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3G destekli ve 32GB hafızaya sahip yeni Nexus 7 modelleri duyuruldu

6 yıl
3,3b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Çeşitli kaynaklar aracılığıyla zaten varlığından haberdar olunan ASUS üretimi Nexus 7'nin yeni modelleri bugün resmen duyuruldu. Google/Android bloglarında yayınlanan ve Andy Rubin tarafından hazırlanan açıklamada, Tayvanlı üreticiyle olan işbirliklerini yeni ürünlerle kuvvetlendirdikleri gözlenen Google'ın ilerleyen dönemlerde ASUS ile çalışmaya devam edeceği tahmin ediliyor. 
New York etkinliği Sandy'ye takılan ve tamamen iptal edilen arama motoru devi, birçok mağazada resmen satışına başlanan 32GB'lık Nexus 7 tabletini müjdeledi. 8GB'lık hafıza seçeneğinin stokların tükenmesiyle piyasadan çekilmesi üzerine 16GB'lık ürünler 249$'dan 199$'a geriledi. 32GB'lık model de önceki hafıza versiyonundan boşalan 249$ düzeyine yerleşti. Tüketicilerine daha fazla kullanılabilir depolama alanı sunmak isteyen firma, bağlantı özellikleri hususunda gelen çok sayıda geri bildirimi değerlendirerek ME370TG model numaralı yeni bir tablet geliştirmiş. HSPA+ iletişim teknolojisini destekleyen 32GB2lık bu sürüm, Wi-Fi'lı modelden yalnızca 50$ daha pahalı olacak, yani 299$ seviyesinden alıcı bulacak.
7 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüklü IPS ekran, 1.2GHz dört çekirdekli Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 16/32GB dahili hafıza, görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, NFC çipi, microUSB port, Android 4.1 Jelly Bean, 4,325 mAh pil ile Google Play Store üzerinden Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa, Avustralya, Japonya, Almanya ve İspanya'da halihazırda satışa sunulan tablete Gamestop, Office Depot, Office Max, Staples ve Wal-mart gibi perakendecilerden de erişmek mümkün. 299$'dan fiyatlandırılan 3G'li model ise 13 Kasım'dan itibaren yine Play Store aracılığıyla Amerika, Almanya, İngiltere, Avustralya, İspanya, Fransa ve Kanada'dan satın alınabilecek. Cihaz için Android 4.2 Jelly Bean güncellemesi önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlayacak.

http://googleblog.blogspot.com/2012/10/nexus-best-of-google-now-in-three-sizes.html Yorum Yaz
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thinkwithbrain 6 yıl en beğenilen
fiyatlara bak yaa :) nekadar alınası duruyo :)
bi dk ya ben Türkiye'de yaşıyodum :(
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cagataykoroglu 6 yıl
DH Misafiri
İşte mis gibi tablet; 32gb + 3g desteği = 299 $ İpad mini almak için 1 tane neden gösterin yahu!

Appstore.. Zaten onun dışında bir neden kalmadı.
DH Misafiriİşte mis gibi tablet; 32gb + 3g desteği = 299 $ İpad mini almak için 1 tane neden gösterin yahu!Appstore.. Zaten onun dışı...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 6 yıl
İşte mis gibi tablet; 32gb + 3g desteği = 299 $
İpad mini almak için 1 tane neden gösterin yahu!
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Bunlar Türkiye'ye ne zaman gelir
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Bukalemun 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bunlar Türkiye'ye ne zaman gelir

Nexus 7 ortalama 6 aylık bir cihaz ve ilk android JB 4.1 kullanıp JB 4.2 ye terfi edecek modellerden. Ancak hem fiyat hemde 16 / 32 GB olarak TR a girmesi şuandaki durumda 2013 ilk çeyrek gibi

TT ile 800TL ye 8 gb lık " PİYASA DAN KALKTI VE 199 DOLAR DEĞERİ VARDI " model i sözleme ile alabilirsiniz !!


NOT: Şuanda USA da 16 gb 199 dolar ve 32 gb 249 dolar :))) hatta 10" lik gerçekten ÜSTÜN bir model tanıtıldı.
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aslane5 6 yıl
3g desteği modem mi sim kart mı?
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Guest-1A72C1774 6 yıl
4325mah pili ve uygun fiyatı beni benden aldı
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Bukalemun 6 yıl
+100 TL ve +20 TL de masraf ile TR için fiyat ( 10" çıktı ) yükselecek. Ben şahsen hot spot kullanıyorum
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swat882 6 yıl
cihaz budur
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chesteren 6 yıl
Nexus > Samsung + Htc + Sony + Lg + Asus vs vs..



yakında markalasma bazında bütün bu firmaları tokatlarsa kimse şaşırmasın.
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jahrekimla 6 yıl chesteren
chesteren

Nexus > Samsung + Htc + Sony + Lg + Asus vs vs..



yakında markalasma bazında bütün bu firmaları tokatlarsa kimse şaşırmasın.

nexus tabletleri asus üretiyor
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
32gb versiyon tegra 3'e rağmen alınır :))
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arel.gr 6 yıl
agbaglantisi,3G nasil?
gomulumu,SIM slotu yok diyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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juusto 6 yıl
cagataykoroglu
DH Misafiriİşte mis gibi tablet; 32gb + 3g desteği = 299 $ İpad mini almak için 1 tane neden gösterin yahu!
Appstore.. Zaten onun dışında bir neden kalmadı.

+1
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nevai 6 yıl
Google pazarı yakıyor yaw apple halt yemiş.
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