5 dakikada %80 şarj: Geely yeni 1.000V mimarisiyle sınırları zorluyor

Henüz teknik detayları tam olarak paylaşılmayan bu yeni mimari, Geely grubunun halihazırda kırdığı şarj rekorlarını bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyor.
5 Dakikada %80 şarj performansı
- 10'dan %80 doluluğa: Sadece 5 dakika 32 saniyede ulaştı.
- 10'dan %97 doluluğa: Toplam 8 dakika 42 saniyede ulaştı.
- Tepe güç: Şarj sırasında anlık olarak 1.100 kW (1,1 MW) gibi inanılmaz bir tepe güç değerine erişildi.
Geely, bu performansı desteklemek adına altyapı yatırımlarını da hızlandırdı. Şirket, kurduğu Zeekr şarj ağında anlık olarak 1.500 kW (1,5 MW) güç çıkışı sağlayabilen 2.100’den fazla şarj noktasını faaliyete geçirdi. Geliştirilmekte olan 1.000 Volt mimarisi, araçlar ile halihazırda hazır bekleyen bu mega altyapı arasındaki teknik boşluğu kapatacak.
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2027 hedefi: Katı hal bataryalar
Aşırı hızlı şarj mimarilerinin yanı sıra Geely, alternatif batarya kimyaları üzerinde de çalışıyor. Şirket, 2027 yılı itibarıyla ilk katı hal bataryalı test araçlarını yollara çıkarmayı planlıyor. 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna ve 1.000 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak bu bataryaların seri üretime geçmesiyle birlikte elektrikli araç dünyasında dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim