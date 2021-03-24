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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games Store arka planda çalışsa bile dizüstü bilgisayarların bataryalarını sömürüyor

    Verdiği ücretsiz oyunlar ile tanınan Epic Games'in mağaza uygulaması, dizüstü bilgisayar kullanan oyuncular için büyük dert olmuş durumda. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    24 Mart 2021, 11:30 (Güncellendi, 1 sa.)
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    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Epic Games Store arka planda çalışsa bile dizüstü bilgisayarların bataryalarını sömürüyor
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    PC oyunculuğu deyince uzun süredir akla ilk gelen ismin Steam olduğunu söyleyebiliriz ancak Epic Games verdiği ücretsiz oyunlarla, indirimlerle ve çeşitli özel oyunlarıyla sektörde bir süredir kendinden sıkça bahsettiriyor. Steam'e rakip olma konusunda da bir şeyler başardığını söyleyebiliriz. Ancak oyuncuların Epic Games ile ilgili birçok şikayeti bulunuyor.

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    Oyuncular özellikle uygulamanın kullanışlı olmadığını ve Steam gibi özellikleri olmadığını söylüyor. En büyük eleştiri ise şüphesiz uygulamanın yavaş olması. Ayrıca son günlerde çıkan haberele baktığımızda bilgisayarları da bir hayli yoruyor. Geçtiğimiz aylarda işlemcileri ekstra ısıttığı ortaya çıkmıştı, şimdi de bir başka sorun ortaya çıktı.

    PC World'ün yaptığı testlere göre eğer dizüstü bilgisayarınız şarja takılı değilse, Epic Games Store arka planda bile çalışıyor olsa bataryanızı ciddi anlamda sömürüyor. Surface Pro 7+'da yapılan testte, Epic Games açıkken şarjın %20 daha hızlı azaldığı, Surface Laptop 3'te ise %8 daha hızlı azaldığı gözlenmiş. Steam'in bu testlerde bataryaya hiçbir etkisi olmadığını da belirtelim.

    Epic Games'in bu olayın ardından PC World ile iletişime geçtiği ve "Uygulamanın güç tüketimini azaltmak ve performansını iyileştirmek için aktif olarak çalışıyoruz." yanıtını verdiği aktarıldı.



    https://kotaku.com/epic-games-store-is-draining-some-laptop-batteries-1846540512
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    j.sahin (Şahin Demir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sağ olsunlar sürüsüne bereket oyunu epic hesabına ücretsiz ekledik. Ama sorsanız birini oynadın mı maalesef. Çünkü gerçekten epic launcher sadece bir indirme yöneticisi gibi ve o konuda IDM kadar bile işlevsel değil.

    PC'ye kurasım gelmiyor ücretsiz aldığım bazı oyunları steamde indirime girince tekrar alıyorum ki oynayayım.
    Sağ olsunlar sürüsüne bereket oyunu epic hesabına ücretsiz ekledik. Ama sorsanız birini oynadın mı maalesef. Çünkü gerçekten epic launcher sadece bir indirme yö...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    X X4eros 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Beleş oyunları ve 60 TL indirimle ucuz ubisoft oyunlarını alıp geçin. Ubisoft oyunları zaten uplaye eklendiğinden epic gamesi silebiliyorsunuz. Bunlar dışında kesinlikle Steam varken oyun satın almaya değmeyecek bir platform
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    anilk91 (ANIL KARA) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunca yıldur mevcutlar ama bir türlğ launcherlarını stabilize edemediler. Bu durum üzüyor beni açıkçası.



    Şuan için bedava oyunları alıp depolamakta fayda var. Ayrıca ubisoft oyunlarını ucuzdan alıp ubisoft hesabınızla ilişkilendirdiğinizde ubisoft hesabınızda da almış oluyorsunuz. Oyun ubisoft kütüphanenize eklendikten sonra ubisofttan devam edebiliyor olmanız da güzel yanlarından biri ☺️
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    F f1bilalII 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eee o oyunlar boşuna mı ücretsiz veriliyor :D
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    _ _KAPLAN_ (halil kaplan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkada mining mi yapıyor ne. Ücretsiz oyunları düşününce hani.. :D
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    anilk91 (ANIL KARA) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) _KAPLAN_
    Kaz gelicek yerden tavuk esirgenmez misali 🤣 çok mantıklı bir yaklaşım tarzı aslında 🤔
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    j.sahin (Şahin Demir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sağ olsunlar sürüsüne bereket oyunu epic hesabına ücretsiz ekledik. Ama sorsanız birini oynadın mı maalesef. Çünkü gerçekten epic launcher sadece bir indirme yöneticisi gibi ve o konuda IDM kadar bile işlevsel değil.

    PC'ye kurasım gelmiyor ücretsiz aldığım bazı oyunları steamde indirime girince tekrar alıyorum ki oynayayım.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 36 dk. ( Mesaj Silindi ) j.sahin
    ben kuruyorum ve oynuyorum, hiçbir sıkıntı da yaşamıyorum. Kullanacağım zaman açıyorum Epic'i, böylece işlemciyi de serin tutuyorum. Bence siz de deneyebilirsiniz.
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