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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ROG Phone 5'in bazı teknik detayları ve tasarımı belli oldu

    Asus'un yaklaşmakta olan yeni ROG Phone telefonu, TENAA'da görüntülendi. Cihaz, Snapdragon 888 amiral gemisi yonga setinden güç alacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Asus ROG Phone 5'in bazı teknik detayları ve tasarımı belli oldu
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    Asus, ROG Phone serisinde oyun odaklı yeni bir akıllı telefon başlatmak için hazırlanıyor. Sıradaki telefonun ROG Phone 4 olarak adlandırılması gerekiyor ancak 4 rakamının uğursuzluk getirdiği düşüncesiyle telefonun, ROG Phone 5 olarak adlandırılması bekleniyor. ROG Phone 5, resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce, Çin'deki TENAA sertifikasını aldı. Düzenleyici kurumun veri tabanı, Asus'un yeni telefonun sunacağı bazı özellikleri listeledi.

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    Asus ROG Phone 5, TENAA'da görüntülendi

    ASUS_I005DA model numarasıyla TENAA'da listelenen ROG Phone 5, Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak telefonun, daha önceki sızıntılara göre 65W hızlı şarj desteği olacak.

    ROG Phone 5'in arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alacak. Kurulumda 64 MP birincil lensin yanında makro ve derinlik sensörlerinin bulunması bekleniyor. Ayrıca telefonun arkasında küçük bir ekran bulunacak.

    Telefon, 6.78 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranın FHD + veya QHD + çözünürlüklerden hangisine sahip olacağı bilinmiyor ancak 144 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Ekran ayrıca parmak izi sensörüne de ev sahipliği yapacak.

    Yaklaşmakta olan cihazın Mart sonunda ya da Nisan ayının ilk günlerinde tanıtılması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/asus_rog_phone_5_passes_through_tenaa_revealing_some_specs_and_images-news-47488.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    10 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    20 saat önce
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