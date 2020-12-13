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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Windows 10X hazır

    Yazılım devi Microsoft'un bir süredir düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Windows 10X işletim sisteminin tamamlandığı bildirildi.
    1 hf.
    15,7b
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    38
    İşletim Sistemleri
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Windows 10X hazır
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    Microsoft, ucuz olarak da nitelendirilebilecek düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği tamamen yeni bir Windows 10 sürümü olan Windows 10X üzerindeki çalışmalarını tamamladı. İşletim sistemi artık piyasaya sürülmeye hazır.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go"

    Windows 10X'in orijinal olarak çift ekranlı Surface Neo için tasarlandığını hatırlatmakta fayda var. Ancak, geliştirme sürecinde genel strateji değiştirildi ve işletim sisteminin mevcut Windows 10X Build 202XX sürümü, az miktarda RAM'e sahip bütçe dostu cihazlarda çalışmak üzere tasarlandı. Gelen son haberlere göre de Windows 10X artık dizüstü üreticileri için serbest bırakılmaya hazır.

    Düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Windows 10X hazır
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    Bilgisayarlara indirilemeyecek

    Windows 10X işletim sistemi ile gelecek olan dizüstü bilgisayar modellerinin ancak 2021 baharında, yani Nisan ayında satışa çıkması bekleniyor. Ayrıca Microsoft, Windows 10X'i ücretsiz indirilebilir bir ürün yazılımı olarak dağıtmayacak, bu nedenle sıradan kullanıcılar bu yepyeni işletim sistemini bilgisayarlarına yükleyemeyecekler.

    Hafifletilmiş bir Windows sürümü olan Windows 10X'in Win32 desteği sunmayacağını da belirtmekte fayda var. İşletim sisteminin diğer özellikleri arasında basitleştirilmiş bir Başlat menüsü ve yuvarlatılmış pencere köşelerinin olduğu da sızan bilgiler arasında.



    https://www.gizchina.com/2020/12/13/windows-10x-is-ready-for-low-cost-computers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen AtalayArik
    Windows 8.1'de 45 işlem çalışırken Windows 10 2020 Update'te 150 işlem çalışıyor. Neredeyse %125 artış. Microsoft'a sorsan 2 GB ram ile sorunsuz çalışır. Geçen Windows 10 2020 Update'i 2 GB ram olan bir sisteme kurmayı denedim, Windows açılmadı bile. Böylesine obur bir işletim sistemi yerine Windows 8.1'i tercih etmek en mantıklısı.
    Windows 8.1'de 45 işlem çalışırken Windows 10 2020 Update'te 150 işlem çalışıyor. Neredeyse %125 artış. Microsoft'a sorsan 2 GB ram ile sorunsuz çalışır. Geçen ...
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    2 Yanıt Yanıtla +23
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    dragons4 (can ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakında düşer İnternet'te
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Chromebook alternatifi. Nedense şu başlat menüsünü mobile getirmemeye kararlılar.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    darkmoon34 (ercan yardak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Elimde core2duo ve eski AMD işlemcili iki tane tertemiz laptop var.. köşede duruyor artık çok hantal kaldılar ..



    Şöyle roket gibi hızlandırıcı bir işletim sistemi yapsalar yada ilerde android kurucam
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) darkmoon34
    Hocam ubuntu vs kurabilirsiniz onlar daha hızlı çalışacaktır.
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    Amd64x2 6 gün ( Mesaj Silindi )
    XFCE ile Cinnamon karışımı görünüyor
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kırk tane linux sürümüne destek olacaklarına ana sürüme destek verselerdi şuanda Linux kullanıyor olurduk... 2000 - 2005 yılları arasında deneyimlediğim Linux versiyonları ile bu gün deneyimlediğim versiyonlar arasında herhangi bir gelişme yok maalesef ...
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    yerdavader 1 hf. ( Mesaj Silindi ) selimyuksel
    Haklısınız örneğin Debian tabanlı onlarca linux var seç adam akıllı tekini yap linox un amiral gemisi
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Linux şu program desteği olayını bir türlü halledemedi. Muadil programlar var ama tasarımcıların veya başka mesleklerdeki profesyonelerin kullandığı programları bir türlü getiremediler sisteme. Bir ara yanılmıyorsam tam da emin değilim Corel ve Photoshop denemeleri oldu ama öyle kaldı ileri gidemedi.
    Wine, mine onu geçelim. Emulatorle çalışan programı ben programdan saymam. Yani daha doğrusu o platformda çalışıyor saymam diyelim.
    Mac Os da mesela destek Windows kadar olmasaa da çok daha güçlü.
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    Jun.Misugi (Jun Misugi) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Windows 8.1 daha akıcı çalışıyor diyenler bir defolsun gitsin ya. Serbestya sallayin anasını satayım. Daha kullanışlı yazanlar var bir de. Oyun ve internet dışında ne özelliğini kullanıyorlar acaba işletim sisteminin. 8.1 ile mutluluklar
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    ti7800 (Eddie Morra) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Jun.Misugi
    O kocaman başlat menusu olduğu sürece asla kullanmam Win8 yada 8.1.

    Windowstan nefret ettirdi.
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    FreeRun 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Windows 8.1 çok daha akıcı çalışıyor açıkcası windows 10 a hiç gereksinim duymuyorum.
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    SkyTech74 (Ömer Korkmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) FreeRun
    Neden bilmiyorum ama her zaman Windows 8.1'e dönmek istiyorum. Renk paletlerini nasıl kullanacağını biliyorlardı adamlar. Windows 10 bana nedense daha cansız geliyor. Ama Windows 10 desteği şu dönemde çok arttığı mecbur Windows 10 kullanıyorum.
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    SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    eski bilgisayarlarina yuklemeyi dusunenler veya indiririz bir sekilde diyenler........ la bu windows 10x arm islemcide calisiyor. sizin intel veya amd islemcilerde calismaz. anlamamissiniz olayi. ayrica su an windowsta kullandiginiz hicbir uygulama bu windows 10x te calismaz. windows 10x icin yeni uygulamalar uretilmesi lazim. cunku arm islemcide calismazlaaaar. bilgilendirme icin tesekkur eden olursa simdiden rica ederim.
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    ti7800 (Eddie Morra) 6 gün ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Teşekkürler.
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    Huseyin-ZST (Huseyin Ozsut) 5 gün ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Oooo! Bu daha da iyi. Raspberry'de çalışma potansiyeli var demek. Gerçi Linux varken ne işime yarayacak bilmiyorum ama...
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    Wzedlare 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft Windows 10X'in indirilmesine izin vermediği için diğer kullanıcıların ele geçiremeyeceğini sanıyorsa acayip yanılıyor
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir oyuncu değilsem veya kullandığım uygulama beni windowsa bağlamıyorsa linux kullanmayı tercih ederim. zaten bu bahsettiğim bağımlılıklar her geçen gün azalıyor bir sıçrama beklemiyorum tabiki ama zamana yayılan bir geçişle windows kullanımı düşecektir. yerini mac ve linux alacak. ayrıca işlemcilerdede normal kullanıcı olan program kullanmayan oyun oynamayan kesim x86 dan ziyade yeni gelen arm yi tercih edecektir düşük pil kullanımından dolayı. ben pc dünyasında köklü değişiklikler bekliyorum appleın arm tabanına geçmesi bunun öncü haberi bence.
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ByLeoN13
    linux bence ideal
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı bir iş yapmışlar
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    15740 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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    microsoft, windows 10x ve
    6 etiket daha işletim sistemi windows 10 dizüstü bilgisayar laptop Notebook Yazılım
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