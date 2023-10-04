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    Skoda göz alıcı tasarıma sahip ekonomik bir elektrikli spor otomobil hazırlıyor

    Skoda'nın patronu Klaus Zellmer, elektrikli araç çağında bile performans odaklı RS modellerini çıkarmaya devam edeceklerini açıkladı. Şirket çarpıcı tasarıma sahip uygun fiyatlı bir model hazırlığında

    Skoda ekonomik bir elektrikli spor otomobil hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Skoda şu anda bir dizi yeni elektrikli araç geliştiriyor. Bu modeller arasında, performans odaklı RS versiyonu içeren kompakt bir hatchback de var. Konuyla ilgili olarak Çek markanın bir numaralı isminden önemli açıklamalar geldi.

    Skoda CEO'su Klaus Zellmer, markanın elektrikli araçlara geçtikten sonra bile RS modellerini üretmeye devam edeceğini söyledi. Deneyimli yönetici Volkswagen ID.GTI modelinin Çek versiyonunun da bunlardan biri olacağını belirtti.

    Skoda ekonomik bir elektrikli spor otomobil hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Fiyat bilgisi de verdi

    Yeni Skoda hatchback, MEB Entry veya A0 platformu üzerine inşa edilecek. Modelin sportif versiyonu büyük bir arka spoylere sahip özel bir gövde kitiyle sunulacak. Zellmer, RS modellerinin adlarının hakkını verecek kadar güçlü ve hızlı kalacağını belirtti.

    Yeni hatchback sadece önden çekişli ve 300 beygire kadar güce sahip bir elektrik motoruyla sunulacak. Uzunluğu ise yaklaşık 4.1 metre olacak. Otomobil, 2025 gibi yakın bir tarihte piyasaya sürülebilir. Zellmer'e göre hatchback'in fiyatı yaklaşık 25.000 euro olacak. Performans versiyonu doğal olarak biraz daha yüksek fiyatla satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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