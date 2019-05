5 dakikada 400 km menzil vadeden elektrikli otomobil: Mark Zero

Tam Boyutta Gör

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı her geçen gün artsa da, hayati organlarından biri olan bataryaların şarj olma süreleri hala önlerindeki en büyük engel. Üreticiler, insanların elektrikli otomobillere soğuk yaklaşmasının nedenlerinden biri olan şarj süresini kısaltmak için yoğun çaba harcıyor. Örneğin Porsche, üreteceği elektrikli araçlarda 15 dakikada 400 km gibi etkileyici bir değer vadediyor. Piëch isimli bir firma ise bu süreyi 5 dakikaya indirdiğini iddia ediyor.

4 dakika 40 saniyede %80 dolum vadediyor

Ferdinand Porsche’nin soyundan gelen Toni Piëch tarafından kurulan elektrikli otomobil şirketi Piëch, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Mark Zero adını verdiği elektrikli coupe konseptini tanıtmaya hazırlanıyor. Tasarımıyla alışık olduğumuz spor otomobillere benzeyen aracın asıl ilgi çeken tarafı bataryasında. Zira Mark Zero’nun özel olarak üretilen pil hücreleri aşırı ısınma riski olmadan yüksek akımla başa çıkabiliyor. Bu da Piëch’in sadece 4 dakika 40 saniye gibi inanılmaz bir sürede %80 dolum vadetmesine imkan veriyor.

Piëch markasının Cenevre’de tanıtacağı Mark Zero konsepti WLTP ölçümlerine göre 500 km civarında bir menzil sunuyor. Arka tekerleklerinin her birinde 150 kW gücünde elektrik motoru bulunduran aracın ön aksında da bir adet 150 kW’lık motor yer alıyor. Mark Zero konsepti bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayabiliyor. Elektrikli coupe’nin son hızı da 250 km/s olarak ölçülüyor.

Mark Zero konsepti modüler yapısıyla dikkat çekiyor

Mark Zero konseptinin dikkat çekici yanlarından biri de modüler bir yapıya sahip olması. Yazılım güncellemesiyle sürekli yenilenmesi düşünülen aracın donanımları da kolaylıkla sökülüp takılabiliyor. Bu da teknoloji geliştikçe otomobilin batarya ve elektrik motorlarının iyileştirilebilmesi anlamına geliyor. Şirket bu sistemi hibrit, hidrojen ve hatta içten yanmalı motorlu araç üreten firmalara bile satmaya hazır olduğunun altını çiziyor. İlerleyen zamanlarda bir elektrikli SUV türevinin de gelebileceği belirtiliyor.

Mark Zero konsepti ne zaman üretilecek?

Gelelim işin gerçekçi kısmına. Mark Zero konseptinin gerçeğe dönüşebilmesi için ciddi bir maddi destek gerekiyor. Henüz bu desteğe sahip olmayan şirket, üretim bandına çıkış için bir tarih veremiyor. Üstelik vadedilen şarj süresinin elde edilebilmesi için sadece aracın değil, şarj istasyonlarının da bu ultra yüksek hızı desteklemesi gerekiyor. Bu da günümüz şarj istasyonu ağlarıyla pek mümkün görünmüyor. Yine de böylesine yüksek hızların vadedilebilmesinin elektrikli araçlar adına güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.