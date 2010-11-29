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3DMark 11'in çıkışı ertelendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,8b
1
19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark endüstrinin merakla beklediği yeni test uygulaması 3DMark 11'i daha önce yaptığı resmi açıklamayla 30 Kasım'da lanse edeceğini duyurmuştu. Yarın yapılması beklenen lansman öncesinde Futuremark, 3DMark 11'in çıkışını ertelediğini açıkladı. Tespit edilen bazı "zorlu" hatalardan dolayı lansmanı ertelemek zorunda kaldığını açıklayan Futuremark, henüz güncellenmiş lansman takvimi hakkında konuşmasa da ertelemenin çok fazla uzamaması ve birkaç gün içerisinde 3DMark 11'in pazara sunulması bekleniyor.

DirectX 11 destekli yeni test uygulamasının ücretsiz versiyonu ile birlikte 19.95 dolara satılacak Gelişmiş ve 995 dolara satılacak Profesyonel sürümleri de olacak.


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kadirkayik 9 yıl
gereksiz görmüşümdür herzaman ben hiç farkını göremiyecegim puanlar icin kafamı yoramam :D :P
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Man From Atlantis 9 yıl
3dmark.com/...

istediğiniz nick kapılmadan yeni hesap alın..
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Sunbuloglu 9 yıl
Daha DX11 kartımız bile yok. 3Dmark11'i na'palım:)
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cestvrai 9 yıl
6970 ile aynı gün çıkıyormuş ne gülerim o zaman
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BERK BEY 9 yıl

Sunbuloglu

Daha DX11 kartımız bile yok. 3Dmark11'i na'palım:)

+1903
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