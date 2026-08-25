Renault 5 E-Tech yenilendi: Daha fazla menzil ve LFP batarya

Giriş seviyesine LFP batarya geldi
Yapılan verimlilik güncellemeleriyle birlikte aracın batarya ve motor kombinasyonlarındaki yeni menzil değerleri şu şekilde şekillendi:
- 52 kWsa Comfort Range (150 HP): Serinin en üst versiyonu, yapılan aerodinamik ve elektronik optimizasyonlar sayesinde WLTP verilerine göre 430 km menzile (önceden 410 km) ulaştı.
- 40 kWsa Urban Range (120 HP): Şehir içi odaklı versiyonun menzili ise 312 km'den 315 km'ye çıkarıldı.
Cell-to-pack teknolojisiyle üretilen bu yeni LFP batarya, araca 305 km menzil sağlarken 0-50 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlamasına olanak tanıyor. Üstelik bu versiyonda artık 80 kW DC hızlı şarj desteği de standart olarak sunuluyor.
Araç içi teknolojide Google Gemini dönemi
Kabindeki diğer teknolojik güncellemeler ise şöyle:
- Smart Sürüş Modu: Direksiyondaki Multi-Sense tuşu kaldırılarak sürüş stiline göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yapan Smart Mod altyapısına geçildi.
- Qi2 Soğutmalı Kablosuz Şarj: Mıknatıslı ve soğutmalı yeni kablosuz şarj ünitesi, akıllı telefonların ısınmasını engelleyerek 1 saatte %50 şarj imkanı veriyor.
Tasarım tarafında renk paletine Alev Kırmızı ve Şist Gri seçeneklerini ekleyen marka; Kırmızı, Titanyum ve Yıldız Siyah tavan kombinasyonlarıyla kişiselleştirme skalasını genişletti. Iconic donanımdaki sarı döşemelerin yerini ise Kırçıllı Mavi kumaşlar aldı.
Yenilenen Renault 5 E-Tech electric ailesi, ilk kez 12-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.
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daha korkutucu bişey görmedim