500 dolarlık PlayStation 5, Mısır'da 1000 dolara ön siparişe açıldı

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2020 yılı oyun dünyası için fazlasıyla önemli bir yıldı. Önemli olmasının en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz yeni nesil konsollar oldu. Yeni nesil konsollar stok açısından ne yazık ki sıkıntılı bir süreçte ancak biz de dahil olmak üzere bazı ülkeler için fiyat açısından da sıkıntılı.

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Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in çıkışının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmiş durumda ve konsol Mısır'da ilk kez satışa çıkmaya hazırlanıyor. Ancak ne yazık ki fazlasıyla yüksek bir fiyata. Normalde 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olan konsol, Mısır'da 15.999 Mısır Lirası'na yani yaklaşık olarak 1000 dolar gibi bir ücrete satılacak. Aynı şekilde konsolun aksesuarları da fazlasıyla yüksek ücretlere satılıyor. Bu fiyattaki yüksekliğin birincil sebebi elbette ekonomi. Ancak ikincil önemli sebep de fiyatlardaki vergiler. Özellikle ithal edilen ürünlerde ciddi bir vergi bulunuyor.

Mısır'daki fiyatı TL'ye çevirdiğimizde ise yaklaşık olarak 8000 TL yapıyor. Yani eğer ilave gümrük vergisinin kaldırılmasının ardından konsol fiyatları düşürülmeseydi ülkemizde, Mısır'dakinden daha yüksek bir fiyata konsollar satılacaktı. Ülkemizde konsol fiyatları ise şu anda 24 Mart 2021 döviz kuru ile 940 dolara geliyor.

Arjantin'de de aynı şekilde fiyatlar bir hayli yüksek. Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerdeki konsol fiyatları yurt dışı basınında da birçok habere konu olmuştu.

https://www.pushsquare.com/news/2021/03/ps5_pre-orders_open_in_egypt_this_week_for_usd1000

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