5 dakikada 400 km menzil vadeden elektrikli otomobil: Mark Zero

4 dakika 40 saniyede %80 dolum vadediyor
Ferdinand Porsche’nin soyundan gelen Toni Piëch tarafından kurulan elektrikli otomobil şirketi Piëch, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Mark Zero adını verdiği elektrikli coupe konseptini tanıtmaya hazırlanıyor. Tasarımıyla alışık olduğumuz spor otomobillere benzeyen aracın asıl ilgi çeken tarafı bataryasında. Zira Mark Zero’nun özel olarak üretilen pil hücreleri aşırı ısınma riski olmadan yüksek akımla başa çıkabiliyor. Bu da Piëch’in sadece 4 dakika 40 saniye gibi inanılmaz bir sürede %80 dolum vadetmesine imkan veriyor.
Piëch markasının Cenevre’de tanıtacağı Mark Zero konsepti WLTP ölçümlerine göre 500 km civarında bir menzil sunuyor. Arka tekerleklerinin her birinde 150 kW gücünde elektrik motoru bulunduran aracın ön aksında da bir adet 150 kW’lık motor yer alıyor. Mark Zero konsepti bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayabiliyor. Elektrikli coupe’nin son hızı da 250 km/s olarak ölçülüyor.
Mark Zero konsepti modüler yapısıyla dikkat çekiyor
Mark Zero konseptinin dikkat çekici yanlarından biri de modüler bir yapıya sahip olması. Yazılım güncellemesiyle sürekli yenilenmesi düşünülen aracın donanımları da kolaylıkla sökülüp takılabiliyor. Bu da teknoloji geliştikçe otomobilin batarya ve elektrik motorlarının iyileştirilebilmesi anlamına geliyor. Şirket bu sistemi hibrit, hidrojen ve hatta içten yanmalı motorlu araç üreten firmalara bile satmaya hazır olduğunun altını çiziyor. İlerleyen zamanlarda bir elektrikli SUV türevinin de gelebileceği belirtiliyor.
Mark Zero konsepti ne zaman üretilecek?
Gelelim işin gerçekçi kısmına. Mark Zero konseptinin gerçeğe dönüşebilmesi için ciddi bir maddi destek gerekiyor. Henüz bu desteğe sahip olmayan şirket, üretim bandına çıkış için bir tarih veremiyor. Üstelik vadedilen şarj süresinin elde edilebilmesi için sadece aracın değil, şarj istasyonlarının da bu ultra yüksek hızı desteklemesi gerekiyor. Bu da günümüz şarj istasyonu ağlarıyla pek mümkün görünmüyor. Yine de böylesine yüksek hızların vadedilebilmesinin elektrikli araçlar adına güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
universal, bir kişi tarafından değiştirilebilir bir pil dizaynı.
nasıl mı şöyle;
aynı uzaktan kumandalı araba gibi.
sür, pilin bitince en yakın benzinliğe ( pillik te diyebiliriz bu durumda :) )git.
orada hali hazırda çoktan dolmuş ve dolmakta olan yuzlerce pil olsun.
sen arabanla yanaş, lifte çık.
senin boşalan pilini çıkarıp; hali hazırda dolu olan bir pil ile değiştirsinler.
işlem tabi burada sanayi mühendisliği devreye girecek çok hızlandırılabilir. özel makine ve robotlarla vb.
sonra benzinliğe girdiğin gibi tam dolu pilinle hemen yola devam et.
temelde benzin almakla aynı sürede olacak bu iş.
tabi bu piller bütün pil üreticileri tarafından (bp cell, shell cell, ocell artık her kimseler)garanti altında olacaklar misal senin araba takılan pil sorunlu ise hemen en yakın pillik te değiştirilebilecek ücretsiz olarak.
tabi ilk başta kah arabayı satın alırken veya sonradan sen bir adet pil parası ödeyeceksin depozitolu olacak.
bütün pillerinde şekli şemali aynı olacak; tabi bu sefer aynı benzinde olduğu gibi cell extra ultra mega cell çok uzun giden cell gibi farklılaştırmalar olacaktır firmalar tarafından. her firma hem normal pil satacak hemde kendi cart curt cell ini.
bana deha gözüyle bakmayın bende bir belgeselde seyrettim :)
hayırlı günler.