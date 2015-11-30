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5 Dolarlık bilgisayar nasıl 150 Dolar oldu?

5 dolarlık mini bilgisayar Raspberry Pi Zero, 24 saatte rekor bir ilgi gördü ve tüm stoklar tükendi. Adeta karaborsaya düşen bilgisayarın fiyatı 24 saat içinde 150 Dolar’a kadar yükseldi.
3 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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5 Dolarlık bilgisayar nasıl 150 Dolar oldu?
Sizlere burada yer alan yazımızda Raspberry Pi Zero’dan bahsetmiştik. Özellikle maddi olanaklı kısıtlı geliştiriciler ve DIY projeleri için öncelikli tercih edilenler listesinde ilk sırada yer alan Raspberry Pi, Zero adı verilen yeni modeli ile hem fiyat hem de boyut olarak hayranlık uyandırmayı başardı.
65mm x 30mm x 5mm ebatlarındaki mini bilgisayar, son 24 saatte 20.000 adete ulaşan bir satış rakamıyla ses getirdi. Satışların 10.000 adete yakını, MagPi adlı dergi yoluyla gerçekleşti. Derginin 40. sayısının yanında Raspberry Pi Zero hediye edildi.

Raspberry Pi 1 Model A+ ile yaklaşık olarak aynı donanımsal özelliklere sahip olan Pi Zero’yu şu anda temin edebilmenin iki yolu var. Birincisi alt aylık MagPi aboneliği başlatmak ki onun da fiyatı yaklaşık 70 Dolar. Bir diğer seçenek ise Ebay’deki satıcılar. Orada da fiyat deyim yerindeyse karaborsa olmuş durumda. 20 Dolar’dan 150 Dolar’a kadar değişen rakamlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hatta Raspberry Pi Zero hediyeli derginin 40. sayısı 90 Dolar’a kadar çıkabiliyor.

Raspberry Pi Zero, 1GHz Broadcom BCM2835 işlemci, çift çekirdekli VideoCore IV grafik birimi, 512MB RAM, mini HDMI üzerinden 1080p video çıkışı, HDMI üzerinden ses çıkış desteği, microUSB portu, microSD kart yuvası, 40 bacaklı GPIO birimi gibi teknik detaylara sahip.

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cosica 3 yıl
Çoğu işte masaüstü PC'ler çok gereksiz. Mesela iş yerinde; MS Office, Pdf vb. uygulamalarla uğraşıyoruz, biraz da internetle işimiz oluyor. Bu durumda çok kişi var ve masalarımızda kocaman kocaman kasalar var. Bunun elektrik tüketimi ayrı dert, kapladığı alan ayrı dert, çıkardığı ses ayrı dert vs..... Şahsen evimde kullandığım laptop ve masaüstü ömrünü doldurduğunda böyle çözümlere yöneleceğim ya da all-in-one pc türü bir çözüm bulacağım.
Çoğu işte masaüstü PC'ler çok gereksiz. Mesela iş yerinde; MS Office, Pdf vb. uygulamalarla uğraşıyoruz, biraz da internetle işimiz oluyor. Bu durumda çok kişi...
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esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen Patren
patren
bunların xpli versiyonları ne zaman çıkacak bence xple çıksa daha da çok satar

Xp mi kaldı hala xp diyorsunuz...
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1 Avatar
atesses 3 yıl
150 DOLAR'a çıktıysa yine az çıkmış
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serafon 3 yıl
acaip bişey ya resmen!
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Yedaself 3 yıl
Samm ile görüşüp tarih alan oldu mu?
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barbar_77 3 yıl
Raspberry Pi 2 goo.gl/...
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celik44 3 yıl
pi 2 30 dolar civarı bundan cok daha donanimli.
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LeSRiSeL 3 yıl
karaborsacıların elinde patlar inşallah
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Seefoo 3 yıl
cosica
Çoğu işte masaüstü PCler çok gereksiz. Mesela iş yerinde; MS Office, Pdf vb. uygulamalarla uğraşıyoruz, biraz da internetle işimiz oluyor. Bu durumda çok kişi var ve masalarımızda kocaman kocaman kasalar var. Bunun elektrik tüketimi ayrı dert, kapladığı alan ayrı dert, çıkardığı ses ayrı dert vs..... Şahsen evimde kullandığım laptop ve masaüstü ömrünü doldurduğunda böyle çözümlere yöneleceğim ya da all-in-one pc türü bir çözüm bulacağım.

