Elon Musk’ın 5 yıl önce uzaya fırlattığı Tesla Roadster şimdi nerede?

Tam Boyutta Gör Bundan beş yıl önce 6 Şubat 2018'de SpaceX, Falcon Heavy roketiyle Elon Musk’a ait olan Tesla Roadster otomobilini uzaya fırlatmıştı. Tartışmasız bir şekilde bu, hem Elon Musk hem de yeni geliştirilen Falcon Heavy roketi için zekice hazırlanmış bir gösteriydi.

O zamanlarda SpaceX, uzay için güvenilirliğini ve yeterliliğini kanıtlamak zorundaydı. Bir Tesla Roadster’ı ve sürücü koltuğundaki manken Starman’i uzaya fırlatmak, SpaceX için en iyi reklam yolu muydu bilinmez ama bunu duymayan kalmamıştı.

Roadster ve sürücüsü Starman nerede?

Tam Boyutta Gör SpaceX CEO'su Elon Musk, o zamanlar fırlatma işleminin başarı oranını yüzde 50 olarak açıklamıştı. Ancak fırlatma tamamen sorunsuz geçmiş, Roadster ve Starman başarıyla uzaya çıkartılmıştı. Hatta araç şimdiye kadar Güneş’in etrafında dört kere de dönmüş durumda.

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Aracın yörüngesini fırlatılışından beri takip eden whereisroadster.com web sitesine göre Roadster, Dünya’dan 325,978,889 km uzakta ve 12.730 km/s hızla bize doğru hareket ediyor. Bu Roadster aynı zamanda menzil garantisini de 70.212 kez aşmış durumda. Bununla birlikte araç, 2035 civarında Mars ile oldukça yakınlaşacak ancak Dünya’ya yaklaşması 2047 ve 2050 yıllarını bulacak.

Araştırmacılar, arabanın Dünya'ya çarpma olasılığını bile tahmin etmeye çalıştılar. Hakemi olmayan bir makaleye göre aracın önümüzdeki 15 milyon yıl içinde Dünya’ya çarpma olasılığı yüzde 22. Roadster şimdiye kadar uzayda dört milyar kilometreden fazla yol kat etti. Bu mesafeyi kafanızda canlandırmak için bir örnek vermek gerekirse; bu mesafe, Dünya’daki tüm yolları 63 kez sürmeye eş değer diyebiliriz.

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5 yıl önce uzaya fırlatılan Tesla Roadster şimdi nerede?