Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın 5 yıl önce uzaya fırlattığı Tesla Roadster şimdi nerede?

    Elon Musk, CEO’su olduğu uzay teknolojileri şirketi SpaceX ile birlikte, yine CEO’su olduğu otomobil şirketi Tesla’nın Roadster aracını beş yıl önce uzaya fırlatmıştı. Peki araç şimdi nerede?
    2
    5 yıl önce uzaya fırlatılan Tesla Roadster şimdi nerede? Tam Boyutta Gör
    Bundan beş yıl önce 6 Şubat 2018'de SpaceX, Falcon Heavy roketiyle Elon Musk’a ait olan Tesla Roadster otomobilini uzaya fırlatmıştı. Tartışmasız bir şekilde bu, hem Elon Musk hem de yeni geliştirilen Falcon Heavy roketi için zekice hazırlanmış bir gösteriydi.

    O zamanlarda SpaceX, uzay için güvenilirliğini ve yeterliliğini kanıtlamak zorundaydı. Bir Tesla Roadster’ı ve sürücü koltuğundaki manken Starman’i uzaya fırlatmak, SpaceX için en iyi reklam yolu muydu bilinmez ama bunu duymayan kalmamıştı.

    Roadster ve sürücüsü Starman nerede?

    5 yıl önce uzaya fırlatılan Tesla Roadster şimdi nerede? Tam Boyutta Gör
    SpaceX CEO'su Elon Musk, o zamanlar fırlatma işleminin başarı oranını yüzde 50 olarak açıklamıştı. Ancak fırlatma tamamen sorunsuz geçmiş, Roadster ve Starman başarıyla uzaya çıkartılmıştı. Hatta araç şimdiye kadar Güneş’in etrafında dört kere de dönmüş durumda.

    Aracın yörüngesini fırlatılışından beri takip eden whereisroadster.com web sitesine göre Roadster, Dünya’dan 325,978,889 km uzakta ve 12.730 km/s hızla bize doğru hareket ediyor. Bu Roadster aynı zamanda menzil garantisini de 70.212 kez aşmış durumda. Bununla birlikte araç, 2035 civarında Mars ile oldukça yakınlaşacak ancak Dünya’ya yaklaşması 2047 ve 2050 yıllarını bulacak.

    Araştırmacılar, arabanın Dünya'ya çarpma olasılığını bile tahmin etmeye çalıştılar. Hakemi olmayan bir makaleye göre aracın önümüzdeki 15 milyon yıl içinde Dünya’ya çarpma olasılığı yüzde 22. Roadster şimdiye kadar uzayda dört milyar kilometreden fazla yol kat etti. Bu mesafeyi kafanızda canlandırmak için bir örnek vermek gerekirse; bu mesafe, Dünya’daki tüm yolları 63 kez sürmeye eş değer diyebiliriz.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/elon-musks-tesla-roadster-in-space https://whereisroadster.com/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

    Profil resmi
    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türkiye şartlarında en iyi lastik arora cappucino 50cc yorum benzin kesici on off konumu tollens ayıracı oda ampul kaç watt olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO RENO 5 Lite
    OPPO RENO 5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus ROG Strix G15
    Asus ROG Strix G15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız