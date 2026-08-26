5 dakikada %80 şarj: Geely yeni 1.000V mimarisiyle sınırları zorluyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil pazarında yüksek voltaj ve hızlı şarj yarışı hız kesmeden devam ediyor. Mevcut elektrikli modellerinde 800 Volt altyapısına ağırlık veren Çinli otomotiv grubu Geely, motorlardan güç elektroniğine ve kablolama sistemlerine kadar tüm mimariyi kapsayacak 1.000 Volt ve üzeri yeni nesil şarj teknolojisini duyurdu.

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Henüz teknik detayları tam olarak paylaşılmayan bu yeni mimari, Geely grubunun halihazırda kırdığı şarj rekorlarını bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyor.

5 Dakikada %80 şarj performansı

Tam Boyutta Gör Geely bünyesindeki Lynk & Co markasının elektrikli sedan modeliyle gerçekleştirilen son testler, grubun ulaştığı potansiyeli gözler önüne serdi. Zeekr markasına ait yüksek hızlı şarj istasyonunda yapılan denemede araç:

10'dan %80 doluluğa: Sadece 5 dakika 32 saniyede ulaştı.

Sadece ulaştı. 10'dan %97 doluluğa: Toplam 8 dakika 42 saniyede ulaştı.

Toplam ulaştı. Tepe güç: Şarj sırasında anlık olarak 1.100 kW (1,1 MW) gibi inanılmaz bir tepe güç değerine erişildi.

Geely, bu performansı desteklemek adına altyapı yatırımlarını da hızlandırdı. Şirket, kurduğu Zeekr şarj ağında anlık olarak 1.500 kW (1,5 MW) güç çıkışı sağlayabilen 2.100’den fazla şarj noktasını faaliyete geçirdi. Geliştirilmekte olan 1.000 Volt mimarisi, araçlar ile halihazırda hazır bekleyen bu mega altyapı arasındaki teknik boşluğu kapatacak.

Çinli devler arasında "Megavat" savaşı

Tam Boyutta Gör Geely’nin 1.000 Volt hamlesi, Çin pazarında kızışan teknoloji savaşının bir parçası. En büyük rakip BYD, 1.000 Volt seviyesinde çalışan "Super e-Platform" altyapısını Han L ve Tang L gibi seri üretim modellerinde kullanmaya başladı. BYD'nin 10C şarj oranını destekleyen yeni Blade Battery 2.0 teknolojisi ve 1.360 kW gücündeki Flash Charger istasyonları, 5 dakikalık şarjla yaklaşık 400 km CLTC menzili sunabiliyor. Sürece batarya devi CATL de 1,3 MW şarj gücünü destekleyen ikinci nesil Shenxing bataryalarıyla dahil oluyor.

2027 hedefi: Katı hal bataryalar

Aşırı hızlı şarj mimarilerinin yanı sıra Geely, alternatif batarya kimyaları üzerinde de çalışıyor. Şirket, 2027 yılı itibarıyla ilk katı hal bataryalı test araçlarını yollara çıkarmayı planlıyor. 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna ve 1.000 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak bu bataryaların seri üretime geçmesiyle birlikte elektrikli araç dünyasında dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor.

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5 dk'da %80 şarj: Geely yeni 1000V mimarisiyle sınırları zorluyor

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