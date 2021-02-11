Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı

    AMD’nin Zen 3 mimarili yeni APU’su paylaşıldı. AM4 soketli Cezanne APU’sunun ulaştığı frekans dikkat çekerken OEM üreticilerle kısıtlanacak olması üzeceğe benziyor.
    11 Şubat 2021, 10:30 (6 gün)
    2,6b
    1
    13
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı

    Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından kullanıcılar beraberinde iGPU da getirecek Ryzen 5000G APU’larını beklemeye koyuldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi

    Ryzen 7 Pro 5750G

    Vega iGPUlu Ryzen 7 Pro 5750G’ye ait CPU-Z ekran alıntısına göre 8 çekirdek 16 izlekli yonga 16 MB önbellekle desteklenmiş durumda. Ryzen 5000’e kıyasla önbelleğinin kırpılmasının yanı sıra PCIe 4.0 desteğine de yer verilmeyen APU henüz erken aşamada olduğu için ancak AGESA 1.2.0.0 sürümüyle çalıştırılabilmiş.

    FCLK değerinin 2300 MHz olarak belirlendiği yongaya ek olarak bazı örneklerde 2500 MHz seviyesinin görülebildiğini de belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı"

    Ayrıca tüm çekirdekleriyle 4.05 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 Pro 5750G'nin tek çekirdeğiyle 4.75 GHz’e ulaştığı rapor edilmiş. Son olarak fiyat konosunda Vermeer çözümlerinden daha uygun fiyatlanması beklenmeyen Cezanne ailesi yalnızca OEM üreticilerin erişimine açılacak.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000g-pro-cezanne-desktop-apu-with-8-cores-and-16-threads-spotted Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    APU'lardaki grafik işlemcisi güç sınırına ulaştı, artık DDR4 çift kanal bellekler darboğaz yapıyor, RTX3090 gücünde grafik işlemcisi koysan da DDR4 çift kanal bellek ile bundan daha fazla grafik gücü veremeyecek. Dahili grafik işlemci için APU almayı planlayanlar DDR5'e geçilecek olan gelecek yılı beklemeli. Geçen yılın APU'ları ile bu yılınkiler arasında gözle gorülür grafik performans farkı yok, sadece işlemci farkı var. DDR5 ile beraber ram kanal sayısı da arttırılmalı bence. En azından 3 kanal ram mümkünse 4 kanal ram desteklenmeli ki dahili grafik birimleri yüksek performans gösterebilsin.
    APU'lardaki grafik işlemcisi güç sınırına ulaştı, artık DDR4 çift kanal bellekler darboğaz yapıyor, RTX3090 gücünde grafik işlemcisi koysan da DDR4 çift kanal b...
    Devamını Gör
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Önbellek dusur tamam da Pcie4.0 niye yok.

    4750G 2800 degil de 2000 lira olsa muhteşem olur.

    5750G önbellek dusse de ort %20 hizli islemciye sahip olsa yarin normale donunce yapıştır bir 3060Ti,6800Xt cok rahat besler.

    4650G,4750G,5750G,5650G,3400G su anda cok buyuk nimet su sacmasapan Vga fiyatlari varken...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oup59 6 gün ( Mesaj Silindi ) huso
    Aynen bu durumdayım. Sırf yeni ekran kartları büyük diye SG13 kasadan NR200P kasaya geçtim. Bu sefer de kart kıtlığı başladı. O yüzden 4650G sipariş ettim. Ryzen 3600'den sonra çok hafif bir CPU düşümü gibi oluyor (%8-%10 gibi) ama dahili GPU iş görür. Grafik performansı olarak özel bir beklentim yok ama oyun bile oynatır hafiften :)

