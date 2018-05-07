Volvo XC40'ın Türkiye satış fiyatı belli oldu

Oldukça şık bir tasarıma ve yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapan Volvo XC40, önden veya dört tekerden çekişli olarak Momentum, Momentum Intro Base, R-Design, R-Design Intro Base ve Inscription donanım paketleriyle satışa sunuluyor. T3 motorlu Momentum paketiyle birlikte 196 bin 320 liradan başlayan satış fiyatları, D4 üniteye sahip R-Design paketiyle 344 bin 355 liraya kadar yükselebiliyor.
2018 Model Volvo XC40 Satış Fiyatı (TL)
|
XC40 T3 FWD Momentum
|
Benzinli 159 hp Manuel
|
196.320 TL
|
XC40 T3 FWD Inscription
|
Benzinli 156 hp Manuel
|
227.925 TL
|
XC40 T4 AWD Momentum
|
Benzinli 190 hp Otomatik
|
238.555 TL
|
XC40 D3 FWD Momentum
|
Dizel 150 hp Otomatik
|
250.445 TL
|
XC40 T4 AWD Inscription
|
Benzinli 190 hp Otomatik
|
290.145 TL
|
XC40 D4 AWD Momentum
|
Dizel 190 hp Otomatik
|
292.160 TL
|
XC40 T4 AWD R-Design
|
Benzinli 190 hp Otomatik
|
300.530 TL
|
XC40 D3 FWD Inscription
|
Dizel 150 hp Otomatik
|
304.350 TL
|
XC40 D3 FWD R-Design
|
Dizel 150 hp Otomatik
|
314.740 TL
|
XC40 D4 AWD Momentum Intro Base
|
Dizel 190 hp Otomatik
|
324.035 TL
|
XC40 D4 AWD Inscription
|
Dizel 190 hp Otomatik
|
333.970 TL
|
XC40 D4 AWD R-Design Intro Base
|
Dizel 190 hp Otomatik
|
344.255 TL
|
XC40 D4 AWD R-Design
|
Dizel 190 hp Otomatik
|
344.355 TL
Kompakt SUV’un kabin tarafında dijital gösterge paneli, 9 inç bilgi-eğlence ekranı, park asistanı ve ısıtmalı deri ön koltuklar standart olarak sunuluyor. Harman-Kardon ses sistemi, şehir içi aktif frenleme sistemi, ve çift tonlu tavan gibi özellikler de opsiyon listesinde yer alıyor.
https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/volvo-sahipligi/fiyat-listesi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
103.289
ÖTV Dahil Fiyat
165.263
KDV (%18) Dahil Fiyat
195.010
Tescil Masrafları
1.310
Tavsİye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
196.320
Süperiz. Bi tane daha alacak kadar vergi veriyoruz.
Vergisiz Liste Fiyatı
137.878
ÖTV Dahil Fiyat
289.544
KDV (%18) Dahil Fiyat
341.662
Tescil Masrafları
2.690
Tavsİye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
344.355
Dolu pakete yaklaşma bile 2,5 katı...