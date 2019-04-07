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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın otomatik park yardım özelliği Enhanced Summon, daha önceden de duyurulduğu üzere ABD'de kullanıma sunuluyor. İşte sürücüsüz park sisteminin detayları.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçen yılın sonlarında, Tesla'nın İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, şirketin Enhanced Summon adlı otomatik park etme özelliğinin 2019'un başlarında Tesla otomobillere yazılım güncellemesi ile dağıtılacağını açıklamıştı. Musk atığı bir tweet'le bu özelliğin şimdilik ABD için başlayacağını duyurdu.

Diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak

Enhanced Summon, son iki yılda üretilen Tesla elektrikli otomobillerle uyumlu olacak. Bu park yardım sistemi, araç sahibinin Tesla uygulaması ile otomobilini yanına çağırabilmesini sağlıyor. Ancak bu özellik, otomobille sürücü arasında maksimum 150 metre mesafeye kadar çalışabiliyor. 

Musk bu özelliğin ABD dışında da kullanıma sunulacağını açıklarken, bunun diğer ülkelerdeki park kuralları ve düzenlemelerine bağlı olacağını belirtti. Hangi ülkelerde ve ne zaman aktif olacağının ise şimdilik belli olmadığını da söyleyelim.

https://www.engadget.com/2019/04/06/tesla-enhanced-summon-rollout/ Yorum Yaz
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MHEC 1 ay
Mercedes üst segmentte bu özelliğe sahipti diye hatırlıyorum. Tabi konseptte olabilir.
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joven 1 ay
Araçlarlardaki ek özellikler avantaj gözüksede
aslında sürücülerin araç sürüş kabiliyetlerini
köreltmekte örnek düz vitesten otomatik vitese
geçenler düz viteste epey bir zaman bocalıyorlar
2 Yanıt Yanıtla
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mokinto 1 ay joven
joven
Araçlarlardaki ek özellikler avantaj gözüksede
aslında sürücülerin araç sürüş kabiliyetlerini
köreltmekte örnek düz vitesten otomatik vitese
geçenler düz viteste epey bir zaman bocalıyorlar

Kötü bir şey gibi yazmışsınız.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Biyturs_OnSr 1 ay joven
Olması gereken de bu değil mi zaten ? Günümüzde kim demir dövüp kılıç, zırh, kalkan yapıyor ? İletişim kurmak istediğimizde kolaya kaçıp telefonla aramak, mesajlaşmak yerine mektup yazıp güvercinle, elçiyle gönderelim o zaman mesela ? Günümüzdeki düzen yüzünden geri bile kaldık birçok konuda. Halen daha kimi giriş seviyesi otomobillerde otomatik cam olmaması bunun en güzel örneklerinden biri. Bakın bir örnek daha çıktı. Bir tuşa basıp camı açarak elimizin döndürme kabiliyetini köreltmeye gerek yok, 80'lerden kalma düzenek olan döner kolu kullanalım ?
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