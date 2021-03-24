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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    500 dolarlık PlayStation 5, Mısır'da 1000 dolara ön siparişe açıldı

    Sony'nin 500 dolarlık fiyat etiketine sahip yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, Mısır'da yaklaşık 6 ay sonra ön siparişe açılıyor. Fiyatı ise 15.999 Mısır Lirası, yani yaklaşık olarak 1000 dolar.
    24 Mart 2021, 18:00 (3 sa.)
    1,3b
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    500 dolarlık PlayStation 5, Mısır'da 1000 dolara ön siparişe açıldı
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    2020 yılı oyun dünyası için fazlasıyla önemli bir yıldı. Önemli olmasının en büyük sebeplerinden biri de şüphesiz yeni nesil konsollar oldu. Yeni nesil konsollar stok açısından ne yazık ki sıkıntılı bir süreçte ancak biz de dahil olmak üzere bazı ülkeler için fiyat açısından da sıkıntılı.

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    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in çıkışının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmiş durumda ve konsol Mısır'da ilk kez satışa çıkmaya hazırlanıyor. Ancak ne yazık ki fazlasıyla yüksek bir fiyata. Normalde 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olan konsol, Mısır'da 15.999 Mısır Lirası'na yani yaklaşık olarak 1000 dolar gibi bir ücrete satılacak. Aynı şekilde konsolun aksesuarları da fazlasıyla yüksek ücretlere satılıyor. Bu fiyattaki yüksekliğin birincil sebebi elbette ekonomi. Ancak ikincil önemli sebep de fiyatlardaki vergiler. Özellikle ithal edilen ürünlerde ciddi bir vergi bulunuyor.

    Mısır'daki fiyatı TL'ye çevirdiğimizde ise yaklaşık olarak 8000 TL yapıyor. Yani eğer ilave gümrük vergisinin kaldırılmasının ardından konsol fiyatları düşürülmeseydi ülkemizde, Mısır'dakinden daha yüksek bir fiyata konsollar satılacaktı. Ülkemizde konsol fiyatları ise şu anda 24 Mart 2021 döviz kuru ile 940 dolara geliyor. 

    Arjantin'de de aynı şekilde fiyatlar bir hayli yüksek. Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerdeki konsol fiyatları yurt dışı basınında da birçok habere konu olmuştu.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/03/ps5_pre-orders_open_in_egypt_this_week_for_usd1000
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    antique 15 dakika önce

    bilardoyu oynayan ıstaka.. sen sadece onu tutuyorsun tıpkı golf oynayan adamın çantasını tutan eleman gibi ??😎

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    cocainbar (Cocain bar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu fiyattaki yüksekliğin birincil sebebi elbette ekonomi. Ancak ikincil önemli sebep de fiyatlardaki vergiler. Özellikle ithal edilen ürünlerde ciddi bir vergi bulunuyor.


    Demek ekonomi kotu olunca vergiler yuksek oluyormus. Bak bu hiç aklima gelmediydi.
    Bu fiyattaki yüksekliğin birincil sebebi elbette ekonomi. Ancak ikincil önemli sebep de fiyatlardaki vergiler. Özellikle ithal edilen ürünlerde ciddi bir ver...
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    Hemrety 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Allah Allah bu haber bi'yerden tanıdık geliyor ama çözemedim.
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    milyondabir 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 dünya muz ulkesiyiz,baştaki kafaların zihniyeti

    Ne internet ne gıda ne araba ne elektronik su bu insanca yaşamaya herşey engel,bu kadar vergi olurmu bu kadar pahalılık yada ,bir canım var dünyaya bir kere geldim geldiğim ülke dusdugum zamana bak,geri kalmış ülkeyiz ,sadece kendimizi kandiriyoruz
    3 dünya muz ulkesiyiz,baştaki kafaların zihniyeti Ne internet ne gıda ne araba ne elektronik su bu insanca yaşamaya herşey engel,bu kadar vergi olurmu b...
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    W wolf silver (wolf silver) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mısır ile aynı fiyata hatta belki daha pahalıya alıyoruz. Bir tek vatan bilgisayarda ucuza buldum o da bitmiş. Çok yakında diyor. Hepsiburada da 8 bin TL nin altında pek bulamadım. Dolar 7.88- 7.94 TL civarında.
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    S Sniper Shepard (Oğuzhan Karaer) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haberin amacı herhalde bakın daha pahalısı var şükredin galiba.
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    mertvontrier 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülke olarak rahatladık.
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neyse ki ülkemiz yalnız değil kardeş ekonomi olarak birileri var, acınası durumdayız dünya bizi kıskanamıyor maalesef.
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    wolwes 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık uydu devlet olmuş osuruktan devlet Mısırla aşık atıyoz.
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    OnLiNe MaNaGeR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yine de Türkiye’deki fiyata göre daha ucuz
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    N noobszle 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bağımsızlık diye düşünüyorum, yaptıklarına saygı duyuyorumdum taki , ne araba alabiliyor ne konsol , ne telefon , ne beyaz eşya , bu dünyada teknoloji olmadığı zaman özgürlük , bağımsızlık olmaz 21. yy gerçeği hadi bakalım herkese kolay gelsin
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    Mion 1 sa. ( Mesaj Silindi ) noobszle
    sırtında kırbaçla ps5 te oynarsın artık...
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    milyondabir 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 dünya muz ulkesiyiz,baştaki kafaların zihniyeti

    Ne internet ne gıda ne araba ne elektronik su bu insanca yaşamaya herşey engel,bu kadar vergi olurmu bu kadar pahalılık yada ,bir canım var dünyaya bir kere geldim geldiğim ülke dusdugum zamana bak,geri kalmış ülkeyiz ,sadece kendimizi kandiriyoruz
    Yanıtla +5
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    berbatine (Burak ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünyada dengeler değişti, İçinde bulunduğumuz durum 3. dünya savaşından hallice, hala 5 yaşındaki çocuk gibi "yok konsol bulamıyoruz, yok ps5 vs xsx." biraz büyüyün yahu.

    Ne demiş Mevlana;

    Dünle beraber gitti, cancağızım,
    Ne kadar söz varsa düne ait.
    Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
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    TITAN (L L L A İ M İ K) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    sisi de bizi görecek mi
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    ps5, playstation 5 ve
    5 etiket daha fiyat mısır Türkiye Haberleri 1000 dolar Ev Elektroniği
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