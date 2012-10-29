3G destekli ve 32GB hafızaya sahip yeni Nexus 7 modelleri duyuruldu





Çeşitli kaynaklar aracılığıyla zaten varlığından haberdar olunan ASUS üretimi Nexus 7'nin yeni modelleri bugün resmen duyuruldu. Google/Android bloglarında yayınlanan ve Andy Rubin tarafından hazırlanan açıklamada, Tayvanlı üreticiyle olan işbirliklerini yeni ürünlerle kuvvetlendirdikleri gözlenen Google'ın ilerleyen dönemlerde ASUS ile çalışmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

New York etkinliği Sandy'ye takılan ve tamamen iptal edilen arama motoru devi, birçok mağazada resmen satışına başlanan 32GB'lık Nexus 7 tabletini müjdeledi. 8GB'lık hafıza seçeneğinin stokların tükenmesiyle piyasadan çekilmesi üzerine 16GB'lık ürünler 249$'dan 199$'a geriledi. 32GB'lık model de önceki hafıza versiyonundan boşalan 249$ düzeyine yerleşti. Tüketicilerine daha fazla kullanılabilir depolama alanı sunmak isteyen firma, bağlantı özellikleri hususunda gelen çok sayıda geri bildirimi değerlendirerek ME370TG model numaralı yeni bir tablet geliştirmiş. HSPA+ iletişim teknolojisini destekleyen 32GB2lık bu sürüm, Wi-Fi'lı modelden yalnızca 50$ daha pahalı olacak, yani 299$ seviyesinden alıcı bulacak.

7 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüklü IPS ekran, 1.2GHz dört çekirdekli Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, NFC çipi, microUSB port, Android 4.1 Jelly Bean, 4,325 mAh pil ile Google Play Store üzerinden Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa, Avustralya, Japonya, Almanya ve İspanya'da halihazırda satışa sunulan tablete Gamestop, Office Depot, Office Max, Staples ve Wal-mart gibi perakendecilerden de erişmek mümkün. 299$'dan fiyatlandırılan 3G'li model ise 13 Kasım'dan itibaren yine Play Store aracılığıyla Amerika, Almanya, İngiltere, Avustralya, İspanya, Fransa ve Kanada'dan satın alınabilecek. Cihaz için Android 4.2 Jelly Bean güncellemesi önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlayacak.

http://googleblog.blogspot.com/2012/10/nexus-best-of-google-now-in-three-sizes.html