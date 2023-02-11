Tam Boyutta Gör Elon Musk tarafından yaklaşık dört yıl önce tanıtılan Tesla Cybertruck, tanıtıldığı günden bu yana kullanıcılarda merak uyandırmaya devam ediyor. 2023 yılında seri üretime girmesi beklenen elektrikli pick-up modeli, bugün yeni bir ızgara ve yan ayna tasarımı ile test aşamasında görüntülendi.

Tesla Cybertruck yolda görüntülendi

Bilindiği üzere Tesla, Cybertruck prototiplerini test etmeye başladı. Bu bağlamda yeni paylaşılan görüntü, Cybertruck’ın önceki prototiplere kıyasla yere daha yakın olduğunu bizlere gösteriyor. Bununla birlikte lansman modeli ile benzer far tasarımını koruyan elektrikli pick-up, önceki prototiplerde olmayan üçgen tasarımlı yeni aynalar ve farklı bir ızgara tasarımı ile güncellenmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak ilk Cybertruck prototipinde karşımıza çıkan devasa ön cam sileceği, büyük eleştirilere neden olmuştu. Bunun ardından eleştirilere yanıt veren Musk, Cybertruck'ın üretim versiyonunda devasa silecek tasarımının yer almayacağını belirtmişti. Yeni fotoğraf ise, aracın hâlâ beta aşamasında olduğunu bizlere gösteriyor.

Tesla Cybertruck için yeni sürüş görüntüleri paylaşıldı 5 gün önce eklendi

Tesla, Cybertruck'ı bu yaz müşterilerine teslim etmeyi umuyor. Ancak EV devinin 2024'ten önce bu dönüm noktasına nasıl ulaşacağı henüz belli değil. Zira kısa bir süre önce Elon Musk, Teksas’taki fabrikanın 2024’ün başında üretime başlayacağını söylemişti.

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Tesla Cybertruck prototipi yolda görüldü! İşte son hali