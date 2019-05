5 Dolarlık bilgisayar nasıl 150 Dolar oldu?

Sizlere burada yer alan yazımızda Raspberry Pi Zero’dan bahsetmiştik. Özellikle maddi olanaklı kısıtlı geliştiriciler ve DIY projeleri için öncelikli tercih edilenler listesinde ilk sırada yer alan Raspberry Pi, Zero adı verilen yeni modeli ile hem fiyat hem de boyut olarak hayranlık uyandırmayı başardı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

65mm x 30mm x 5mm ebatlarındaki mini bilgisayar, son 24 saatte 20.000 adete ulaşan bir satış rakamıyla ses getirdi. Satışların 10.000 adete yakını, MagPi adlı dergi yoluyla gerçekleşti. Derginin 40. sayısının yanında Raspberry Pi Zero hediye edildi.Raspberry Pi 1 Model A+ ile yaklaşık olarak aynı donanımsal özelliklere sahip olan Pi Zero’yu şu anda temin edebilmenin iki yolu var. Birincisi alt aylık MagPi aboneliği başlatmak ki onun da fiyatı yaklaşık 70 Dolar. Bir diğer seçenek ise Ebay’deki satıcılar. Orada da fiyat deyim yerindeyse karaborsa olmuş durumda. 20 Dolar’dan 150 Dolar’a kadar değişen rakamlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hatta Raspberry Pi Zero hediyeli derginin 40. sayısı 90 Dolar’a kadar çıkabiliyor.Raspberry Pi Zero, 1GHz Broadcom BCM2835 işlemci, çift çekirdekli VideoCore IV grafik birimi, 512MB RAM, mini HDMI üzerinden 1080p video çıkışı, HDMI üzerinden ses çıkış desteği, microUSB portu, microSD kart yuvası, 40 bacaklı GPIO birimi gibi teknik detaylara sahip.