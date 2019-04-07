Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor

Geçen yılın sonlarında, Tesla'nın İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, şirketin Enhanced Summon adlı otomatik park etme özelliğinin 2019'un başlarında Tesla otomobillere yazılım güncellemesi ile dağıtılacağını açıklamıştı. Musk atığı bir tweet'le bu özelliğin şimdilik ABD için başlayacağını duyurdu.

Diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak

Enhanced Summon, son iki yılda üretilen Tesla elektrikli otomobillerle uyumlu olacak. Bu park yardım sistemi, araç sahibinin Tesla uygulaması ile otomobilini yanına çağırabilmesini sağlıyor. Ancak bu özellik, otomobille sürücü arasında maksimum 150 metre mesafeye kadar çalışabiliyor.

https://www.engadget.com/2019/04/06/tesla-enhanced-summon-rollout/

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Musk bu özelliğinda kullanıma sunulacağını açıklarken, bunun diğer ülkelerdekive düzenlemelerine bağlı olacağını belirtti. Hangi ülkelerde veaktif olacağının ise şimdilik belli olmadığını da söyleyelim.