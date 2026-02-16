Apple özel etkinliği duyuruldu: iPhone 17e tanıtılabilir

Apple 4 Mart etkinliği New York, Londra ve Şanghay’da gerçekleşecek
Apple'ın etkinlik yerine özellikle "deneyim" kelimesini kullanması dikkat çekici. 4 Mart etkinliğinin Apple Park'tan canlı yayınlanan tipik etkinliklerin aksine, ufak bir etkinlik olması muhtemel.
iPhone 17e, M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro, 8. nesil iPad Air, 12. nesil iPad ve daha fazlasını içeren birçok yeni Apple ürününün duyurusu bu etkinlikte yapılabilir. Yenilenmiş Studio Display ve A18 çipli tamamen yeni, uygun fiyatlı bir MacBook'un yanı sıra yeni Apple TV ve HomePod mini de tanıtılması muhtemel ürünler arasında.