsa daha iyi olmaz mı ?
Şu anda onu yapanlar var evet ama elle ayarlıyorsun onu hep. Bluetooth LE 4.0 sürümü ile bence olmayacak iş değil.
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darkaura 5 yıl
guzel cihaz. ama cebimde 140gramlik cok iyi foto cekebilen bir telefon varken, 120gramlik ekstra makina tasimanin bir anlamini goremiyorum. ancak hobi amacli yada profesyonel olarak fotografcilikla ugrasirim o zaman iyi bir dslr kamera almasi mantikli olur.
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darkaura 5 yıl
SworderDante
Teknoloji cidden çok hoşuma gitti ama Türkiye standartlarında ki internetle pek mümkün değil.

nasil mumkun degil. herhangi bir akilli telefona dropbox kurun, gorursunuz mumkunmu degilmi. dropbox wifi agi buldugu anda kullanicisinin haberi bile olmadan tum fotolari otomatik bulutda sakliyabiliyor.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Su altı çekimi, teknik özellikleri bir yana bulutta saklaması çok da öne çıkarılacak bi özellik değil. Nokia telefonumda (sanırım diğer telefonlarda da) hesabımı bağladığımda SkyDrive'a atıyor zaten. Ayrıca bilgisayara SkyDrive kurduğumda doğrudan klasöre atıyor. Yani çektiklerimi anında evimdeki bilgisayarımdan ailem bakabiliyor.

Ha diğer özellikleri iyidir ama bulut artık öne çıkarılacak bir sistem olmaktan çıktı. Normal artık, olmaması hata olurdu zaten.
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Guest-C92307DD-89B3-4BF1-BDEE-3C2D15942F59 5 yıl
Teknoloji cidden çok hoşuma gitti ama Türkiye standartlarında ki internetle pek mümkün değil.
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