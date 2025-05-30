PlayStation Plus aboneliği indirime girdi: İşte indirimli fiyatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, her yıl düzenlediği Days of Play kampanyasını bu yıl da başlattı. Kampanya kapsamında yalnızca oyunlar değil, PlayStation Plus aboneliklerinde de sürpriz indirim yapılıyor. Essential, Extra ve Deluxe paketlerini kapsayan indirim şu an için 12 aylık satın alımlarda geçerli olacak.

Playstation+ aboneliği indirime girdi

Kaçıranlar için geçtiğimiz aylarda PlayStation Plus abonelik ücretlerine ciddi zamlar gelmişti. Bu durum, özellikle yıllık alım yapan kullanıcıların bütçesini zorlamıştı. Yeni kampanya, yüksek fiyatlara kısa süreli bir çözüm getiriyor. Buna göre Essential aboneliğe 1.728 TL %20, Extra pakete 2.733 TL %25, Deluxe sürümüne ise 2.852,22 TL'ye %33 ulaşılabiliyor.

PS Plus Haziran 2025 oyunları belli oldu: 5.000 TL değerinde 2 gün önce eklendi

Days of Play kapsamında başlatılan kampanya 11 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Ancak kötü haber şu ki, indirimli paket şu an için yalnızca yeni veya halihazırda aboneliği aktif olmayan kullanıcılara sunuluyor. Yine de kaçırılmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

İndirimli Playstation Plus fiyatları Paket (12 aylık) Normal fiyatı İndirimli fiyatı Essential 2.160 TL 1.728 TL (%20) Extra 3.645 TL 2.733 TL (%25) Deluxe 4.266 TL 2852,22 TL (%33)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PlayStation Plus kısa süreliğine indirime girdi! İşte fiyatlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: