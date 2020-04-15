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    Uygulama Haber Video ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    500 binden fazla Zoom hesabı dark web ve hacker forumları üzerinden satılıyor

    Görüntülü sohbet uygulaması Zoom, koronavirüs krizi sebebiyle popülerlikte zirve yaptı. Bu zirve, firmanın güvenlik açıklarıyla da bolca gündeme gelmesine sebep oldu.
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    Uygulama Haber Video
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    500 binden fazla Zoom hesabı dark web ve hacker forumları üzerinden satılıyor
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    Son haftalarda evden çalışmanın yoğunluğu gittikçe artarken video konferans uygulamalarından Zoom da popülerlikte zirveye ulaştı. Uygulamanın kurucuları ve yöneticileri tarafından da beklenmeyen bu yüksek hacimde kullanıcı, uygulamanın eksik kaldığı kısımların çok daha baskın hissedilmesine sebep oldu.

    Bu eksik kısımlar genelde uygulamanın basitlik sağlamak amacıyla kurduğu çok yüksek olmayan güvenlik duvarlarından kaynaklanıyor. Bunlardan en önemlisi ise sohbetlere girmek için uygulamada herhangi bir şifre istenmemesiydi. Uygulama geçtiğimiz günlerde bu duruma şifreleri varsayılan hale getirerek çözüm getirdi fakat bu zamana kadar olanlar çoktan oldu. 

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    500 binden fazla Zoom hesabı dark web ve hacker forumları üzerinden satılıyor
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    Görünüşe göre Zoom, kullanıcı verilerini de pek güvenilir şekilde depolamıyor. Deep web üzerinde hacker forumlarında satışa sunulan hatta bedava dağıtılan 500 binden fazla Zoom hesabı bulunuyor. Bu bilgiler, açıklamalara göre firmanın sunucularında meydana gelen önceki sızıntılardan kaynaklanıyor. 

    Siber güvenlik firması Cyble tarafından 530 bin adet Zoom hesabı, tanesi 0,0020 dolara satın alınabildi. Bu hesaplar, hackerlar tarafından Nisan ayının başından beri saygınlık kazanmak için yayınlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Merkür'e gönderilen BepiColombo'nun uzaydan çektiği inanılmaz Dünya videoları"

    Zoom daha önce üç ay boyunca özellikleri geliştirmek yerine güvenlik ve gizliliği geliştirmek için çalışacağını söylemişti.



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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa. en beğenilen
    Valla donanımhaber hesaplarıda dark web te satılıyor olabilir
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Halilowich (H Y) 15 dk.
    Bazı bakanlıklarımız evdeki personeli ile bu program üzerinden toplantı ve görüşmeler yapıyor. Dikkate alınması gereken bir konu.
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    NaciAydinlar 2 sa. yeni yorumcu
    Neden darkwebe düşmüs anlayamadım
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa. en beğenilen
    Valla donanımhaber hesaplarıda dark web te satılıyor olabilir
    1 Yanıt Yanıtla +4
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