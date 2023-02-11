Tesla Cybertruck prototipi yolda görüldü! İşte son hali

Tesla Cybertruck yolda görüntülendi
Bilindiği üzere Tesla, Cybertruck prototiplerini test etmeye başladı. Bu bağlamda yeni paylaşılan görüntü, Cybertruck’ın önceki prototiplere kıyasla yere daha yakın olduğunu bizlere gösteriyor. Bununla birlikte lansman modeli ile benzer far tasarımını koruyan elektrikli pick-up, önceki prototiplerde olmayan üçgen tasarımlı yeni aynalar ve farklı bir ızgara tasarımı ile güncellenmiş durumda.
Tesla, Cybertruck'ı bu yaz müşterilerine teslim etmeyi umuyor. Ancak EV devinin 2024'ten önce bu dönüm noktasına nasıl ulaşacağı henüz belli değil. Zira kısa bir süre önce Elon Musk, Teksas’taki fabrikanın 2024’ün başında üretime başlayacağını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah