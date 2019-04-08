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50 yıl içinde, otonom araç teknolojisinin işe yaramayacağının farkına varacağız

Otonom araçların trafiği rahatlatacağı ve insan merkezli kaza ihtimallerini ortadan kaldıracağına inanan genel kanının aksine bir bilim insanı, söz konusu teknolojiyi işe yaramaz görüyor.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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50 yıl içinde, otonom araç teknolojisinin işe yaramayacağının farkına varacağız
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Otomobil sektörü ile ilgili geleceğe yönelik genel kanı, insanların artık sürücü koltuğunda oturma ihtiyacının kalmayacağı yönünde şekilleniyor. Ancak New York Üniversitesi veri gazeteciliği bölümde görev yapan Prof. Meredith Broussard bahse konu durum ile ilgili farklı düşünüyor.

Vox sitesinde yayınlanan bir makale, farklı alanların uzmanlarına yönelttiği, “Bugünlerde kafa patlattığımız, ancak 50 yıl sonra boşa uğraş verdiğimizin farkına varacağımız konular nelerdir?” sorusuna cevap aramış. 15 başlıktan oluşan makalelerden birinde de otonom araçlarla ilgili Broussard’ın fikirlerine yer verilmiş.

Bilim insanına göre otonom araç çağının kaçınılmaz olduğu fikri, bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktan çok çok uzak. Broussard, yapmış olduğu tespitte;  araştırmacıların otonom araç teknolojisini kusursuz hale getirmelerinden bir şüphe duymadığını, ancak araç sürücülerinin günümüz toplumundaki rolünün vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.

Broussard, araç sürücüleri ve söz konusu araçlara yolcu olarak binen insanlar arasında yazılı olmayan sosyal bir kontrat olduğunu ifade ederken, otonom araçların bu kapsamda gelecek nesiller için bir anlam ifade etmeyeceğini savunmuş.

Vox’ta yayınlanan makalesinde bilim insanı, Manhattan’da bir otobüs şoförünün tedirgin bir yolcuyu sakinleştirme anına tanıklık ettiğini yazmış. Broussard olayın büyümemesinin sebebini, otobüs şoförünün yazılı olmayan sosyal kontratta bulunan otorite rolüne bağlamış. Toplu ulaşımda kontrolün birilerinde olması kavramının insanları güvende hissettirdiğini vurgulayan bilim insanı, “ Şoförsüz bir araçta seyahat etme fikri güven vermiyor. Yabancı insanlarla küçük ve kapalı bir ortamda tek başına kalmak insanın içine korku salabiliyor.” ifadeleriyle duruma açıklık getiriyor.

Bilim insanının yazısında gündeme getirdiği konu, herhangi bir bilimsel çalışmayı temel almasa da paylaştığı anekdot ister istemez insanda soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Konu otonom araç teknolojisine geldiğinde genellikle; araçların trafiğe etkisi, kazaları azaltma ihtimali ya da işsizliği artırma olasılığı başlıkları gündemde oluyor. Ancak Broussard, otonom araçlarda yolcuların kendilerini daha az güvende hissedeceği fikrinin de tartışılması gerektiğinin farkına yakında varacağımızı vurgulamış.

Hep bir ağızdan "dur" demeliyiz

Broussard makalesinde,” 50 yıl içinde, bu son derece boş ve anti sosyal girişime zaman harcadığımız için muhtemelen pişman olacağız. Bu yüzden; toplum olarak otonom araç fikrine hayır demeli, zaman ve paramızı ise var olan ulaşım sistemlerimizi daha iyi hale getirmeye harcamalıyız.” ifadelerine de yer vermiş.

Vox’ta yayınlanan diğer makaleler ise “Facebook ve Google", “Et tüketimi”, “Kürtaj” ve “Devlet okulu eğitiminden vazgeçilmesi” gibi başlıkları içeriyor. Merak eden okuyucularımız makalelere buradan  ulaşabilir.


https://www.vox.com/2019/3/27/18194715/self-driving-cars-uber-lyft Yorum Yaz
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deoks 1 ay en beğenilen
Veri gazeteciliği ve otonom sürüş teknolojisi. Çok alakalıymış gerçekten. Ayrıca vox denen çöplüğün makale yayınladığını da ilk defa duydum.
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pspoor 1 ay
Vox kadar gereksiz ve sacma sapan baska adres bulamadiniz mi buraya tasiyacak? A pardon, yok ki o kadar kötüsü...
Diger baslik ne peki, "et tüketimi"...
Birkac tane sapik solcu ve globalist, yalanlari siraliyor iste
Vox kadar gereksiz ve sacma sapan baska adres bulamadiniz mi buraya tasiyacak? A pardon, yok ki o kadar kötüsü...Diger baslik ne peki, "et tüketimi"...
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Phantom II 1 ay
Tamamen otonom sürüşe geçmenin daha çok zamanı var.Bununla ilgili aynı EASA gibi bi birlik kurulup firmaların otonom sürüş teknolojilerinin tamamen emniyetli olduğuna karar verilip araçların öyle satışına izin verilmesi gerek.
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FerdosParadise 1 ay
bir bilim adamı derken...
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musetea 1 ay
Her yer trafik ve trafikte araç kullanmanın nesi zevkli? Geçerim arka koltuğa. İşaretlerim rotamı. Gider oraya. Ben de müziğimi dinlerim arka koltukta
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kempooo 1 ay
sormak lazım o bilim adamlarına bazı petrol devleri ne kadar fon vermiş bu araştırmayı yapıp açıklamaları için :)
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MaDMaxiBo 1 ay
Zaman faktörünü hesaba katmayı unutmuş görünüyorlar.
Zamanla insanın alışmayacağı pislik yok, buna da alışır insan. Nasıl asansörde bir makinist yoksa araçlar da aynı şekilde otomatik olarak önceden belirlenen rotalarda gidip önceden belirlenmiş duraklarda duracaklar. özellikle şu an 40 ve üzeri yaştaki insanların bir kısmı için haklılık payı vardır ama sonraki nesil araçlara asansör gözüyle bakacak olay bitecek, endişeler yersiz.
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SEO-Uzmanı 1 ay
50 yıl sonra ne ben ne sen nede bu konuyu yazan adam bile piyasada olmayacak
e o zaman ne diye 50 yıl sonrasının edebiyatını yapıyorsunuz yaw !
( hadi güzel yazım çak bir +1 :)
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Spider_hip 1 ay SEO-Uzmanı
Bunu yazanı bilememde, biz 80'e-90'a kadar yaşayabiliriz yav, niye gömdün bizi hemen.
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WB 1 ay
Aslinda haklilik payi var, otonom bir araca binmek asansor psikolojisini animsatiyor
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Tugrul_512bit 1 ay
Otonom asıl politikaya lazım. Yoksa millet bölünüyor.
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pyrotechnician 1 ay Tugrul_512bit
Love Death + Robots serisinin "Yoğurt" bölümünü tavsiye ederim :)
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DH Misafiri 1 ay
Makale akademik bir makale değil, makaleyi yazan da ne bir bilim adami ne bir sosyal bilimci. Saftirik gazetecenin teki mainstream medyanin standart saçma makalelerinden birini yazmış işte, haber niteliği bile yok bence.
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RaptorFX 1 ay
Bu yazıyı alıp buraya koymak... Hey gidi günler hey...
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