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5 popüler kripto paranın fiyat analizi: Bitcoin

Dijital para piyasasının popülerliğine en büyük katkıyı yapan ve bir dönem piyasaya "kripto mevsimi" yaşatan Bitcoin; son zamanlarda büyük düşüşler yaşasa da hala potansiyelini koruyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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5 popüler kripto paranın fiyat analizi: Bitcoin
Bitcoin, şu an en popüler ve en değerli para birimi. İlk üretildiği günden, Aralık 2017’ye kadar sürekli bir artış içerisinde olan Bitcoin, 19.000 dolar seviyesine geldiğinde dalgalanmaları takip eden düşüşler yaşamaya başladı.
Bankaların kredi kartı ile Bitcoin satın alınmasının önüne geçmesiyle yalnızca birikimi olan yatırımcıların piyasaya girebiliyor olması ve “Bitcoin zenginlerinin” bir anda tüm servetlerini bozdurması piyasada dalgalanmalara sebep olmuştu. Bunların yanı sıra satış işlemlerinin sıklığı ve işlem tutarlarının fazlalığı dijital para biriminin değer düşüşündeki büyük etkenlerdendi.
 
Aralık 2017’den sonra satış işlemlerinin yükselmesinin yanında satın alma işlemlerinin dibe vurmasıyla bu iki işlem birbirini dengeleyemedi ve bu da fiyatları etkiledi. Ocak 2018’de 12.000 dolar seviyesinden 17.000 dolara kadar çıkması; Bitcoin’in düşüşten kurtulduğu habercisi olarak gözüktü fakat küçük yatırımcılar, toplu şekilde, güvenli başka bir liman aramak için, ellerindeki Bitcoin’i sattıklarından, bu kripto para birimi tekrar düşüş yaşamaya başladı.
Analistler; nisan ayının sonlarından itibaren artışta olan ve şu an 9.500 dolar civarlarında olan Bitcoin fiyatının, satın alma işlemlerinin iki aydır yüksek olmasına dayanarak, daha da yükseleceğini belirtiyor.

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prosoccer_87 1 yıl en beğenilen
Başlık ve haber arasında ilişki kuramadım.
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Artunç 1 yıl
Arkadaşlar haklısınız sadece bitcoin'e yer verilmiş konuda. Diğer 4 kripto birimi hakkında ise herhangi bir bilgi içermiyor konu. İlgili arkadaş başlığı revize ederse daha sağlıklı olacaktır.
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Manonofy 1 yıl
Bu nasıl bir haber editörlüğü arkadaş. Yazan kişinin kripto ile uğraşmadığı çok açık
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prosoccer_87 1 yıl en beğenilen
Başlık ve haber arasında ilişki kuramadım.
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alemburda34 1 yıl
BCH 11 mayıs'a kadar abanırım zaten şu sıra iyi kâr bıraktı.
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danner 1 yıl
İlginç bir habercilik.
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