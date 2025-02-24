5 kapılı Wuling Mini EV, 6200 dolar fiyatla satışa sunuldu

Yeni 5 kapılı Wuling Hongguang Mini EV; Advanced, Premium ve Premium+ isimli üç versiyona sahip. Bu versiyonların fiyatları 6200 dolar ile 7000 dolar arasında değişiyor.
Tianyu Architecture-S platformu üzerine inşa edilen yeni model 3256 mm uzunluğa, 1510 mm genişliğe, 1578 mm yüksekliğe ve 2190 mm aks mesafesine sahip. Bu da 3 kapılı versiyona göre 19 cm daha uzun bir gövdeye ve 9 cm daha uzun aks mesafesine sahip olduğu anlamına geliyor.
Maksimum 30 kW (40 hp) güç üreten bir elektrik motorunun kullanıldığı araç 16.2 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryaya sahip. Son hızı 100 km/s ile sınırlı olan araç, Çin'de geçerli olan CLTC normuna göre 205 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Batarya, hızlı şarj modunda 35 dk'da %30-80 doluma ulaşıyor.
Aracın diğer özellikleri arasında Bluetooth, iki hoparlörlü ses sistemi, yokuş kalkış desteği, elektronik denge kontrol sistemi ve akıllı telefonla uzaktan kontrol gibi fonksiyonlar yer alıyor. Uzaktan kontrol ile aracın durumuna göz atmak, kapıları kilitleyip açmak, aracı uzaktan çalıştırarak klimayı ayarlamak ve şarj işlemini planlamak mümkün.
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