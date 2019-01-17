400GB kapasiteli microSD kart indirimde

Tanıtıldığı dönemde en kapasiteli microSD kart olan ve yüksek fiyat etiketiyle piyasaya sürülen SanDisk Ultra PLUS 400GB üçte bir ucuzlamış durumda. Amazon üzerinde de yüzde 13 civarında bir indirim yapılıyor.

SanDisk Ultra PLUS 400GB özellikleri ve fiyatı

SanDisk Ultra PLUS hafıza kartı 400GB kapasiteye sahip. Zorlu koşullar için geliştirilen kart suya ve şoka dayanıklılık sunuyor. Ayrıca X-Ray, manyetik alan ve aşırı sıcaklık gibi faktörlerden de etkilenmiyor.

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SanDisk sadece veri transferi değil video ve uygulama performansı açısından da en iyisini sunmaya çalışmış. Standartlar da buna göre belirlenmiş. U1, V10 ve Class 10 standartları ile veri aktarımı ve video oynatımı esnasında en iyi hızları vadeden hafıza kartı, A1 standardı ile de uygulamaların en hızlı şekilde açılmalarını destekliyor.

İlk piyasaya çıktığında 1500TL gibi uç noktalarda seyreden SanDisk Ultra PLUS 400GB zamanla serbest düşüş içerisine girdi. Amazon indirimi ile birlikte hali hazırda 584TL olan üründen sadece iki adet kaldığı ifade ediliyor.

Amazon TR ürün sayfası