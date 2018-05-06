5 popüler kripto paranın fiyat analizi: Bitcoin

Bitcoin, şu an en popüler ve en değerli para birimi. İlk üretildiği günden, Aralık 2017’ye kadar sürekli bir artış içerisinde olan Bitcoin, 19.000 dolar seviyesine geldiğinde dalgalanmaları takip eden düşüşler yaşamaya başladı.

Bankaların kredi kartı ile Bitcoin satın alınmasının önüne geçmesiyle yalnızca birikimi olan yatırımcıların piyasaya girebiliyor olması ve “Bitcoin zenginlerinin” bir anda tüm servetlerini bozdurması piyasada dalgalanmalara sebep olmuştu. Bunların yanı sıra satış işlemlerinin sıklığı ve işlem tutarlarının fazlalığı dijital para biriminin değer düşüşündeki büyük etkenlerdendi.



Aralık 2017’den sonra satış işlemlerinin yükselmesinin yanında satın alma işlemlerinin dibe vurmasıyla bu iki işlem birbirini dengeleyemedi ve bu da fiyatları etkiledi. Ocak 2018’de 12.000 dolar seviyesinden 17.000 dolara kadar çıkması; Bitcoin’in düşüşten kurtulduğu habercisi olarak gözüktü fakat küçük yatırımcılar, toplu şekilde, güvenli başka bir liman aramak için, ellerindeki Bitcoin’i sattıklarından, bu kripto para birimi tekrar düşüş yaşamaya başladı.

Analistler; nisan ayının sonlarından itibaren artışta olan ve şu an 9.500 dolar civarlarında olan Bitcoin fiyatının, satın alma işlemlerinin iki aydır yüksek olmasına dayanarak, daha da yükseleceğini belirtiyor.

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