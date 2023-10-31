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    Anlık Bildirim

    Huawei, Play Store’u trojan olarak görüyor

    Huawei, Honor ve Vivo'da Google Play Store’un silinmesini isteyen ve 'Truva Atları-PA' kötü amaçlı yazılım olarak algılandığı konusunda uyaran garip 'Güvenlik tehdidi' uyarıları gösteriyor.

    Huawei, Play Store’u trojan olarak görüyor Tam Boyutta Gör

    Huawei, Honor ve Vivo marka akıllı telefon ve tabletlerin, Google Play Store’un silinmesini isteyen ve 'trojan' kötü amaçlı yazılım olarak algılandığı konusunda uyaran garip 'Güvenlik tehdidi' uyarıları gösteriyor.

    Sistemsel bir hatadan olduğu düşünülen bu uyarının anında kaldırılması gereken yüksek riskli uygulama olarak gösteriliyor.

    Telefonlarda bulunan trojan virüslerinin kullanıcının bilgisi olmadan ücretli SMS’ler gönderdiği biliniyor.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Google sözcüsü, “Bu güvenlik bildirimi Google Play Protect tarafından tetiklenmedi ve Play Protect sertifikalı olmayan ve Google'ın temel uygulamalarını Play'den resmi olarak indirme erişimi olmayan bir cihazdan geliyor gibi görünüyor. Daha fazla bilgi için cihaz üreticisine başvurmanızı öneririz. Google Play, Google'ın Android için temel uygulamalarını resmi olarak indirebileceğiniz tek uygulama mağazasıdır. Tüm Google uygulamaları, Google Play'deki diğer tüm uygulamalarla aynı sıkı testlerden geçer. Bu testler, uygulamaların güvenli, emniyetli ve Google'ın kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için tasarlanmıştır.” şeklinde açıklama yaptı.

    Google’a göre bu uyarı doğru değil ve böyle bir virüs kendi uygulamalarında bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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