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    PlayStation Plus aboneliği indirime girdi: İşte indirimli fiyatlar

    Sony, Days of Play kapsamında PlayStation Plus aboneliklerine özel bir kampanya başlattı. Essential, Extra ve Deluxe paketleri yıllık alımlarda %33’e varan indirimle sunuluyor.

    PlayStation Plus kısa süreliğine indirime girdi! İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Sony, her yıl düzenlediği Days of Play kampanyasını bu yıl da başlattı. Kampanya kapsamında yalnızca oyunlar değil, PlayStation Plus aboneliklerinde de sürpriz indirim yapılıyor. Essential, Extra ve Deluxe paketlerini kapsayan indirim şu an için 12 aylık satın alımlarda geçerli olacak.

    Playstation+ aboneliği indirime girdi

    Kaçıranlar için geçtiğimiz aylarda PlayStation Plus abonelik ücretlerine ciddi zamlar gelmişti. Bu durum, özellikle yıllık alım yapan kullanıcıların bütçesini zorlamıştı. Yeni kampanya, yüksek fiyatlara kısa süreli bir çözüm getiriyor. Buna göre Essential aboneliğe 1.728 TL %20, Extra pakete 2.733 TL %25, Deluxe sürümüne ise 2.852,22 TL'ye %33 ulaşılabiliyor.

    Days of Play kapsamında başlatılan kampanya 11 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Ancak kötü haber şu ki, indirimli paket şu an için yalnızca yeni veya halihazırda aboneliği aktif olmayan kullanıcılara sunuluyor. Yine de kaçırılmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

    İndirimli Playstation Plus fiyatları
    Paket (12 aylık) Normal fiyatı İndirimli fiyatı
    Essential 2.160 TL 1.728 TL (%20)
    Extra 3.645 TL 2.733 TL (%25)
    Deluxe 4.266 TL 2852,22 TL (%33)
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    turkelvis 23 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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