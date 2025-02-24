Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    5 kapılı Wuling Mini EV, 6200 dolar fiyatla satışa sunuldu

    1.5 milyon satış adedini geride bırakan Wuling Mini EV'nin başarısını 5 kapılı gövde ile sürdürmesi beklenen yeni model, 100 km/s maksimum hıza ve 205 km sürüş menziline sahip.
    5 kapılı Wuling Mini EV, 6200 dolar fiyatla satışa sunuldu
    Çinli SGMW (SAIC-GM-Wuling), minik elektrikli otomobili Hongguang Mini EV'nin kümülatif satışlarının 31 Ocak itibarıyla 1.5 milyon adedi geride bıraktığını duyurdu. Şirket, elektrikli modelinin bu başarısını daha da yukarıya taşımak için 5 kapılı versiyonunu sahaya sürüyor.

    Yeni 5 kapılı Wuling Hongguang Mini EV; Advanced, Premium ve Premium+ isimli üç versiyona sahip. Bu versiyonların fiyatları 6200 dolar ile 7000 dolar arasında değişiyor.

    Tianyu Architecture-S platformu üzerine inşa edilen yeni model 3256 mm uzunluğa, 1510 mm genişliğe, 1578 mm yüksekliğe ve 2190 mm aks mesafesine sahip. Bu da 3 kapılı versiyona göre 19 cm daha uzun bir gövdeye ve 9 cm daha uzun aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor.

    5 kapılı Wuling Mini EV, 6200 dolar fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    4.5 metrelik dönüş çapıyla şehir içi kullanıma yönelik en iyi seçeneklerden biri olan kompakt model sadece 780 kg ağırlığa sahip. Küçük bir araç olmasına rağmen yaşam alanında 19 farklı depolama alanı sunan Hongguang Mini EV'nin 123 litrelik bagaj kapasitesi arka koltuklar katlandığında 745 litreye çıkıyor.

    Maksimum 30 kW (40 hp) güç üreten bir elektrik motorunun kullanıldığı araç 16.2 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryaya sahip. Son hızı 100 km/s ile sınırlı olan araç, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 205 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Batarya, hızlı şarj modunda 35 dk'da %30-80 doluma ulaşıyor.

    5 kapılı Wuling Mini EV, 6200 dolar fiyatla satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Dış tasarımda yuvarlak hatlarıyla sade ve şirin bir görünüm sunan elektrikli modelin yaşam alanında koyu ve açık renk kombinasyonu, iki kollu direksiyon simidi, 7 inç dijital gösterge ve 8 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor. Klima kontrolleri ise ortadaki havalandırma menfezlerinin altında yer alıyor. Vites kontrolleri ise orta konsolda bulunuyor.

    Aracın diğer özellikleri arasında Bluetooth, iki hoparlörlü ses sistemi, yokuş kalkış desteği, elektronik denge kontrol sistemi ve akıllı telefonla uzaktan kontrol gibi fonksiyonlar yer alıyor. Uzaktan kontrol ile aracın durumuna göz atmak, kapıları kilitleyip açmak, aracı uzaktan çalıştırarak klimayı ayarlamak ve şarj işlemini planlamak mümkün.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toki"den borcu devam eden ev almak reklamsız youtube apk limit tyt türkçe deneme cevap anahtarı 15x40 boyner parfüm orjinal mi 3 kişi yapılacak aktiviteler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum