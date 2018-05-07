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Volvo XC40'ın Türkiye satış fiyatı belli oldu

Kompakt SUV sınıfının en şık temsilcilerinden biri olan Volvo XC40'ın Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu. 5 farklı donanım paketine sahip olarak satılacak aracın başlangıç fiyatı 196 bin TL.
1 yıl
14,2b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo XC40'ın Türkiye satış fiyatı belli oldu
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Son yıllarda yükselişe geçen SUV segmentinin en dikkat çekici üyelerinden biri olan Volvo XC40’ın Türkiye’deki satış fiyatları açıklandı. Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünü kazanarak İsveçli üreticiyi gururlandıran kompakt SUV, 196 bin 320 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Oldukça şık bir tasarıma ve yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapan Volvo XC40, önden veya dört tekerden çekişli olarak Momentum, Momentum Intro Base, R-Design, R-Design Intro Base ve Inscription donanım paketleriyle satışa sunuluyor. T3 motorlu Momentum paketiyle birlikte 196 bin 320 liradan başlayan satış fiyatları, D4 üniteye sahip R-Design paketiyle 344 bin 355 liraya kadar yükselebiliyor.

2018 Model Volvo XC40 Satış Fiyatı (TL)

XC40 T3 FWD Momentum

Benzinli 159 hp Manuel

196.320 TL

XC40 T3 FWD Inscription

Benzinli 156 hp Manuel

227.925 TL

XC40 T4 AWD Momentum

Benzinli 190 hp Otomatik

238.555 TL

XC40 D3 FWD Momentum

Dizel 150 hp Otomatik

250.445 TL

XC40 T4 AWD Inscription

Benzinli 190 hp Otomatik

290.145 TL

XC40 D4 AWD Momentum

Dizel 190 hp Otomatik

292.160 TL

XC40 T4 AWD R-Design

Benzinli 190 hp Otomatik

300.530 TL

XC40 D3 FWD Inscription

Dizel 150 hp Otomatik

304.350 TL

XC40 D3 FWD R-Design

Dizel 150 hp Otomatik

314.740 TL

XC40 D4 AWD Momentum Intro Base

Dizel 190 hp Otomatik

324.035 TL

XC40 D4 AWD Inscription

Dizel 190 hp Otomatik

333.970 TL

XC40 D4 AWD R-Design Intro Base

Dizel 190 hp Otomatik

344.255 TL

XC40 D4 AWD R-Design

Dizel 190 hp Otomatik

344.355 TL
Volvo XC40’ın kaputunun altında iki dizel ve iki benzinli olmak üzere toplam dört farklı seçenek bulunuyor. Benzinli tarafında 156 beygirlik T3 motor önden çekiş seçeneğiyle satışa sunulurken, 190 beygirlik T4 motorda dört tekerden çekiş sistemi bulunuyor. Dizel tarafında ise 150 beygirlik D3 ve 190 beygirlik D4 motorlara yer veriliyor. Yalnızca benzinli T3 motorun 6 ileri manuel ile eşleştirildiği yelpazenin diğer seçeneklerinde 8 ileri Geartronic şanzıman kullanılıyor.

Kompakt SUV’un kabin tarafında dijital gösterge paneli, 9 inç bilgi-eğlence ekranı, park asistanı ve ısıtmalı deri ön koltuklar standart olarak sunuluyor. Harman-Kardon ses sistemi, şehir içi aktif frenleme sistemi, ve çift tonlu tavan gibi özellikler de opsiyon listesinde yer alıyor.


https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/volvo-sahipligi/fiyat-listesi Yorum Yaz
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erdem552 1 yıl en beğenilen
Vergisiz Liste Fiyatı
103.289
ÖTV Dahil Fiyat
165.263
KDV (%18) Dahil Fiyat
195.010
Tescil Masrafları
1.310
Tavsİye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
196.320
Süperiz. Bi tane daha alacak kadar vergi veriyoruz.



Vergisiz Liste Fiyatı
137.878
ÖTV Dahil Fiyat
289.544
KDV (%18) Dahil Fiyat
341.662
Tescil Masrafları
2.690
Tavsİye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
344.355
Dolu pakete yaklaşma bile 2,5 katı...
Vergisiz Liste Fiyatı103.289ÖTV Dahil Fiyat165.263KDV (%18) Dahil Fiyat195.010Tescil Masrafları1.310Tavsİye Edilen Anahtar Te...
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2 Yanıt Yanıtla +63
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Dj_Gençkan 1 yıl
vay be yurt dışında 20 bin birim paraya alınan araç burada 200 bin birim para.
1 Yanıt Yanıtla +33
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martin palermo 1 yıl
Vatandaşımız bu tadı seviyor
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1 Avatar
mavizaman 1 yıl
almayın diye vergi sokuyor tlyi değersiz kılıyor hükümet hala almaya çalışıyorsunuz araba bakanlar size diyorum.
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Ters Adam 1 yıl
Bir üst paketin 3 beygir az olması
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auto_motive 1 yıl Ters Adam
Yanlış yazılmış
güzel tespit
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kujo 1 yıl
Engelli indirimi için otomatik versiyonu 200 olsaydı keşke.
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eric13 1 yıl
Ulkede araba uretimi yok e haliyle bu acigi kapatmalari lazim, iste Otv vergisi burada devreye girip sizden bir hayali Volvo ucreti daha kesiyor. Yasasin gelismislik denilir buna
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travmasurgeon 1 yıl
O değil de bu vergilerle adamlara kibrit kutusundan jeep’imsi şeyler yaptırarak teknolojilerine katkıda bulunuyoruz ya la
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Vesper01 1 yıl
Ötv diye ağlayanları bu araçlara binerken görüyoruz. Söylediklerinizle yaptıklarınız birbirini tutmuyor.
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XFalconX 1 yıl
ibrahimoviç’in dediği gibi insanlar da durumu iyi olanlar alabilecek parası olanlar neden volvo’ya binmezler !!! anlamam mümkün değil kendini kanıtlamış en sağlam araba
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ceo-tr 1 yıl
buradan seçime katılacak partilere ve adaylara sesleniyorum. şu ötv denen illeti kaldırmayı taahüt edin en az %60 oy alırsınız. yeter artık alooo. yol istemiyorum. ötv yi kaldırın jip alırım arazide de gezerim.
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martin palermo 1 yıl
Vatandaşımız bu tadı seviyor
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_Pulse_ 1 yıl
allah belamızı vermiş daha neyi tartışıyoruz ki?
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