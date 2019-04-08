50 yıl içinde, otonom araç teknolojisinin işe yaramayacağının farkına varacağız

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Otomobil sektörü ile ilgili geleceğe yönelik genel kanı, insanların artık sürücü koltuğunda oturma ihtiyacının kalmayacağı yönünde şekilleniyor. Ancak New York Üniversitesi veri gazeteciliği bölümde görev yapan Prof. Meredith Broussard bahse konu durum ile ilgili farklı düşünüyor.

Vox sitesinde yayınlanan bir makale, farklı alanların uzmanlarına yönelttiği, “Bugünlerde kafa patlattığımız, ancak 50 yıl sonra boşa uğraş verdiğimizin farkına varacağımız konular nelerdir?” sorusuna cevap aramış. 15 başlıktan oluşan makalelerden birinde de otonom araçlarla ilgili Broussard’ın fikirlerine yer verilmiş.

Bilim insanına göre otonom araç çağının kaçınılmaz olduğu fikri, bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktan çok çok uzak. Broussard, yapmış olduğu tespitte; araştırmacıların otonom araç teknolojisini kusursuz hale getirmelerinden bir şüphe duymadığını, ancak araç sürücülerinin günümüz toplumundaki rolünün vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.

Broussard, araç sürücüleri ve söz konusu araçlara yolcu olarak binen insanlar arasında yazılı olmayan sosyal bir kontrat olduğunu ifade ederken, otonom araçların bu kapsamda gelecek nesiller için bir anlam ifade etmeyeceğini savunmuş.

Vox’ta yayınlanan makalesinde bilim insanı, Manhattan’da bir otobüs şoförünün tedirgin bir yolcuyu sakinleştirme anına tanıklık ettiğini yazmış. Broussard olayın büyümemesinin sebebini, otobüs şoförünün yazılı olmayan sosyal kontratta bulunan otorite rolüne bağlamış. Toplu ulaşımda kontrolün birilerinde olması kavramının insanları güvende hissettirdiğini vurgulayan bilim insanı, “ Şoförsüz bir araçta seyahat etme fikri güven vermiyor. Yabancı insanlarla küçük ve kapalı bir ortamda tek başına kalmak insanın içine korku salabiliyor.” ifadeleriyle duruma açıklık getiriyor.

Bilim insanının yazısında gündeme getirdiği konu, herhangi bir bilimsel çalışmayı temel almasa da paylaştığı anekdot ister istemez insanda soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Konu otonom araç teknolojisine geldiğinde genellikle; araçların trafiğe etkisi, kazaları azaltma ihtimali ya da işsizliği artırma olasılığı başlıkları gündemde oluyor. Ancak Broussard, otonom araçlarda yolcuların kendilerini daha az güvende hissedeceği fikrinin de tartışılması gerektiğinin farkına yakında varacağımızı vurgulamış.

Hep bir ağızdan "dur" demeliyiz

Broussard makalesinde,” 50 yıl içinde, bu son derece boş ve anti sosyal girişime zaman harcadığımız için muhtemelen pişman olacağız. Bu yüzden; toplum olarak otonom araç fikrine hayır demeli, zaman ve paramızı ise var olan ulaşım sistemlerimizi daha iyi hale getirmeye harcamalıyız.” ifadelerine de yer vermiş.

Vox’ta yayınlanan diğer makaleler ise “Facebook ve Google", “Et tüketimi”, “Kürtaj” ve “Devlet okulu eğitiminden vazgeçilmesi” gibi başlıkları içeriyor. Merak eden okuyucularımız makalelere buradan ulaşabilir.

https://www.vox.com/2019/3/27/18194715/self-driving-cars-uber-lyft