    Kart piyasası kendisine gelene kadar zaten sonraki nesil gelecek neredeyse. Bu APU'lar için en erken 2021 Q2 konuşuluyor. Çıkması, OEM kanallara düşmesi vs derken sene sonuna doğru 5000 APU ile güncellerim sistemi. Sonuçta Zen 3 ve harici güçlü bir ekran kartı ile de rahatlıkla kullanılır.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence AMD apu olarak normal bir işlemcinin üzerine grafik birimi eklerse patlama yaşanır ekran kartı ile işlemci yi bir arada alamıycak kişiler için bulunmaz bir fırsat haline dönüşür ama şuan bile göz kırpıyor beni aldiye
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    AMD in etekleri zil caliyor :)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Master_Sergeant (Ahmet Şen) 6 gün ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Zil çalıyoru cümle içinde gördüm ya ölsemde gam yemem
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    APU'lardaki grafik işlemcisi güç sınırına ulaştı, artık DDR4 çift kanal bellekler darboğaz yapıyor, RTX3090 gücünde grafik işlemcisi koysan da DDR4 çift kanal bellek ile bundan daha fazla grafik gücü veremeyecek. Dahili grafik işlemci için APU almayı planlayanlar DDR5'e geçilecek olan gelecek yılı beklemeli. Geçen yılın APU'ları ile bu yılınkiler arasında gözle gorülür grafik performans farkı yok, sadece işlemci farkı var. DDR5 ile beraber ram kanal sayısı da arttırılmalı bence. En azından 3 kanal ram mümkünse 4 kanal ram desteklenmeli ki dahili grafik birimleri yüksek performans gösterebilsin.
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    0 007css 6 gün ( Mesaj Silindi )
    5000 serisi apular tahmini ne zaman piyasaya sunulur arkadaşlar? 4000 serisi almayı düşünüyordum bu aralar, 5000 serisinin çıkması yakınsa bekliyeyim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Suppordle (Bahadır ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    4750G de göz kırpıyor bana şu ara. Hazır ekran kartını satmışken RX 560 seviyesinde grafik birimiyle şu an fp işlemcisi gözümde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Epic Games'te büyük indirim başladı: %75'e varan fırsatlar! 6 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 6 gün Akıllı telefonlara DSLR özellikleri kazandıran Alice aksesuarı ile tanışın 6 gün Twitter ödemelerini Bitcoin ile yapabilir 6 gün Clubhouse’a ikinci rakip Facebook’tan geliyor 6 gün Google'ın masaüstü arama sayfasına karanlık mod geliyor 6 gün Sony, Spider-Man'in düşmanını canlandırması için Keanu Reeves'e rol teklif etti 6 gün Yeni nesil Skoda Fabia'dan ilk ipucu görseli geldi 6 gün CD Projekt'in uğradığı siber saldırı sonrasında oyunlarının kaynak kodları açık arttırmaya sunuldu 6 gün SpaceX, NASA’dan bir kontrat daha kaptı! 6 gün TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında anlaşma imzalandı 6 gün BİM, A101, Migros gibi marketlerde elektronik ürünler satılamayacak 6 gün Honda Civic Sedan ve HR-V modellerinde şubat ayına özel fırsatlar 6 gün Yeni Game of Thrones dizisinin çekim tarihleri belli oldu 6 gün The Mandalorian oyuncusu Gina Carano, Cumhuriyetçilerle ilgili yaptığı paylaşım yüzünden diziden kovuldu 6 gün Redmi Note 10 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu 6 gün Şehir bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanacak 6 gün The Walking Dead'in final sezonu için çekimler başladı 6 gün Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini genişletti 6 gün Sony, PS5 kontrolcüsü için gelen şikayetler yüzünden davalık olabilir 6 gün GÖRÜNTÜLENEN 4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı Sonraki Intel’in Xe HPG ekran kartı Mesh Shader testine girdi 6 gün The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı! 1 hf. Kuzuların Sessizliği filminin devamı olan Clarice dizisinden fragman paylaşıldı 1 hf. Çin, Mars'a giriş yaptı: Tarihi iniş öncesinde büyük başarı 1 hf. Disney, Buz Devri animasyonunu yapan Blue Sky Stüdyosu'nu kapatıyor 1 hf. Xbox Series X ve S kontrolcüsü cihazlar arasında kolay geçiş yapabiliyor 1 hf. Sonic the Hedgehog 2 resmi olarak duyuruldu; ilk video paylaşıldı 1 hf. Twitter son çeyrekte kullanıcı sayısını arttırdı 1 hf. Razer önemli bir satın alım daha yapıyor 1 hf. Amazfit resmen Türkiye'de | Amazfit GTR2 akıllı saat ilk izlenimler 1 hf. Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı? 1 hf. The Falcon and the Winter Soldier fragmanı izlenme rekoru kırdı 1 hf. AMD Zen 4 mimarisiyle %29’luk IPC artışı sunacak 1 hf. Xbox oyunlarında indirimler başladı: %60 oranında fırsatlar 1 hf. Apple Car'ı kim üretecek? Yeni aday Nissan 1 hf. Elektrikli otomobillere yerli şarj çözümü: Volti Akıllı Şarj 1 hf. PS5 kontrolcüsü DualSense için bazı şikayetler gelmeye başladı 1 hf. Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi 1 hf. Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi 1 hf. Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız