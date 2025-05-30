PlayStation Plus aboneliği indirime girdi: İşte indirimli fiyatlar

Playstation+ aboneliği indirime girdi
Kaçıranlar için geçtiğimiz aylarda PlayStation Plus abonelik ücretlerine ciddi zamlar gelmişti. Bu durum, özellikle yıllık alım yapan kullanıcıların bütçesini zorlamıştı. Yeni kampanya, yüksek fiyatlara kısa süreli bir çözüm getiriyor. Buna göre Essential aboneliğe 1.728 TL %20, Extra pakete 2.733 TL %25, Deluxe sürümüne ise 2.852,22 TL'ye %33 ulaşılabiliyor.
Days of Play kapsamında başlatılan kampanya 11 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Ancak kötü haber şu ki, indirimli paket şu an için yalnızca yeni veya halihazırda aboneliği aktif olmayan kullanıcılara sunuluyor. Yine de kaçırılmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.
|Paket (12 aylık)
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Essential
|2.160 TL
|1.728 TL (%20)
|Extra
|3.645 TL
|2.733 TL (%25)
|Deluxe
|4.266 TL
|2852,22 TL (%33)
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!