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    Çinli lüks spor otomobil HiPhi Z'nin 1000 beygirlik versiyonu ortaya çıktı

    Çinli üretici HiPhi, spor sedan modeli Z'nin daha performanslı modelini hazırlıyor. Aerodinamik olarak elden geçirilen otomobil Tesla, Porsche gibi rakipleriyle boy ölçüşecek.

    Çinli HiPhi Z'nin 1000 beygirlik versiyonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Çinli lüks otomobil markası HiPhi'nin HiPhi Z isimli elektrikli sedan modeline performans odaklı yeni varyant ekleniyor.

    Standart HiPhi Z modelinee 672 beygir ve 820 Nm torka sahip iki motor eşlik ediyordu. Otomobil gayet güçlü motorlara sahip olmasına rağmen Tesla Model S Plaid, Lucid Air Sapphire, Zeekr 001 FR ve yakında tanıtılacak olan üç motorlu Porsche Taycan gibi 1000 beygirin üzerinde güce sahip rakiplere sahip olması nedeniyle rekabette geri kalmamak adına daha güçlü bir versiyon hazırlanıyor.

    Çinli HiPhi Z'nin 1000 beygirlik versiyonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Ortaya çıkan resimlere göre HiPhi Z aerodinamik olarak radikal değişikliklerle geliyor. Ön taraf tamamen elden geçirilerek dış kenarlara büyük kanatçıklar içeren ayırıcı yerleştirilmiş. Ayrıca plakanın hemen üzerinde spoiler gibi altından hava geçen kanallara sahip yeni bir kaput tasarlanmış. Arka tarafta ise kenarlıklara sahip büyük bi kanat kullanılmış.

    Çinli HiPhi Z'nin 1000 beygirlik versiyonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Teknik detaylar tam olarak bilinmese de aracın üç motorlu 1000 beygirlik bir güce sahip olması bekleniyor. Yapılan aerodinamik değişikliklere bakılırsa rakipleri Tesla Model S Plaid ve Lucid Air Sapphire'den daha fazla yere basma kuvveti (downforce) üretecek olan otomobil daha iyi yol tutuşa sahip olacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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