Çinli üretici Geely'den koronavirüs önlemi: Sattığı araçların anahtarını drone ile teslim edecek

Yeni vaka sayısının gittikçe azaldığı Çin’de hayat normale dönmeye başlasa da şirketler tedbiri elden bırakmıyor. Bu süreçte “virüs geçirmeyen otomobil” projesiyle dikkat çeken Geely, hayata geçirdiği yeni uygulamayla yine adından söz ettirmeyi başardı.

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Geely, şubat ayında başlattığı online satış sistemi üzerinden Çin’de 10 binin üzerinde araç sattı. Satılan araçlar müşterinin kapısına kadar getirildikten sonra dezenfekte ediliyor. Bu sürecin tamamen “temassız” olmasını isteyen Geely, şimdi de “drone ile anahtar teslimatı” uygulamasını başlattı. Bu kapsamda müşteriler, yeni aracının anahtarını drone ile evinin kapısından veya balkonundan teslim alabiliyor.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan şirket yetkilileri, “Bu yeni sistemde drone kullanarak müşterinin anahtarını evinin kapısına veya balkonuna teslim ediyoruz. Bu sayede personel ve müşteri arasındaki mesafe korunuyor ve gerçek bir temassız işlem süreci meydana getirmiş oluyoruz” ifadelerine yer verdi. Şirket, sürecin nasıl işlediğini özetleyen kısa bir video da paylaştı:

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