4 çekirdekli işlemciye sahip dizüstü satışta

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Daha önce verdiğimiz haberlerimizde yurt dışında özellikle "extreme" bilgisayar hazırlayan bazı üretiiclerin "desktop replacement" kapsamnına gire yani uuzn pil ömründen ziyade yüksek performansı hedef alan dizüstü bilgisayarlarında Quad Core yani 4 çekirdekli işlemci kullanamaya hazırlandıklarını belirtmiştik. Bu konuda önemli bir gelişme Amerika pazarına yönelik çözümler hazırlayan XtremeNotebooks firmasından geldi. XtremeNotebooks firması hazırladığı yeni modeli Xtreme 917V ile 4 çekirdekli işlemcileri kullanıcılarına sunmaya başladı. Firma Core 2 Quad işlemcilerin yanı sıra Core 2 Duo ve Core 2 Extreme serisi işlemcileri de dileyen kullanıcılara sunabiliyor. 4 çekirdekli işlemcinin yanı sıra GeForce Go 7950GTX SLI ekran kartı, 4GB bellek, 17-inç ekran toplamda 750GB depolama alanı ve 12 hücreli batarya gibi özelliklere sahip. 6cm kalınlınlığında ve 5.4 kilo ağırlığında olan dizüstü bilgisayarın satış fiyatı 4 çekirdekli model için 3359$'dan başlıyor. Bu arada dizüstü bilgisayarın pil ömürünün tam yük altında yaklaşık 1 saat kadar dayandığı ifade ediliyor.
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aynen dediğin gibi bu alete dizüstü, laptop felan gibi adların hiçbiri denemez. bencede bu aletler tam bir gereksiz pc örnekleri. oyun oynamak gibi bi derdim olursa bunu evin dışında yolculuk esnasında parkda felan yapacak halim yokdur dimi? o parayada x2 6000 işlemciyi takdığım crossfire anakartımla iki tane 2900xt çalıştırır çok daha kral oyun oynarım. amacı yok bence bu aletlerin. 5.5kg ağırlık... bunu yapanlara 2kg ağırlığı boyunlarına asıp 2km yürüteceksin anlayacaklar taşınır pc nasıl olmalı
Üstelik gereksiz pc örneği dediğin cihaz desktop replacement. Yani masaüstünün yerini alacak cihaz. Normal bir masaüstü pc kadar hızlı ve ekran kartı iyi ama daha az yer kaplıyor ve taşınabilir.
5.5 kg ağır demişsiniz. Ben geçen gün dayımın oğluna gittim ve benim kasayı da kolumun altına aldım.
koskoca kasayla otobüse zor binmemden tutun kollarımın kopacak kadar ağrıması da başkaydı.
Eğer bu tip bir alet olup benim pc den biraz pahalı olursa hemen satıp alırım. Bence çok güzel birşey.
Ama daha iyi tepki süreli ekranlar ve overclock edilebilme gibi şeyler çıkana kadar biraz zamana ihtiyacı var o başka....
Tabi tabi. 4 çekirdek olsun, 7950 GTX SLI olsun, pil ömrüde 10 saat olsun.
Allah gözünüzü doyursun diyorum başka birşey demiyorum