Skoda göz alıcı tasarıma sahip ekonomik bir elektrikli spor otomobil hazırlıyor

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Skoda şu anda bir dizi yeni elektrikli araç geliştiriyor. Bu modeller arasında, performans odaklı RS versiyonu içeren kompakt bir hatchback de var. Konuyla ilgili olarak Çek markanın bir numaralı isminden önemli açıklamalar geldi.

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Skoda CEO'su Klaus Zellmer, markanın elektrikli araçlara geçtikten sonra bile RS modellerini üretmeye devam edeceğini söyledi. Deneyimli yönetici Volkswagen ID.GTI modelinin Çek versiyonunun da bunlardan biri olacağını belirtti.

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Fiyat bilgisi de verdi

Yeni Skoda hatchback, MEB Entry veya A0 platformu üzerine inşa edilecek. Modelin sportif versiyonu büyük bir arka spoylere sahip özel bir gövde kitiyle sunulacak. Zellmer, RS modellerinin adlarının hakkını verecek kadar güçlü ve hızlı kalacağını belirtti.

Yeni hatchback sadece önden çekişli ve 300 beygire kadar güce sahip bir elektrik motoruyla sunulacak. Uzunluğu ise yaklaşık 4.1 metre olacak. Otomobil, 2025 gibi yakın bir tarihte piyasaya sürülebilir. Zellmer'e göre hatchback'in fiyatı yaklaşık 25.000 euro olacak. Performans versiyonu doğal olarak biraz daha yüksek fiyatla satılacak.

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