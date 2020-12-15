45 güne kadar pil ömrü sunan Amazfit GTR 2e ve GTS 2e akıllı saat modelleri tanıtıldı

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Çinli Xiaomi firması tarafından desteklenen Huami markası, bu ayın sonlarında satışa çıkacak olan uygun fiyatlı Amazfit GTS 2e ve GTR 2e akıllı saatlerini tanıttı.

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Uzun çalışma süresi sunuyorlar

Duyurulan yeni ürünler, Eylül ayında piyasaya çıkan akıllı saat modelleri Amazfit GTS 2 ve GTR 2'nin basitleştirilmiş versiyonları olarak tanımlanıyor. Yeni akıllı saatlerin Wi-Fi desteğinin olmaması da daha önce yayınlanan sürümlerle aradaki en büyük fark diyebiliriz. Ancak bu sayede pil ömrünün arttığını da belirtmekte fayda var. Amazfit GTS 2e modeli artık akıllı saat modunda tek bir şarjla 14 güne kadar veya normal saat modunda 24 güne kadar çalışabiliyor.

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Amazfit GTR 2e modelinde ise bu göstergeler sırasıyla 24 ve 45 güne kadar ulaşıyor. Amazfit GTS 2e, 348 × 442 piksel çözünürlüğe sahip dikdörtgen 1,65 inç AMOLED ekrana sahipken, Amazfit GTR 2e sürümü 454 × 454 piksel çözünürlüğe sahip dairesel 1,39 inç ekrana sahip.

Her iki yeni cihaz da günün her saatinde kalp atış hızını (HR) ve kandaki oksijen seviyesini takip edebiliyor. Cihazların fiyat etiketinin yaklaşık olarak 120 dolar seviyesinde olacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/amazfit_releases_gts_2e_and_gtr_2e_with_long_battery_life_on_the_cheap-news-46747.php

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