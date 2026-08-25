Renault 5 E-Tech yenilendi: Daha fazla menzil ve LFP batarya

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Renault, ikonik elektrikli temsilcisi 5 E-Tech Elektrikli modelini teknik altyapı, menzil ve kabin içi teknolojiler bazında kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Gövde altı aerodinamik iyileştirmeler ve yeniden tasarlanan yan aynalar sayesinde hava sürtünmesi düşürülen model, az da olsa daha uzun sürüş menzillerine ulaştı.

Giriş seviyesine LFP batarya geldi

Yapılan verimlilik güncellemeleriyle birlikte aracın batarya ve motor kombinasyonlarındaki yeni menzil değerleri şu şekilde şekillendi:

52 kWsa Comfort Range (150 HP): Serinin en üst versiyonu, yapılan aerodinamik ve elektronik optimizasyonlar sayesinde WLTP verilerine göre 430 km menzile (önceden 410 km) ulaştı.

Serinin en üst versiyonu, yapılan aerodinamik ve elektronik optimizasyonlar sayesinde WLTP verilerine göre (önceden 410 km) ulaştı. 40 kWsa Urban Range (120 HP): Şehir içi odaklı versiyonun menzili ise 312 km'den 315 km'ye çıkarıldı.

Tam Boyutta Gör Ancak en radikal değişim serinin en uygun fiyatlı versiyonu olan "Five" donanımında yaşandı. Mevcut 95 HP'lik motorunu Twingo E-Tech ailesinden alınan 110 HP’lik (80 kW) yeni motorla değiştiren giriş modeli, 36.5 kWsa kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryaya geçiş yaptı.

Cell-to-pack teknolojisiyle üretilen bu yeni LFP batarya, araca 305 km menzil sağlarken 0-50 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlamasına olanak tanıyor. Üstelik bu versiyonda artık 80 kW DC hızlı şarj desteği de standart olarak sunuluyor.

Araç içi teknolojide Google Gemini dönemi

Tam Boyutta Gör Yeni Renault 5 E-Tech, kabin içi teknolojiler tarafında da yeniliklerle geliyor. Araçta yer alan geleneksel Google Sesli Asistan, yerini kablosuz (OTA) güncellemeyle Google Gemini yapay zeka asistanına bırakıyor. Sürücüyle doğal dilde akıcı sohbet edebilen, cümle ortasında müdahaleleri anlayan ve anlık dil değiştirebilen Gemini, araç içi sesli komut deneyimini yeni bir boyuta taşıyor.

Kabindeki diğer teknolojik güncellemeler ise şöyle:

Smart Sürüş Modu: Direksiyondaki Multi-Sense tuşu kaldırılarak sürüş stiline göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yapan Smart Mod altyapısına geçildi.

Direksiyondaki Multi-Sense tuşu kaldırılarak sürüş stiline göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yapan altyapısına geçildi. Qi2 Soğutmalı Kablosuz Şarj: Mıknatıslı ve soğutmalı yeni kablosuz şarj ünitesi, akıllı telefonların ısınmasını engelleyerek 1 saatte %50 şarj imkanı veriyor.

Yeni Suzuki e-Sky tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 11 sa. önce eklendi

Tasarım tarafında renk paletine Alev Kırmızı ve Şist Gri seçeneklerini ekleyen marka; Kırmızı, Titanyum ve Yıldız Siyah tavan kombinasyonlarıyla kişiselleştirme skalasını genişletti. Iconic donanımdaki sarı döşemelerin yerini ise Kırçıllı Mavi kumaşlar aldı.

Yenilenen Renault 5 E-Tech electric ailesi, ilk kez 12-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Renault 5 E-Tech yenilendi: Daha fazla menzil ve LFP batarya

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: