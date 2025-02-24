5 kapılı Wuling Mini EV, 6200 dolar fiyatla satışa sunuldu

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Çinli SGMW (SAIC-GM-Wuling), minik elektrikli otomobili Hongguang Mini EV'nin kümülatif satışlarının 31 Ocak itibarıyla 1.5 milyon adedi geride bıraktığını duyurdu. Şirket, elektrikli modelinin bu başarısını daha da yukarıya taşımak için 5 kapılı versiyonunu sahaya sürüyor.

Yeni 5 kapılı Wuling Hongguang Mini EV; Advanced, Premium ve Premium+ isimli üç versiyona sahip. Bu versiyonların fiyatları 6200 dolar ile 7000 dolar arasında değişiyor.

Tianyu Architecture-S platformu üzerine inşa edilen yeni model 3256 mm uzunluğa, 1510 mm genişliğe, 1578 mm yüksekliğe ve 2190 mm aks mesafesine sahip. Bu da 3 kapılı versiyona göre 19 cm daha uzun bir gövdeye ve 9 cm daha uzun aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör 4.5 metrelik dönüş çapıyla şehir içi kullanıma yönelik en iyi seçeneklerden biri olan kompakt model sadece 780 kg ağırlığa sahip. Küçük bir araç olmasına rağmen yaşam alanında 19 farklı depolama alanı sunan Hongguang Mini EV'nin 123 litrelik bagaj kapasitesi arka koltuklar katlandığında 745 litreye çıkıyor.

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Maksimum 30 kW (40 hp) güç üreten bir elektrik motorunun kullanıldığı araç 16.2 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryaya sahip. Son hızı 100 km/s ile sınırlı olan araç, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 205 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Batarya, hızlı şarj modunda 35 dk'da %30-80 doluma ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Dış tasarımda yuvarlak hatlarıyla sade ve şirin bir görünüm sunan elektrikli modelin yaşam alanında koyu ve açık renk kombinasyonu, iki kollu direksiyon simidi, 7 inç dijital gösterge ve 8 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor. Klima kontrolleri ise ortadaki havalandırma menfezlerinin altında yer alıyor. Vites kontrolleri ise orta konsolda bulunuyor.

Aracın diğer özellikleri arasında Bluetooth, iki hoparlörlü ses sistemi, yokuş kalkış desteği, elektronik denge kontrol sistemi ve akıllı telefonla uzaktan kontrol gibi fonksiyonlar yer alıyor. Uzaktan kontrol ile aracın durumuna göz atmak, kapıları kilitleyip açmak, aracı uzaktan çalıştırarak klimayı ayarlamak ve şarj işlemini planlamak mümkün.

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5 kapılı Wuling Mini EV, 6200 dolar fiyatla satışa sunuldu