3DMark 11'in çıkışı ertelendi

Futuremark endüstrinin merakla beklediği yeni test uygulaması 3DMark 11'i daha önce yaptığı resmi açıklamayla 30 Kasım'da lanse edeceğini duyurmuştu. Yarın yapılması beklenen lansman öncesinde Futuremark, 3DMark 11'in çıkışını ertelediğini açıkladı. Tespit edilen bazı "zorlu" hatalardan dolayı lansmanı ertelemek zorunda kaldığını açıklayan Futuremark, henüz güncellenmiş lansman takvimi hakkında konuşmasa da ertelemenin çok fazla uzamaması ve birkaç gün içerisinde 3DMark 11'in pazara sunulması bekleniyor.

DirectX 11 destekli yeni test uygulamasının ücretsiz versiyonu ile birlikte 19.95 dolara satılacak Gelişmiş ve 995 dolara satılacak Profesyonel sürümleri de olacak.