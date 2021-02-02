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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5.000 mAh bataryalı ve uygun fiyatlı Samsung Galaxy M02 tanıtıldı

    Samsung, giriş seviye akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Samsung Galaxy M02, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
    02 Şubat 2021, 19:00 (2 hf.)
    4,7b
    1
    13
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    4

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir giriş seviye akıllı telefonu piyasaya sürdü. Samsung Galaxy M02, 100 doların altındaki fiyat etiketi ile tam bir bütçe telefonu olarak görünüyor. 5.000 mAh batarya kapasite sahip cihaz, gücünü dört çekirdekli bir MediaTek yonga setinden alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Asus ROG Phone 5'in bazı teknik detayları ve tasarımı belli oldu"

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    Samsung Galaxy M02 teknik özellikleri ve fiyatı

    Galaxy M02, 6.5 inç büyüklüğünde  HD + (1560 × 720 piksel) çözünürlüklü LCD Infinity-V ekran sunuyor.

    Cihaz, maksimum 1.5 GHz saat hızına sahip dört çekirdekli MediaTek MT6739W yonga setinden güç alıyor. Telefon'da 2GB / 3GB RAM seçenekleri mevcutken 32GB dahili hafıza bulunuyor.Hafıza, mikro SD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilecek.

    Samsung Galaxy M02'nin ikili arka kamera kurulumunda f/1.9 diyafram açıklığına sahip 13MP birincil ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro lens yer alıyor. Arka kamera kurulumuna LED flaş eşlik ediyor. Önde ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 5 MP kamera yer alıyor.

    164.0 x 75.9x 9.1 mm boyutlarında ve 206 gram ağırlığında olan cihaz, 5.000mAh batarya bulunduruyor. Telefonda parmak izi okuyucu bulunmuyor. Galaxy M02, Android 10 tabanlı One UI'yi çalıştırıyor.

    Samsung Galaxy M02, 96 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m02_specs_price_sale_date-news-47521.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    marsk35 (Marsk KY) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Samsunga artık isimde kalmadı darphane gibi telefon modeli basıyorlar ne nedir hangisi hangisinden iyi bilen yok.
    Yanıtla +24
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    G geldim41 (özgur özlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) volga tuygun
    sen şanslı değilsin samsunga sallıyanlar boş yapıyor 2 tane m serisi telefonum var 8-9 ay oldu hiçbir sorun yaşamadım...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ÖZGÜNBEY (Özgün Köse) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yedek cihaz olarak alınabilir
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    Dark Territory (E. K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kullan at telefon üreten marka
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2 GB RAM ile o telefon çok yaşamaz. Ömrü de kendisi gibi giriş seviyesidir.
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    3.5 yıldır j7 max kullanıyorum . 4 gb ram var . Bu telefonu da hb dan ucuza almıştım. Hala kasılmıyor. Sadece batarya sorunu var. Şimdi bu modellere bakıyorum da düşük ram ile nasıl bir performans verecekler sorusu geliyor aklıma...
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    expressimo 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Emin olun 4gb ramli a50 yi j7 max in yanına koysanız sizin telefon harcar çünkü eski yazılımdaki 4gb ile yenide aynı etki mümkün değil. Multitasking i öldürün bir de yazılımı biraz daha özenli sunun kullanıcıya ( eski cihazlar güncellerken içine etmek yerine, j7 2016 mesela son oreo güncellemesi.) Tamamdır. Kolay aslında.
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung bir telefon için 2GB Ram özelliği olması ne? Android işletim sistemi sömürüyor zaten. Bu telefon çok yetersiz kalır
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    RaptorFX 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eşimde 2 yıldır A50 var. Bende 2 aydır M51. Öncesinde samsung düşmanı Asus dostuydum. Sonrasında Samsung'a geçtik. Çocuklara S6 Lite tablet aldım. Gerek yazılım gerek de donanım olarak Samsung'tan çok memnunum. M51'i sabah akşam kullanıyorum. Gece bile uçak moduna almıyorum ve 2 gün gidiyor. Oyun oynamıyorum sadece yoksa Netflix ve youtube günde en az 3'er saat.



    Ailemde M11 var ve onlar da memnun. Araba piyasasında nasıl bir dönem pejo almayın derdi herkes şimdi 208, 508, 2008, 3008, 5008 kovalıyor. Telefon işi de biraz onun gibi oldu. En azında benim çevremde Asus, LG, Sony, GM kullanan grubun çoğunluğu Samsung'a geçti. Xoami seçenler de var, ama geneli Samsung ekseninde. A ve M serisi çıktığından beri iyi gelişmeler var. Şunu da unutmamalı. Samsung telefonların garanti işi "kullanıcı hatası" çerçevesinde yürüyor.
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    A ARAGORNyeg 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    M serilerinin hepsine bir sorun çıkıyor. Ama özellik ve fiyat bakımından gayet iyi
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    marsk35 (Marsk KY) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Samsunga artık isimde kalmadı darphane gibi telefon modeli basıyorlar ne nedir hangisi hangisinden iyi bilen yok.
    Yanıtla +24
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    HayNur (Hayrullah Sen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu M serisi kağıt üzerinde süper ama alan kişiler memnun değil bir çok tanıdığım kişiden duyuyorum
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    T th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) HayNur
    samsung'dan memnun kalan birisini görmedim.
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    V volga tuygun (tuygun habora) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) HayNur
    Mayıs ayından beri M31 kullanıyorum, hiç bir sorunla karşılaşmadım. Dükkandayken telefon devamlı elimde, resmen bataryayı somuruyorum ( Ağırlıklı oyun oynayarak ) ama 1,5 gün rahat gidiyor. Kamerası yeterli seviyede, hızı da yeterli. Açıkçası ben memnunum ama tabii ki de sıkıntı yaşayanlar vardır. Belki de ben şanslıyım...
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