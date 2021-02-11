4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı

Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından kullanıcılar beraberinde iGPU da getirecek Ryzen 5000G APU’larını beklemeye koyuldu.

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Ryzen 7 Pro 5750G

Vega iGPUlu Ryzen 7 Pro 5750G’ye ait CPU-Z ekran alıntısına göre 8 çekirdek 16 izlekli yonga 16 MB önbellekle desteklenmiş durumda. Ryzen 5000’e kıyasla önbelleğinin kırpılmasının yanı sıra PCIe 4.0 desteğine de yer verilmeyen APU henüz erken aşamada olduğu için ancak AGESA 1.2.0.0 sürümüyle çalıştırılabilmiş.

FCLK değerinin 2300 MHz olarak belirlendiği yongaya ek olarak bazı örneklerde 2500 MHz seviyesinin görülebildiğini de belirtelim.

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Ayrıca tüm çekirdekleriyle 4.05 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 Pro 5750G'nin tek çekirdeğiyle 4.75 GHz’e ulaştığı rapor edilmiş. Son olarak fiyat konosunda Vermeer çözümlerinden daha uygun fiyatlanması beklenmeyen Cezanne ailesi yalnızca OEM üreticilerin erişimine açılacak.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000g-pro-cezanne-desktop-apu-with-8-cores-and-16-threads-spotted

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