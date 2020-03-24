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    500 km menzilli Polestar 2'nin üretimine başlandı

    Volvo'nun elektrikli araçlardan sorumlu alt markası Polestar, "Tesla Model 3 ile rekabet edebilecek tek araç" olarak nitelendirdiği Polestar 2'yi Çin'de üretim bandına çıkardı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    500 km menzilli Polestar 2'nin üretimine başlandı
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    Duyurulduğu günden bu yana Tesla Model 3’e rakip olarak gösterilen elektrikli Polestar 2, Çin’in Zhejiang eyaletindeki Luqiao fabrikasında üretim bandına çıktı. Polestar 2’nin Avrupa’daki müşteri teslimatları Temmuz ayında başlayacak.

    Markanın ikinci seri üretim modeli olan Polestar 2, çatı şirketi Geely’e ait olan Luqiao fabrikasında üretilen ilk tamamen elektrikli araç olacak. Söz konusu fabrikada halihazırda Volvo XC40’ın Çin’de satılan versiyonu ve onun platform ikizi olan Lynk & Co 01 üretiliyor. Ülkede patlak veren koronavirüs salgınına rağmen üretime devam eden fabrikada dezenfekte işlemleri, çalışanların ateşlerinin ölçülmesi ve maske dağıtılması gibi önlemler alınmış.

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    Ayrıca Bkz. "Çinli üretici Geely'den koronavirüs önlemi: Sattığı araçların anahtarını drone ile teslim edecek"

    Üretim sürecinin ilk 12 ayı Polestar 2’nin Launch Edition adı verilen versiyonuna ayrılmış. Serinin en tepesinde bulunan bu çift motorlu versiyonun başlangıç fiyatı 59 bin 900 euro olarak açıklanmıştı. Toplamda 408 beygir güç ve 660 Nm torka sahip olan araçta 78 kWh batarya bulunuyor. Bu da Polestar 2’nin 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlamasına ve WLTP ölçümlerine göre 500 kilometre sürüş menziline sahip olmasına imkan sağlıyor.

    Polestar 2’nin en önemli özelliklerinden biri de yeni Android temelli bilgi-eğlence sistemiyle gelecek ilk araçlardan biri olması. 11 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebilen sistemde Google Asistan, Google Haritalar ve Google Play Store gibi uygulamalar dahili olarak geliyor. Bunun dışında akıllı telefonun anahtar olarak kullanılabilmesi, Pilot Assist yarı otonom sürüş sistemi ve yeni Pixel LED teknolojisine sahip farlar da Polestar 2’nin dikkat çeken özellikleri arasında.

    Polestar 2’nin tek elektrik motoruna sahip giriş seviyesi versiyonları da satışa sunulacak. Bu versiyonların Avrupa’daki başlangıç fiyatı da 39 bin 900 euro olacak açıklanmıştı.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hadjimurat (Murat Demircan) 42 dk.
    Araba 60.000 eur

    Kabaca avrupada Aylik 3000 eur para kazanan birisi icin 2 yillik maasi asagi yukari ki fiyat biraz pahali olmus

    Model 3 un avrupa satis fiyati 40.000 eur

    Elektrikli araclar yayginlasmadan tabana inme sansi suan icin bir hayal ama teknoji hizli ilerliyor bu araclarin 15-20 bin eur gibi rakamlari gormesi yakin zamanda mumkun
    1 Yanıt Yanıtla
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 53 dk.
    Tesla gibi elektrikli araclarin abidik gubidik tasarimli olmamasi gerektigini anlayan ikinci firma. Diger firmalar nedense elektrikli deyince orasindan led fiskiran burasindan isik yanan sagindan acayip tasarim solundan baska tasarim arac anliyorlar.
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