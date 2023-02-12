Elon Musk’ın 5 yıl önce uzaya fırlattığı Tesla Roadster şimdi nerede?

O zamanlarda SpaceX, uzay için güvenilirliğini ve yeterliliğini kanıtlamak zorundaydı. Bir Tesla Roadster’ı ve sürücü koltuğundaki manken Starman’i uzaya fırlatmak, SpaceX için en iyi reklam yolu muydu bilinmez ama bunu duymayan kalmamıştı.
Roadster ve sürücüsü Starman nerede?
Aracın yörüngesini fırlatılışından beri takip eden whereisroadster.com web sitesine göre Roadster, Dünya’dan 325,978,889 km uzakta ve 12.730 km/s hızla bize doğru hareket ediyor. Bu Roadster aynı zamanda menzil garantisini de 70.212 kez aşmış durumda. Bununla birlikte araç, 2035 civarında Mars ile oldukça yakınlaşacak ancak Dünya’ya yaklaşması 2047 ve 2050 yıllarını bulacak.
Araştırmacılar, arabanın Dünya'ya çarpma olasılığını bile tahmin etmeye çalıştılar. Hakemi olmayan bir makaleye göre aracın önümüzdeki 15 milyon yıl içinde Dünya’ya çarpma olasılığı yüzde 22. Roadster şimdiye kadar uzayda dört milyar kilometreden fazla yol kat etti. Bu mesafeyi kafanızda canlandırmak için bir örnek vermek gerekirse; bu mesafe, Dünya’daki tüm yolları 63 kez sürmeye eş değer diyebiliriz.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/elon-musks-tesla-roadster-in-space https://whereisroadster.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah