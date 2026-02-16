Giriş
    Apple özel etkinliği duyuruldu: iPhone 17e tanıtılabilir

    Apple, Mart ayında özel bir etkinlik düzenleyeceğini ve basın mensuplarını davet edeceğini duyurdu. Ancak etkinlik, Apple Park'ta değil ve "Özel Apple deneyimi" olarak adlandırılıyor.

    apple etkinliği 4 mart event Tam Boyutta Gör
    Apple, dünyanın üç büyük şehrinde düzenleyeceği etkinliğe seçkin medya mensuplarını davet etti. Etkinlik, basitçe "özel bir Apple Deneyimi" olarak tanımlanıyor ve içeriği hakkında daha fazla bilgi verilmiyor. Davetiyede, sarı, yeşil ve mavi dairelerden oluşan 3 boyutlu bir Apple logosu tasarımı yer alıyor.

    Apple 4 Mart etkinliği New York, Londra ve Şanghay’da gerçekleşecek

    Apple'ın etkinlik yerine özellikle "deneyim" kelimesini kullanması dikkat çekici. 4 Mart etkinliğinin Apple Park'tan canlı yayınlanan tipik etkinliklerin aksine, ufak bir etkinlik olması muhtemel.

    iPhone 17e, M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro, 8. nesil iPad Air, 12. nesil iPad ve daha fazlasını içeren birçok yeni Apple ürününün duyurusu bu etkinlikte yapılabilir. Yenilenmiş Studio Display ve A18 çipli tamamen yeni, uygun fiyatlı bir MacBook'un yanı sıra yeni Apple TV ve HomePod mini de tanıtılması muhtemel ürünler arasında.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

