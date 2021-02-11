4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı

Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından kullanıcılar beraberinde iGPU da getirecek Ryzen 5000G APU’larını beklemeye koyuldu.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi
Ryzen 7 Pro 5750G
Vega iGPUlu Ryzen 7 Pro 5750G’ye ait CPU-Z ekran alıntısına göre 8 çekirdek 16 izlekli yonga 16 MB önbellekle desteklenmiş durumda. Ryzen 5000’e kıyasla önbelleğinin kırpılmasının yanı sıra PCIe 4.0 desteğine de yer verilmeyen APU henüz erken aşamada olduğu için ancak AGESA 1.2.0.0 sürümüyle çalıştırılabilmiş.
FCLK değerinin 2300 MHz olarak belirlendiği yongaya ek olarak bazı örneklerde 2500 MHz seviyesinin görülebildiğini de belirtelim.
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Ayrıca tüm çekirdekleriyle 4.05 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 Pro 5750G'nin tek çekirdeğiyle 4.75 GHz’e ulaştığı rapor edilmiş. Son olarak fiyat konosunda Vermeer çözümlerinden daha uygun fiyatlanması beklenmeyen Cezanne ailesi yalnızca OEM üreticilerin erişimine açılacak.
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000g-pro-cezanne-desktop-apu-with-8-cores-and-16-threads-spotted Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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4750G 2800 degil de 2000 lira olsa muhteşem olur.
5750G önbellek dusse de ort %20 hizli islemciye sahip olsa yarin normale donunce yapıştır bir 3060Ti,6800Xt cok rahat besler.
4650G,4750G,5750G,5650G,3400G su anda cok buyuk nimet su sacmasapan Vga fiyatlari varken...
Kart piyasası kendisine gelene kadar zaten sonraki nesil gelecek neredeyse. Bu APU'lar için en erken 2021 Q2 konuşuluyor. Çıkması, OEM kanallara düşmesi vs derken sene sonuna doğru 5000 APU ile güncellerim sistemi. Sonuçta Zen 3 ve harici güçlü bir ekran kartı ile de rahatlıkla kullanılır.