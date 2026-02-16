Apple özel etkinliği duyuruldu: iPhone 17e tanıtılabilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, dünyanın üç büyük şehrinde düzenleyeceği etkinliğe seçkin medya mensuplarını davet etti. Etkinlik, basitçe "özel bir Apple Deneyimi" olarak tanımlanıyor ve içeriği hakkında daha fazla bilgi verilmiyor. Davetiyede, sarı, yeşil ve mavi dairelerden oluşan 3 boyutlu bir Apple logosu tasarımı yer alıyor.

iPhone 17e lansman öncesi sızdırıldı: Dinamik Ada ve A19 geliyor 3 gün önce eklendi

Apple 4 Mart etkinliği New York, Londra ve Şanghay’da gerçekleşecek

Apple'ın etkinlik yerine özellikle "deneyim" kelimesini kullanması dikkat çekici. 4 Mart etkinliğinin Apple Park'tan canlı yayınlanan tipik etkinliklerin aksine, ufak bir etkinlik olması muhtemel.

iPhone 17e, M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro, 8. nesil iPad Air, 12. nesil iPad ve daha fazlasını içeren birçok yeni Apple ürününün duyurusu bu etkinlikte yapılabilir. Yenilenmiş Studio Display ve A18 çipli tamamen yeni, uygun fiyatlı bir MacBook'un yanı sıra yeni Apple TV ve HomePod mini de tanıtılması muhtemel ürünler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

4 Mart özel Apple etkinliği duyuruldu: iPhone 17e tanıtılabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: