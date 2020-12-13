Düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Windows 10X hazır

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Microsoft, ucuz olarak da nitelendirilebilecek düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği tamamen yeni bir Windows 10 sürümü olan Windows 10X üzerindeki çalışmalarını tamamladı. İşletim sistemi artık piyasaya sürülmeye hazır.

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Windows 10X'in orijinal olarak çift ekranlı Surface Neo için tasarlandığını hatırlatmakta fayda var. Ancak, geliştirme sürecinde genel strateji değiştirildi ve işletim sisteminin mevcut Windows 10X Build 202XX sürümü, az miktarda RAM'e sahip bütçe dostu cihazlarda çalışmak üzere tasarlandı. Gelen son haberlere göre de Windows 10X artık dizüstü üreticileri için serbest bırakılmaya hazır.

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Bilgisayarlara indirilemeyecek

Windows 10X işletim sistemi ile gelecek olan dizüstü bilgisayar modellerinin ancak 2021 baharında, yani Nisan ayında satışa çıkması bekleniyor. Ayrıca Microsoft, Windows 10X'i ücretsiz indirilebilir bir ürün yazılımı olarak dağıtmayacak, bu nedenle sıradan kullanıcılar bu yepyeni işletim sistemini bilgisayarlarına yükleyemeyecekler.

Hafifletilmiş bir Windows sürümü olan Windows 10X'in Win32 desteği sunmayacağını da belirtmekte fayda var. İşletim sisteminin diğer özellikleri arasında basitleştirilmiş bir Başlat menüsü ve yuvarlatılmış pencere köşelerinin olduğu da sızan bilgiler arasında.

https://www.gizchina.com/2020/12/13/windows-10x-is-ready-for-low-cost-computers/

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