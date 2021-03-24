Epic Games Store arka planda çalışsa bile dizüstü bilgisayarların bataryalarını sömürüyor

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PC oyunculuğu deyince uzun süredir akla ilk gelen ismin Steam olduğunu söyleyebiliriz ancak Epic Games verdiği ücretsiz oyunlarla, indirimlerle ve çeşitli özel oyunlarıyla sektörde bir süredir kendinden sıkça bahsettiriyor. Steam'e rakip olma konusunda da bir şeyler başardığını söyleyebiliriz. Ancak oyuncuların Epic Games ile ilgili birçok şikayeti bulunuyor.

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Oyuncular özellikle uygulamanın kullanışlı olmadığını ve Steam gibi özellikleri olmadığını söylüyor. En büyük eleştiri ise şüphesiz uygulamanın yavaş olması. Ayrıca son günlerde çıkan haberele baktığımızda bilgisayarları da bir hayli yoruyor. Geçtiğimiz aylarda işlemcileri ekstra ısıttığı ortaya çıkmıştı, şimdi de bir başka sorun ortaya çıktı.

PC World'ün yaptığı testlere göre eğer dizüstü bilgisayarınız şarja takılı değilse, Epic Games Store arka planda bile çalışıyor olsa bataryanızı ciddi anlamda sömürüyor. Surface Pro 7+'da yapılan testte, Epic Games açıkken şarjın %20 daha hızlı azaldığı, Surface Laptop 3'te ise %8 daha hızlı azaldığı gözlenmiş. Steam'in bu testlerde bataryaya hiçbir etkisi olmadığını da belirtelim.

Epic Games'in bu olayın ardından PC World ile iletişime geçtiği ve "Uygulamanın güç tüketimini azaltmak ve performansını iyileştirmek için aktif olarak çalışıyoruz." yanıtını verdiği aktarıldı.

https://kotaku.com/epic-games-store-is-draining-some-laptop-batteries-1846540512

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