Huawei, Play Store’u trojan olarak görüyor

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Huawei, Honor ve Vivo marka akıllı telefon ve tabletlerin, Google Play Store’un silinmesini isteyen ve 'trojan' kötü amaçlı yazılım olarak algılandığı konusunda uyaran garip 'Güvenlik tehdidi' uyarıları gösteriyor.

Sistemsel bir hatadan olduğu düşünülen bu uyarının anında kaldırılması gereken yüksek riskli uygulama olarak gösteriliyor.

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Telefonlarda bulunan trojan virüslerinin kullanıcının bilgisi olmadan ücretli SMS’ler gönderdiği biliniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Google sözcüsü, “Bu güvenlik bildirimi Google Play Protect tarafından tetiklenmedi ve Play Protect sertifikalı olmayan ve Google'ın temel uygulamalarını Play'den resmi olarak indirme erişimi olmayan bir cihazdan geliyor gibi görünüyor. Daha fazla bilgi için cihaz üreticisine başvurmanızı öneririz. Google Play, Google'ın Android için temel uygulamalarını resmi olarak indirebileceğiniz tek uygulama mağazasıdır. Tüm Google uygulamaları, Google Play'deki diğer tüm uygulamalarla aynı sıkı testlerden geçer. Bu testler, uygulamaların güvenli, emniyetli ve Google'ın kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için tasarlanmıştır.” şeklinde açıklama yaptı.

Google’a göre bu uyarı doğru değil ve böyle bir virüs kendi uygulamalarında bulunmuyor.

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