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400GB kapasiteli microSD kart indirimde

Taşınabilir cihazları için yüksek kapasiteli bir hafıza kartı arayanlar için SanDisk Ultra PLUS 400GB microSD kartı indirimde. Hafıza kartı en düşük fiyat seviyelerine gerilemiş durumda.
4 ay
7,4b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tanıtıldığı dönemde en kapasiteli microSD kart olan ve yüksek fiyat etiketiyle piyasaya sürülen SanDisk Ultra PLUS 400GB üçte bir ucuzlamış durumda. Amazon üzerinde de yüzde 13 civarında bir indirim yapılıyor.

SanDisk Ultra PLUS 400GB özellikleri ve fiyatı

SanDisk Ultra PLUS hafıza kartı 400GB kapasiteye sahip. Zorlu koşullar için geliştirilen kart suya ve şoka dayanıklılık sunuyor. Ayrıca X-Ray, manyetik alan ve aşırı sıcaklık gibi faktörlerden de etkilenmiyor.

Ayrıca Bkz. "16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor"

SanDisk sadece veri transferi değil video ve uygulama performansı açısından da en iyisini sunmaya çalışmış. Standartlar da buna göre belirlenmiş. U1, V10 ve Class 10 standartları ile veri aktarımı ve video oynatımı esnasında en iyi hızları vadeden hafıza kartı, A1 standardı ile de uygulamaların en hızlı şekilde açılmalarını destekliyor.

İlk piyasaya çıktığında 1500TL gibi uç noktalarda seyreden SanDisk Ultra PLUS 400GB zamanla serbest düşüş içerisine girdi. Amazon indirimi ile birlikte hali hazırda 584TL olan üründen sadece iki adet kaldığı ifade ediliyor.

Amazon TR ürün sayfası


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joyberk 4 ay en beğenilen
100 liraya falan düşsün, belki o zaman alırız :)
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CWaRRioR 4 ay
Yazma hızı 40MB/s civarı. 400GB kapasite için tatmin edici değil.
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DH Misafiri 3 ay
Bende 512 Gb var 65 liraya aldım :D
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DH Misafiri 3 ay
bende 512 Gb var 40 liraya aldım :D
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DH Misafiri 3 ay
Diyelim fiyatı 100 Liraya düştü ve alıp 300GB veri yüklediniz ve yüklediğiniz verileride bir daha elde edemeyeceğiniz çeşitli kaynaklardan aldınız ve bu veriler sizin için hayati önem taşıyor.Bu kartı nerede saklardınız ? Çalındığını,kaybolduğunu veya yangında zarar gördüğünü düşünsenize :))))
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cyigit 4 ay
600 lira ve stokta bir adet kalmış.
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heyysanadiyom 4 ay
Beyler ben aldım ikisinide.... Nihahahbbhhsdfbdsflrbg
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Emin KOÇ 4 ay
Fiyat gayet güzel ağlamaya gerek yok. He sorsanız bende almıyorum ona verecek para yok ama 32 gb liklerin fiyatı ortç 30? zaten
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Quard 4 ay
Bugün 584 TL yarın bakarız bir kriz bir zam olmuş 1000 TL,böylesi indirimleri kaçırmamak gerekir:)
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kesbi 4 ay
İndirim kodunuz çalışmıyor farkında mısınız?
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reoix 4 ay
Donanımhaber epey zorda anlaşılan sadece iki adet kaldığını iddia ettiği üründen elde edeceği referans ücreti için haber yapmış
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heyysanadiyom 4 ay reoix
Paradan para kazanıyorlar , yer mi bunu anadolu çocukları ...
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kesbi 4 ay
O fiyat 256 için. 400 olan daha pahalı.
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CWaRRioR 4 ay kesbi
Amazon indirim bitmiş çünkü.
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