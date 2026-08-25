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    Renault 5 E-Tech yenilendi: Daha fazla menzil ve LFP batarya

    Renault, retro tasarımlı elektrikli modeli 5 E-Tech’i güncelledi. Aerodinamik dokunuşlarla menzili artırılan araç, giriş versiyonundaki LFP bataryası ve Google Gemini yapay zekasıyla dikkat çekiyor.

    Renault 5 E-Tech yenilendi: Daha fazla menzil ve LFP batarya Tam Boyutta Gör
    Renault, ikonik elektrikli temsilcisi 5 E-Tech Elektrikli modelini teknik altyapı, menzil ve kabin içi teknolojiler bazında kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Gövde altı aerodinamik iyileştirmeler ve yeniden tasarlanan yan aynalar sayesinde hava sürtünmesi düşürülen model, az da olsa daha uzun sürüş menzillerine ulaştı.

    Giriş seviyesine LFP batarya geldi

    Yapılan verimlilik güncellemeleriyle birlikte aracın batarya ve motor kombinasyonlarındaki yeni menzil değerleri şu şekilde şekillendi:

    • 52 kWsa Comfort Range (150 HP): Serinin en üst versiyonu, yapılan aerodinamik ve elektronik optimizasyonlar sayesinde WLTP verilerine göre 430 km menzile (önceden 410 km) ulaştı.
    • 40 kWsa Urban Range (120 HP): Şehir içi odaklı versiyonun menzili ise 312 km'den 315 km'ye çıkarıldı.
    Renault 5 E-Tech yenilendi: Daha fazla menzil ve LFP batarya Tam Boyutta Gör
    Ancak en radikal değişim serinin en uygun fiyatlı versiyonu olan "Five" donanımında yaşandı. Mevcut 95 HP'lik motorunu Twingo E-Tech ailesinden alınan 110 HP’lik (80 kW) yeni motorla değiştiren giriş modeli, 36.5 kWsa kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryaya geçiş yaptı.

    Cell-to-pack teknolojisiyle üretilen bu yeni LFP batarya, araca 305 km menzil sağlarken 0-50 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlamasına olanak tanıyor. Üstelik bu versiyonda artık 80 kW DC hızlı şarj desteği de standart olarak sunuluyor.

    Araç içi teknolojide Google Gemini dönemi

    Renault 5 E-Tech yenilendi: Daha fazla menzil ve LFP batarya Tam Boyutta Gör
    Yeni Renault 5 E-Tech, kabin içi teknolojiler tarafında da yeniliklerle geliyor. Araçta yer alan geleneksel Google Sesli Asistan, yerini kablosuz (OTA) güncellemeyle Google Gemini yapay zeka asistanına bırakıyor. Sürücüyle doğal dilde akıcı sohbet edebilen, cümle ortasında müdahaleleri anlayan ve anlık dil değiştirebilen Gemini, araç içi sesli komut deneyimini yeni bir boyuta taşıyor.

    Kabindeki diğer teknolojik güncellemeler ise şöyle:

    • Smart Sürüş Modu: Direksiyondaki Multi-Sense tuşu kaldırılarak sürüş stiline göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yapan Smart Mod altyapısına geçildi.
    • Qi2 Soğutmalı Kablosuz Şarj: Mıknatıslı ve soğutmalı yeni kablosuz şarj ünitesi, akıllı telefonların ısınmasını engelleyerek 1 saatte %50 şarj imkanı veriyor.

    Tasarım tarafında renk paletine Alev Kırmızı ve Şist Gri seçeneklerini ekleyen marka; Kırmızı, Titanyum ve Yıldız Siyah tavan kombinasyonlarıyla kişiselleştirme skalasını genişletti. Iconic donanımdaki sarı döşemelerin yerini ise Kırçıllı Mavi kumaşlar aldı.

    Yenilenen Renault 5 E-Tech electric ailesi, ilk kez 12-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

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    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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