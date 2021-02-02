5.000 mAh bataryalı ve uygun fiyatlı Samsung Galaxy M02 tanıtıldı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir giriş seviye akıllı telefonu piyasaya sürdü. Samsung Galaxy M02, 100 doların altındaki fiyat etiketi ile tam bir bütçe telefonu olarak görünüyor. 5.000 mAh batarya kapasite sahip cihaz, gücünü dört çekirdekli bir MediaTek yonga setinden alıyor.

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Samsung Galaxy M02 teknik özellikleri ve fiyatı

Galaxy M02, 6.5 inç büyüklüğünde HD + (1560 × 720 piksel) çözünürlüklü LCD Infinity-V ekran sunuyor.

Cihaz, maksimum 1.5 GHz saat hızına sahip dört çekirdekli MediaTek MT6739W yonga setinden güç alıyor. Telefon'da 2GB / 3GB RAM seçenekleri mevcutken 32GB dahili hafıza bulunuyor.Hafıza, mikro SD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilecek.

Samsung Galaxy M02'nin ikili arka kamera kurulumunda f/1.9 diyafram açıklığına sahip 13MP birincil ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro lens yer alıyor. Arka kamera kurulumuna LED flaş eşlik ediyor. Önde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 5 MP kamera yer alıyor.

164.0 x 75.9x 9.1 mm boyutlarında ve 206 gram ağırlığında olan cihaz, 5.000mAh batarya bulunduruyor. Telefonda parmak izi okuyucu bulunmuyor. Galaxy M02, Android 10 tabanlı One UI'yi çalıştırıyor.

Samsung Galaxy M02, 96 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m02_specs_price_sale_date-news-47521.php

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