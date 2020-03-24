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    Çinli üretici Geely'den koronavirüs önlemi: Sattığı araçların anahtarını drone ile teslim edecek

    Şubat ayından itibaren online satış sistemine geçen Çinli Geely, araç satın alan müşterilerin anahtar teslimatını drone ile yapma kararı aldı. Böylece teslimat süreci tamamen temassız işleyecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli üretici Geely'den koronavirüs önlemi: Sattığı araçların anahtarını drone ile teslim edecek

    Yeni vaka sayısının gittikçe azaldığı Çin’de hayat normale dönmeye başlasa da şirketler tedbiri elden bırakmıyor. Bu süreçte “virüs geçirmeyen otomobil” projesiyle dikkat çeken Geely, hayata geçirdiği yeni uygulamayla yine adından söz ettirmeyi başardı.

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    Geely, şubat ayında başlattığı online satış sistemi üzerinden Çin’de 10 binin üzerinde araç sattı. Satılan araçlar müşterinin kapısına kadar getirildikten sonra dezenfekte ediliyor. Bu sürecin tamamen “temassız” olmasını isteyen Geely, şimdi de “drone ile anahtar teslimatı” uygulamasını başlattı. Bu kapsamda müşteriler, yeni aracının anahtarını drone ile evinin kapısından veya balkonundan teslim alabiliyor.

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    Konuyla ilgili açıklamada bulunan şirket yetkilileri, “Bu yeni sistemde drone kullanarak müşterinin anahtarını evinin kapısına veya balkonuna teslim ediyoruz. Bu sayede personel ve müşteri arasındaki mesafe korunuyor ve gerçek bir temassız işlem süreci meydana getirmiş oluyoruz” ifadelerine yer verdi. Şirket, sürecin nasıl işlediğini özetleyen kısa bir video da paylaştı:



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whoisthat (AKY ) 30 dk. yeni yorumcu
    Drone a temas etmeden nasıl olacak acaba? Şaka bi yana Çin'de artık pek bir şey kalmadığını saniyordum.
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    interwap (Volkan ) 34 dk.
    Bu daha çok show olmuş.
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    formgonder2055 (regaip duman) 41 dk.
    Çinliler önce gidip aç karınlarını doyursunlar, drone falan reklam, bilmesek inancaz.
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