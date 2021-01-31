Asus ROG Phone 5'in bazı teknik detayları ve tasarımı belli oldu

Tam Boyutta Gör

Asus, ROG Phone serisinde oyun odaklı yeni bir akıllı telefon başlatmak için hazırlanıyor. Sıradaki telefonun ROG Phone 4 olarak adlandırılması gerekiyor ancak 4 rakamının uğursuzluk getirdiği düşüncesiyle telefonun, ROG Phone 5 olarak adlandırılması bekleniyor. ROG Phone 5, resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce, Çin'deki TENAA sertifikasını aldı. Düzenleyici kurumun veri tabanı, Asus'un yeni telefonun sunacağı bazı özellikleri listeledi.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı"

İlginizi Çekebilir

Oppo Find X3 Pro'nun render görüntüleri, kavisli ekranı ve kamera çıkıntısını ortaya koyuyor

Asus ROG Phone 5, TENAA'da görüntülendi

ASUS_I005DA model numarasıyla TENAA'da listelenen ROG Phone 5, Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak telefonun, daha önceki sızıntılara göre 65W hızlı şarj desteği olacak.

ROG Phone 5'in arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alacak. Kurulumda 64 MP birincil lensin yanında makro ve derinlik sensörlerinin bulunması bekleniyor. Ayrıca telefonun arkasında küçük bir ekran bulunacak.

Telefon, 6.78 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranın FHD + veya QHD + çözünürlüklerden hangisine sahip olacağı bilinmiyor ancak 144 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Ekran ayrıca parmak izi sensörüne de ev sahipliği yapacak.

Yaklaşmakta olan cihazın Mart sonunda ya da Nisan ayının ilk günlerinde tanıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/asus_rog_phone_5_passes_through_tenaa_revealing_some_specs_and_images-news-47488.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.