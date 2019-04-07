Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor

Teknoloji Editörü
Geçen yılın sonlarında, Tesla'nın İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, şirketin Enhanced Summon adlı otomatik park etme özelliğinin 2019'un başlarında Tesla otomobillere yazılım güncellemesi ile dağıtılacağını açıklamıştı. Musk atığı bir tweet'le bu özelliğin şimdilik ABD için başlayacağını duyurdu.
Diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak
Enhanced Summon, son iki yılda üretilen Tesla elektrikli otomobillerle uyumlu olacak. Bu park yardım sistemi, araç sahibinin Tesla uygulaması ile otomobilini yanına çağırabilmesini sağlıyor. Ancak bu özellik, otomobille sürücü arasında maksimum 150 metre mesafeye kadar çalışabiliyor.
Musk bu özelliğin ABD dışında da kullanıma sunulacağını açıklarken, bunun diğer ülkelerdeki park kuralları ve düzenlemelerine bağlı olacağını belirtti. Hangi ülkelerde ve ne zaman aktif olacağının ise şimdilik belli olmadığını da söyleyelim.
https://www.engadget.com/2019/04/06/tesla-enhanced-summon-rollout/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aslında sürücülerin araç sürüş kabiliyetlerini
köreltmekte örnek düz vitesten otomatik vitese
geçenler düz viteste epey bir zaman bocalıyorlar
Kötü bir şey gibi yazmışsınız.