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    Formula E'de yarış ortası şarj dönemi başlıyor: 30 saniyede %10 şarj!

    Formula E sonunda yarış ortası şarj sistemini devreye sokuyor. 30 saniyede araçlara %10 ek pil kapasitesi sunacak olan sistem yakında hizmete girecek.          
    Formula E'de yarış ortası şarj dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Uzun bir bekleyişin ardından, Formula E sonunda yarış ortası şarj sistemini devreye sokuyor. Araçlara %10 ek pil kapasitesi sunacak olan sistem yakında hizmete girecek.

    FIA'nın 2014'te başlattığı Formula E yarışlarında pilotların iki otomobili bulunuyordu. Yarış ortasında şarjı biten sürücüler diğer araca geçerek yarışa devam ediyorlardı. Formula E'ye yarış ortası şarj pit stop'u getime planları, FIA'nın 700 kW şarjlı bir Elektrikli GT yarış serisi için planlar yapmaya başladığı 2021 yılında başladı.

    İlk başta batarya değiştirme fikri gündeme gelmiş ancak ancak birçok Formula E pisti gibi şehir merkezlerindeki geçici yarış tesislerinde sistemin kurulumu zor olacağı için vazgeçilmişti.

    Daha sonra, 2018'de Formula E, yarış ortasında şarj gerektirmeyecek kadar büyük bir pile sahip yeni bir "Gen 2" araçlarını ve daha sonra 2022'de 600 kW'lık güçlü rejeneratif frenlemeye sahip "Gen 3" araçlarını piyasaya sürdü. Gen 3 ayrıca, otomobillerin her yarışta kısa bir süre için ek güç kullanmasına izin veren "Saldırı Modu" (Attack Mode) özelliğini de getirdi.

    Bu 600 kW şarj yeteneği, yarış ortasında araçları şarj etmek için de kullanılabiliyor. Bu nedenle Formula E bunun için bir sistem üzerinde çalıştığını söyledi. Yarış ortasında şarj işleminin 2023 sezonunun ortasında devreye alınması hedeflendi. Daha sonra 2024'e ertelenen planlar nihayet gerçekleşmek üzere.

    Cidde E-Prix'inde devreye alınacak

    Şarj sisteminin geçici tesislerde inşa edilmesi ve sistemin güvenliğinin sağlanması gecikmenin nedenleri olarak gösteriliyor. Ancak sezon öncesi kış testlerinden sonra, Formula E artık sistemin kullanıma hazır olduğunu söylüyor. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 14-15 Şubat'ta düzenlenecek olan Cidde E-Prix'inde yarış ortası şarj işlemi kesin olarak devreye alınacak.

    "Pit Boost" olarak adlandırılan sistem, yaklaşık %10 ek şarj (yaklaşık 4kWh) sağlayan 30 saniyelik bir pit stop'tan oluşacak. %10 çok fazla olmasa da 30 saniyede bu seviyeye ulaşılması etkileyici. Karşılaştırmak gerekirse, piyasadaki en hızlı şarj olan arabalardan biri olan Ioniq 5, 18 dakikada %10-80 şarj olabiliyor, bu da %10 şarjın 2,5 dakika sürdüğü anlamına geliyor. Formula E araçlarının başarabileceği sürenin 5 katı.

    Yarışın bir noktasında tüm sürücüler için pit stop zorunlu olacak, bu da sürücüler için yeni strateji seçenekleri anlamına geliyor. Dolayısıyla daha zevkli Formula E yarışlarına tanıklık edebiliriz.

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