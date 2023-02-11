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    Tesla Cybertruck prototipi yolda görüldü! İşte son hali

    Tesla Cybertruck prototipi yeniden yollarda görüldü. Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken elektrikli pick-up modeli, yeni bir ızgara ve yan ayna tasarımı ile güncellendi.
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    Tesla Cybertruck prototipi yolda görüldü! İşte son hali Tam Boyutta Gör
    Elon Musk tarafından yaklaşık dört yıl önce tanıtılan Tesla Cybertruck, tanıtıldığı günden bu yana kullanıcılarda merak uyandırmaya devam ediyor. 2023 yılında seri üretime girmesi beklenen elektrikli pick-up modeli, bugün yeni bir ızgara ve yan ayna tasarımı ile test aşamasında görüntülendi.  

    Tesla Cybertruck yolda görüntülendi

    Bilindiği üzere Tesla, Cybertruck prototiplerini test etmeye başladı. Bu bağlamda yeni paylaşılan görüntü, Cybertruck’ın önceki prototiplere kıyasla yere daha yakın olduğunu bizlere gösteriyor. Bununla birlikte lansman modeli ile benzer far tasarımını koruyan elektrikli pick-up, önceki prototiplerde olmayan üçgen tasarımlı yeni aynalar ve farklı bir ızgara tasarımı ile güncellenmiş durumda.

    Tesla Cybertruck prototipi yolda görüldü! İşte son hali Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacak olursak ilk Cybertruck prototipinde karşımıza çıkan devasa ön cam sileceği, büyük eleştirilere neden olmuştu. Bunun ardından eleştirilere yanıt veren Musk, Cybertruck'ın üretim versiyonunda devasa silecek tasarımının yer almayacağını belirtmişti. Yeni fotoğraf ise, aracın hâlâ beta aşamasında olduğunu bizlere gösteriyor.  

    Tesla, Cybertruck'ı bu yaz müşterilerine teslim etmeyi umuyor. Ancak EV devinin 2024'ten önce bu dönüm noktasına nasıl ulaşacağı henüz belli değil. Zira kısa bir süre önce Elon Musk, Teksas’taki fabrikanın 2024’ün başında üretime başlayacağını söylemişti.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 14 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 19 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 23 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    Forumdan Konular

    hacı şakir sabun öksürük arama yönlendirme devre dışı bırakılamıyor operatör desteklemiyor ktbk ktka alüminyum folyo dedektörde öter mi sabiha gökçenden esenler otogara nasıl gidilir

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