Raspberry Pi cihazları standart pc lerin yerini alabilecek cihazlar değil,eğer programlama bilmiyorsanız bu aleti en fazla medya cihazı olarak kullanırsınız.Sizin iş yerinde masaüstü yerine ihtiyacınız olan ssd li küçük bir laptop veya grafik döküman ile çok uğraşıyorsanız belki kalemli bir tablet olabilir.
Benim hatırımda kalmış,beğendiğim bir Pi projesi vardı.Adamın kedileri var,ama birkaç günlüğüne şehir dışına çıkacak,kedileri bırakabileceği biri de yok.Pi ve birkaç servo kullanarak elektrikli zaman ayarlı kedi maması dağıtıcısı yapıyor.
hackaday.io/...
Yukarıda ki linkte bu cihazla yapılmış envai çeşit proje mevcut.
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Master_Evil 3 yıl
bu cihazların kurumlarda pclerin yerini almasını beklemiyorum, çoğu kurumda masaüstü sistemler kullanılıyor laptopa bile geçseler devrim olacak onlar için
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FatihAsl 3 yıl
Erik Lehnsherr
DarkHellKnightX
swat882 Bu tür ürünlerde Torrent ve Office uygulamarını çalıştırabiliyormuyuz? Ayrıca hangi tarayıcılar çalışıyor Chrome vs? Linux işletim sistemine çok uzağım
Bu tür ürünlerin potansiyelinden tam olarak yararlanabilmek için Linuxu bilmenin ötesinde onu kullanım senaryolarınıza göre özelleştirebilmeniz gerekiyor. Normal kullanıcılar için az enerji tükettiğinden torrent gibi amaçlarla kullanılabilir. Ama genel olarak bu cihazlardan özellikle de haberdeki cihazdan ortalama bir bilgisayar performansı beklemek yanlış olur.
Pi 2 icin detayli torrent pc yapma anlatimlari mevcut ki yapildigi zaman bagladiniz hdd de belirlenen klasore indirme yapiyor bitenleri baska klasore tasiyor Bunun yaninda da halihazirdaki normal pc niz uzerinden ip atadiginiz icin web arayuzunden torrent dosyalarini atayip indirme durumlarina bakabiliyorsunuz ve kendinize kullanici adi ve sifre olusturabiliyorsunuz Pi zero icin gereken tek sey guc adaptoru, micro usb den usb ye coklayici hdd ve modem baglamak icin tabi birde basit bir case oldu mu tamamdir 7/24 calisan bir torrent indirme pc niz oluyor Tabi ki diger islemler icin pi zero nun ayarlarini yaparken internet hizini atamaniz gerekebilir

