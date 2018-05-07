Volvo XC40'ın Türkiye satış fiyatı belli oldu

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Son yıllarda yükselişe geçen SUV segmentinin en dikkat çekici üyelerinden biri olan Volvo XC40’ın Türkiye’deki satış fiyatları açıklandı. Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünü kazanarak İsveçli üreticiyi gururlandıran kompakt SUV, 196 bin 320 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Oldukça şık bir tasarıma ve yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapan Volvo XC40, önden veya dört tekerden çekişli olarak Momentum, Momentum Intro Base, R-Design, R-Design Intro Base ve Inscription donanım paketleriyle satışa sunuluyor. T3 motorlu Momentum paketiyle birlikte 196 bin 320 liradan başlayan satış fiyatları, D4 üniteye sahip R-Design paketiyle 344 bin 355 liraya kadar yükselebiliyor.

2018 Model Volvo XC40 Satış Fiyatı (TL)



XC40 T3 FWD Momentum Benzinli 159 hp Manuel 196.320 TL XC40 T3 FWD Inscription Benzinli 156 hp Manuel 227.925 TL XC40 T4 AWD Momentum Benzinli 190 hp Otomatik 238.555 TL XC40 D3 FWD Momentum Dizel 150 hp Otomatik 250.445 TL XC40 T4 AWD Inscription Benzinli 190 hp Otomatik 290.145 TL XC40 D4 AWD Momentum Dizel 190 hp Otomatik 292.160 TL XC40 T4 AWD R-Design Benzinli 190 hp Otomatik 300.530 TL XC40 D3 FWD Inscription Dizel 150 hp Otomatik 304.350 TL XC40 D3 FWD R-Design Dizel 150 hp Otomatik 314.740 TL XC40 D4 AWD Momentum Intro Base Dizel 190 hp Otomatik 324.035 TL XC40 D4 AWD Inscription Dizel 190 hp Otomatik 333.970 TL XC40 D4 AWD R-Design Intro Base Dizel 190 hp Otomatik 344.255 TL XC40 D4 AWD R-Design Dizel 190 hp Otomatik 344.355 TL

Volvo XC40’ın kaputunun altında iki dizel ve iki benzinli olmak üzere toplam dört farklı seçenek bulunuyor. Benzinli tarafında 156 beygirlik T3 motor önden çekiş seçeneğiyle satışa sunulurken, 190 beygirlik T4 motorda dört tekerden çekiş sistemi bulunuyor. Dizel tarafında ise 150 beygirlik D3 ve 190 beygirlik D4 motorlara yer veriliyor. Yalnızca benzinli T3 motorun 6 ileri manuel ile eşleştirildiği yelpazenin diğer seçeneklerinde 8 ileri Geartronic şanzıman kullanılıyor.

Kompakt SUV’un kabin tarafında dijital gösterge paneli, 9 inç bilgi-eğlence ekranı, park asistanı ve ısıtmalı deri ön koltuklar standart olarak sunuluyor. Harman-Kardon ses sistemi, şehir içi aktif frenleme sistemi, ve çift tonlu tavan gibi özellikler de opsiyon listesinde yer alıyor.

https://www.volvocars.com/tr/hizmetler/volvo-sahipligi/fiyat-listesi