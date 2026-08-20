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    50 saat pil ömrü sunan iQOO Buds tanıtıldı: Fiyatı da belli oldu

    iQOO'nun yeni kablosuz kulaklığı Buds, 50 saate kadar pil ömrü, Bluetooth 6.1 ve 42 ms gecikme süresiyle uygun fiyatlı seçenekler arasına katıldı. İşte özellikleri ve fiyatı...

    50 saat pil ömrü sunan iQOO Buds tanıtıldı: Fiyatı da belli oldu Tam Boyutta Gör
    iQOO, uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığı iQOO Buds modelini resmen tanıttı. iQOO Z11 5G ile birlikte tanıtılan kulaklık, özellikle uzun pil ömrü ve düşük gecikme süresiyle satışa çıkacak. Modelde Bluetooth 6.1 bağlantısı bulunurken, toplam kullanım süresi şarj kutusuyla birlikte 50 saate kadar çıkıyor.

    iQOO Buds neler sunuyor?

    iQOO Buds, 20 Hz-20 kHz frekans aralığı sunan 10 mm yüksek çözünürlüklü hareketli bobin sürücü ile geliyor. Kulaklıkta BES2710IUC3 ses çipi kullanılıyor ve AAC ile SBC kodekleri destekleniyor. Ayrıca DeepX ses efektleri de ses özellikleri arasında. Aramalarda ise daha net ses için çift mikrofonlu, hüzmeleme tabanlı ENC sistemi kullanılıyor. Ancak iQOO Buds'ta Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği bulunmuyor.

    Pil tarafında her kulaklıkta 51 mAh, şarj kutusunda ise 513 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Kulaklıklar tek şarjla 12 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte ise 50 saate kadar kullanım sunuyor. Kulaklıkların tamamen şarj olması yaklaşık 60 dakika, kulaklık ve kutunun birlikte şarj edilmesi ise yaklaşık 120 dakika sürüyor.

    50 saat pil ömrü sunan iQOO Buds tanıtıldı: Fiyatı da belli oldu Tam Boyutta Gör
    iQOO Buds, bağlantı tarafında Bluetooth 6.1 ve çift cihaz desteği ile geliyor. Kullanıcılar kulaklığı iki cihaza aynı anda bağlayıp bunlar arasında geçiş yapabiliyor. Oyunlarda gecikme süresi ise 42 ms olarak açıklandı. Hızlı eşleştirme ve dokunmatik kontroller de modelin diğer özellikleri arasında bulunuyor. Çift dokunma, üç kez dokunma ve dokunup basılı tutma hareketleri farklı işlevler için kullanılabiliyor.

    Kulaklıkların her biri yaklaşık 3,8 gram ağırlığında. Şarj kutusuyla birlikte toplam ağırlık yaklaşık 41,3 grama ulaşıyor. Kulakiçi tasarıma sahip modelde IP54 sertifikası sayesinde toz ve su sıçramalarına karşı koruma mevcut. Kutudan S, M ve L olmak üzere üç farklı boyutta silikon uç çıkıyor. Son olarak iQOO Buds'ın dikkat çeken özelliklerinden biri de uyumlu iQOO ve Vivo telefonlarla kullanılabilen uzaktan kamera kontrolü.

    Bu özellik sayesinde kulaklık üzerinden telefonun kamerası uzaktan tetiklenerek fotoğraf çekilebiliyor. iQOO Buds fiyatı Hindistan'da 1.899 rupi (20 dolar) olarak açıklandı. Yalnızca Flame Yellow renk seçeneğiyle satışa sunulan kulaklığın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ve çıkması halinde fiyatının ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

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