Bu iş için Raspi Zero almayın gidin Raspi 2 alın. Eternet kartı ve USB çoklayıcı ile uğraşmamış olursunuz. Raspi Zero ucuz bir geliştirici kartı olarak tasarlanmış. ve bu işi de gayet iyi başarmış görünüyor. Tebrik ederim.
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Erik Lehnsherr 3 yıl FatihAsl
ben sadece ilk yazan arkadaş için bahsettim hocam
elbetteki torrent pc olarak pi 2 çok daha mantıklı çünkü ethernet girişi hali hazırda var ki pi zero çok yeni daha case yok aksesuar yok ama pi 2 için herşey mevcut ve hali hazırda torrent pc nasıl yapılır anlatımları bile mevcut her yerde
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Kefelon 3 yıl
Böyle olması gayet normal. Çünkü hali hazırda incelemesini yapmak için sabırsızlanan binlerce YouTuber ve teknoloji sitesi editörü var. Bunun yanında her ülkeden acayip şekilde sipariş talebi var resmi distribütörler aracılığıyla. Türkiye'deki distribütör olan Samm bile kim bilir kaç bin adet sipariş etti. Sonuçta en fazla 25-30 liradan ülkemizde satılabilecek bir bilgisayardan bahsediyoruz. Hiç bilgisi olmayan insanın bile alası gelecektir.
Bu arada son kullanıcılar bu cihazı normal bilgisayar gibi kullanabilirim şeklinde düşünmesinler yani Windows kurmak gibi bir atraksyona girmek saçma olur bu Raspberry ürünlerinde. Son kullanıcının işine yarayabilecek tek çözüm bunu bir medya cihazı olarak kullanmak olacaktır sanırsam.
Örneğin alırsınız Raspberry Pi'dan bir tane içine Kodi kurar ve televizyonunuza bağlarsınız, akılsız televizyonunuzu akıllı hale getirirsiniz.
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DarkHellKnightX 3 yıl
patren
bunlar win7 yada win 10 kaldırırmı sence

Bu tür cihazlar için Windows 10 for IoT var. Fakat o da en az ARMv7 istiyor. Bu cihazda ARMv6 var.
Windows 10 for IoT kullanmak istersen Raspberry Pi 2 ye bakmanı öneririm.
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swat882 3 yıl
Bu tür ürünlerde Torrent ve Office uygulamarını çalıştırabiliyormuyuz? Ayrıca hangi tarayıcılar çalışıyor Chrome vs?


Linux işletim sistemine çok uzağım
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swat882 3 yıl
Bu tür ürünlerde Torrent ve Office uygulamarını çalıştırabiliyormuyuz? Ayrıca hangi tarayıcılar çalışıyor Chrome vs?


Linux işletim sistemine çok uzağım
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Php 3 yıl DarkHellKnightX
Ne kadar ezbere konuşmuşsun ya kafanıza silah ım dayıyoyrlar yararsız yorum yapın diye.

Rpi Windowsu ne yapıyor ? pencereli kullanıcı arayüzü mü var ? Windowsta açtığın herhangi bir programı açabiliyor mu ?
Bilmediğiniz anlamadığınız 2 cümle bi yerde gördüğünüz şeyleri insanlara bilgi olarak vermeyin.




Bu alet ne işe yarar ?

- Çocuğunuz minecraft oynasın programcılık öğrensin diye 2 tane basit program var onlardan iyi şekilde faydalanır.
- TV nize Wi-Fi dongle ile takarsanız IPTV ve KODI deki milyonlarca içeriği izlemenize izin verir. Cep telefonunuza kumanda appini yüklemeniz yeterli olacaktır. Her türlü online ve offline içerik mevcut, paralı servisleri ücretsiz yada ufak meblağlar karşılığı (stalker) izleyebilirsiniz.
- En basit bilgisayar ihtiyaçlarınızı gideriz, çok faydalı ve etkili şekilde yapmaz bunu ama. Raspberry Pi 2B, daha faydalı olacaktır Keza ethernet girişi ses çıkışı 4 tane usb si varo üst modelin.
- Elektronik cihazlarla ne yapılacağını öğrenmeniz için arduino merakınızı bir üst seviyeye taşıyıp linux arayüzü ile sizi phyton vb. küçük kod gruplarıyla tanıştırır.
- Yapılacak şeyler sizin hayal gücünüzle sınırlı. Bunlar harici yapılabilinecek şeyleri alt yapısı olmayan birine anlatmanın gereği yok, alt yapısı olan adam da zaten ne yapacağını biliyor.
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