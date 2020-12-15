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    45 güne kadar pil ömrü sunan Amazfit GTR 2e ve GTS 2e akıllı saat modelleri tanıtıldı

    Giyilebilir teknolojiler üreten Huami şirketi, uzun kullanım süreleri sunan yeni akıllı saat modelleri Amazfit GTE 2e ve GTS 2e'yi tanıttı. Cihazlar 120 dolar bandında satışa sunulacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    45 güne kadar pil ömrü sunan Amazfit GTR 2e ve GTS 2e akıllı saat modelleri tanıtıldı
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    Çinli Xiaomi firması tarafından desteklenen Huami markası, bu ayın sonlarında satışa çıkacak olan uygun fiyatlı Amazfit GTS 2e ve GTR 2e akıllı saatlerini tanıttı.

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    Uzun çalışma süresi sunuyorlar

    Duyurulan yeni ürünler, Eylül ayında piyasaya çıkan akıllı saat modelleri Amazfit GTS 2 ve GTR 2'nin basitleştirilmiş versiyonları olarak tanımlanıyor. Yeni akıllı saatlerin Wi-Fi desteğinin olmaması da daha önce yayınlanan sürümlerle aradaki en büyük fark diyebiliriz. Ancak bu sayede pil ömrünün arttığını da belirtmekte fayda var. Amazfit GTS 2e modeli artık akıllı saat modunda tek bir şarjla 14 güne kadar veya normal saat modunda 24 güne kadar çalışabiliyor.

    45 güne kadar pil ömrü sunan Amazfit GTR 2e ve GTS 2e akıllı saat modelleri tanıtıldı
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    Amazfit GTR 2e modelinde ise bu göstergeler sırasıyla 24 ve 45 güne kadar ulaşıyor. Amazfit GTS 2e, 348 × 442 piksel çözünürlüğe sahip dikdörtgen 1,65 inç AMOLED ekrana sahipken, Amazfit GTR 2e sürümü 454 × 454 piksel çözünürlüğe sahip dairesel 1,39 inç ekrana sahip.

    Her iki yeni cihaz da günün her saatinde kalp atış hızını (HR) ve kandaki oksijen seviyesini takip edebiliyor. Cihazların fiyat etiketinin yaklaşık olarak 120 dolar seviyesinde olacağını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gsmarena.com/amazfit_releases_gts_2e_and_gtr_2e_with_long_battery_life_on_the_cheap-news-46747.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberin 2.nesiller ile ilgili olması ama haber resminin 1.nesillerle dolu olması paha biçilemez.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkçe dil desteği bile çok geç geliyor. Ülkemizde bu fiyatla çok talep göreceğini sanmıyorum
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    manesnuc (Fırat Küçük) 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu saatler ülkemizde maalesef hakettiğinden pahalı olacağı için bir anlam ifade etmiyor. Önceki nesil bile neredeyse en azından düzgün sensörlü ve tam akıllı saat fonksiyonları olan saatlerin başlangıç fiyatındandan çıkmıştı. Hadi 400-500'e kadar bu saatlere vermek benim için tamam ama düzgünce akıllı fonksiyonu olmayan saatlere fazlasını vermeyi mantıklı bulmuyorum. Düzgün arayüzü bile olmuyor sonuçta dışarıdan uygulama ile yüklüyorum, ekstra bir uygulama kurulamıyor ve sensörleri kesinlikle iyi diyemeyiz ve spor vs. için kullanılacak seviyede değiller o yüzsen mantıksız buluyorum. Ulan ah be 120₺ olsan da yine almazdım çünkü apple watch daha mantıklı gelirdi 300₺'ye
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Modellerin isimlerine bak sanki spor araba. 0-100'ü kaç bu saatlerin
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haberin 2.nesiller ile ilgili olması ama haber resminin 1.nesillerle dolu olması paha biçilemez.
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    cand. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yuvarlak model güzel diğeri biraz garip duruyor uzunluktan mıdır nedir
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