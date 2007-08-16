4 çekirdekli işlemciye sahip dizüstü satışta

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Daha önce verdiğimiz haberlerimizde yurt dışında özellikle "extreme" bilgisayar hazırlayan bazı üretiiclerin "desktop replacement" kapsamnına gire yani uuzn pil ömründen ziyade yüksek performansı hedef alan dizüstü bilgisayarlarında Quad Core yani 4 çekirdekli işlemci kullanamaya hazırlandıklarını belirtmiştik. Bu konuda önemli bir gelişme Amerika pazarına yönelik çözümler hazırlayan XtremeNotebooks firmasından geldi. XtremeNotebooks firması hazırladığı yeni modeli Xtreme 917V ile 4 çekirdekli işlemcileri kullanıcılarına sunmaya başladı. Firma Core 2 Quad işlemcilerin yanı sıra Core 2 Duo ve Core 2 Extreme serisi işlemcileri de dileyen kullanıcılara sunabiliyor. 4 çekirdekli işlemcinin yanı sıra GeForce Go 7950GTX SLI ekran kartı, 4GB bellek, 17-inç ekran toplamda 750GB depolama alanı ve 12 hücreli batarya gibi özelliklere sahip. 6cm kalınlınlığında ve 5.4 kilo ağırlığında olan dizüstü bilgisayarın satış fiyatı 4 çekirdekli model için 3359$'dan başlıyor. Bu arada dizüstü bilgisayarın pil ömürünün tam yük altında yaklaşık 1 saat kadar dayandığı ifade ediliyor.