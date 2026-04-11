    Android 17 alacak Vivo ve iQOO telefonlar açıklandı

    Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesi yakında geliyor. Yeni sürüm, yapay zekâ özellikleri ve arayüz iyileştirmeleriyle birlikte birçok modele gelecek. İşte güncelleme alacak modeller...

    Vivo, Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesinin ardından Android 17 için hazırlıklara başladı. OriginOS 7 olarak tanıtılacak yeni sürümün, hangi modellere ulaşacağı ise netleşmeye başladı. İşte güncelleme alacak Vivo ve iQOO telefonlar...

    Android 17 alacak Vivo ve iQOO telefonlar

    Günümüzde, Android 17 beta sürümlerini amiral gemisi modellerinde test etmeye başlayan Vivo, kararlı sürümü Vivo X, Vivo V, Vivo T, Vivo Y ve iQOO modelleri dahil olmak üzere 50'den fazla cihaza ulaştırmayı planlıyor. Buna göre liste, Vivo X100, Vivo V40, Vivo Y05, iQOO 12, iQOO Z10 ve iQOO Neo 9 serilerine kadar uzanıyor.

    Yeni sürümün tüm detayları ise henüz paylaşılmış değil. Ancak daha akıcı animasyonlar ve arayüz geliştirmelerine ek olarak odak noktalarından biri de yapay zeka olacak. Yeni sürümün dağıtım takviminin ise önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.

    Vivo X-serisi

    • Vivo X300
    • Vivo X300 Pro
    • Vivo X300 Ultra
    • Vivo X300 FE
    • Vivo X200
    • Vivo X200 Pro
    • Vivo X200 FE
    • Vivo X200T
    • Vivo X100
    • Vivo X100 Pro

    Vivo V-serisi

    • Vivo V70
    • Vivo V70 FE
    • Vivo V70 Elite
    • Vivo V60
    • Vivo V60e
    • Vivo V60 Lite
    • Vivo V60 Lite 4G
    • Vivo V50
    • Vivo V50e
    • Vivo V50 Lite
    • Vivo V50 Lite 4G
    • Vivo V40
    • Vivo V40 Pro

    Vivo T-serisi

    • Vivo T4
    • Vivo T4 Pro
    • Vivo T4 Ultra
    • Vivo T4 Lite
    • Vivo T4x
    • Vivo T4R

    Vivo Y-serisi

    • Vivo Y400
    • Vivo Y400 4G
    • Vivo Y400 Pro
    • Vivo Y400 Pro+
    • Vivo Y300 GT
    • Vivo Y300t
    • Vivo Y300i
    • Vivo Y51 Pro
    • Vivo Y31d 4G
    • Vivo Y21 (2026)
    • Vivo Y11 (2026)
    • Vivo Y05 4G

    iQOO

    • iQOO 15
    • iQOO 15 Ultra
    • iQOO 15R
    • iQOO 13
    • iQOO 12
    • iQOO 12 Pro

    iQOO Z-serisi

    • iQOO Z11x
    • iQOO Z10
    • iQOO Z10x
    • iQOO Z10R
    • iQOO Z10 Lite

    iQOO Neo-serisi

    • iQOO Neo 10
    • iQOO Neo 10R
    • iQOO Neo 9 Pro
